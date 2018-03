Ovo raspjevano mjestašce u Dalmatinskoj zagori ima samo 250 stanovnika, a čak tri klape: Slovenac, Brazilka i Kenijka oduševljavaju mještane svojim glasom

Općina Zadvarje – kako to gordo zvuči! Zauzima obalno i priobalno područje srednje Dalmacije, a nalazi se između područja grada Omiša, općine Brela i općine Šestanovac na kopnu.



S morske strane gleda pak na bračku općinu Selca, to moćno Zadvarje u kojemu – sad dolazimo do ključnog dijela – živi oko dvjesto i pedeset (250) ljudi. Da je čak još jedna nula više u toj brojčici, Zadvarje bi teško konkuriralo i jednom splitskom kvartu, no kako smo ovdje ipak da bismo pričali o kvaliteti a ne brojnosti, onda je ova općina itekako zaslužila svoj komadić medijskog prostora.



Na primjer, zbog pjesme; kad bi se pisalo iz optike potrage za malim fenomenima, Zadvarje je značajno jer je s tako malo stanovnika uspjelo formirati čak dvije klape – mušku i žensku – a sad od njih i još nekih vanjskih članova (također mještana) fuzira treću! Točnije, riječ je o povremenoj mješovitoj formaciji crkvenog zbora, kad se glasovi oba spola udruže u klupama župne crkve svetog Ante i pjevaju da ih cijelo Zadvarje čuje.



S voditeljem ženske klape "Kostela" Marijom Krnićem prozborili smo koju riječ o tome i saznali da je klapa osnovana prošle godine, a godinu dana nakon muške naziva "Duara", na čijem je pak čelu također poznati klapaš i glazbeni stručnjak, profesor Josip Tomasović.



Krnić je inače pravi dragulj za malo misto, i nije usamljen; Zadvarje je iznjedrilo mnoge obrazovane, srčane ljude, a sve se više u njegova njedra i vraćaju. Na primjer, "Kostelu" ne može voditi bolji, jer Krnić je profesor na Glazbenom odjelu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te na Glazbenom odjelu Umjetničke akademije pri splitskoj visokoškolskoj ustanovi, a pjeva i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Iako nemaju dugačak staž, klapašice iz Zadvarja već imaju iza sebe niz manjih nastupa, a za mjesec dana snimit će na nekoj od prekrasnih lokacija svoje općine videospot za tradicijsku pjesmu "Sagradit ću kuću", kazuje naš sugovornik, uz napomenu da je većina repertoara "starinska".



- Spot će režirati Jakov Kalajžić – napominje čovjek uz kojega su mnoge mještanke propjevale, uključujući i mladu donačelnicu Ivanu Krnić.



Još jedan kuriozitet je da je Ivana, iako ima samo 26 godina, ujedno i najstarija pjevačica u klapi, kojoj se iz sveg glasa od osnutka priključila i Rachel Goncalves udana Santrić, u Zadvarje pristigla iz – Brazila.



- Imam jedno dijete, sad čekam drugo. Dok čekam, pjevam – jednostavno će tamnoputa Rachel, koja će dugoročno zacijelo promijeniti "krvnu sliku" nekoć hermetična mjesta, a danas sve popularnijeg onima koji su iz njega potekli, pa i "autsajderima".



Jer, u Zadvarje se radosno doselio i jedan Slovenac, Sebastijan Jazbinšek, zbog kojega je lijepa klapašica Marija dodala isto prezime svojemu djevojačkom, Kvasina. Još egzotičnije, u Zadvarje je došla živjeti i Agnes iz Kenije nakon udaje za Marija Bajića, no oni tek trebaju pristupiti redovima klapa. Ono što je uz pjesmu najbitnije je demografski prirast, najvidljiviji kroz podatak da se u vrtić "Vrtuljak", u kojemu inače Marija Kvasina-Jazbinšek radi kao "teta", upisalo desetak mališana!

Ni škola nije na koljenima; dok u mnogim školama Dalmatinske zagore prvašića ima tek po jedan ili dva, u osnovnu školu u Šestanovcu upisao se cijeli razred!



- Mi vam se dosta trudimo oživjeti mjesto, i čini se da nam uspijeva. Naše "Božićne dveri" već su se pročule, a Zadvarska noć, koju smo obnovili od 2011. godine, najiščekivanija je druga subota u kolovozu. Osim toga, imamo drugi najjači stočni sajam u državi, nakon benkovačkog! Možda je čak i jači, jer se za razliku od sajma u Benkovcu, koji ide dvaput mjesečno, naš u Zadvarju održava svakog tjedna – napominje donačelnica Ivana, udana za Josipa Krnića.



Ovo što govorimo nije bez vraga, jer Ivana pjeva drugi sopran u "Kostelama", a Josip je drugi tenor u "Duari". Zezamo ih da su oboje "drugi", a oni se veselo uključuju:



- Osvojili smo u drugom mjesecu ove godine i drugo mjesto (to jest srebro) za naše maslinovo ulje na "Povenjaku" – smiju se simpatični Krnići, tek jedan od brojnih raspjevanih parova Zadvarja.



Jer statistiku su "nabildali" i Stipe i Anamarija Krnić, pa Josip i Jadranka Čizmić (prvi sopran i – gle! - prvi tenor), i još neki koji će se tek službeno vjenčati. U raspjevanom Zadvarju oficijelno je, pak, najmlađi pjevač šesnaestogodišnji Luka Krželj, dok je najstariji klapaš Grgo Čizmić, star 59 godina.



A dok se muška klapa tek priprema za debitantski nastup u Bolu u sklopu najpoznatije smotre klapa "a capella", omiške dakako, voditelj Krnić Mješoviti župni zbor Svetog Ante trenira za Veliki tjedan o Uskrsu.



- Pjevat ćemo na latinskom i tako rekonstruirati stihove stare tristo godina, "Adoramus Te" Giovannija Pierluigija da Palestrine. Imat ćemo šest misnih pjevanja, Veliki Gospin plač i dvije Muke – potanko će Krnić o nadolazećem pjevanju ususret najsvetijem kršćanskom blagdanu.



S Božjom pomoći ili čudom nekim, Zadvarje je tako postalo značajno mjesto na glazbenoj karti, i to ne žanra "Ultre", nego arhaične pjevačke forme koja je, eto, privukla mlade. Pomalo nadrealno stoga zvuči da se, što se aktivnosti tiče, u Zadvarju divno s klapskim pjevanjem "ljube" – ekstremni sportovi, totalni hit turistima. A tek kad otkriju utvrdu Hasanaginice, koju još navodno čuju kako plače kad obronke Zadvarja okupa mjesečina, poželjet će i oni zauvijek ostati u tom kraju blizu mora, prepunom čudesa i ljepote.