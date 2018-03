'Da iman love do krova, odma bi kupija ovog Mercedesa!': Splićani brzo padaju na limene zvjerke, a ni Splićanke nisu imune na zov oktana

S prvim danom proljeća započeo je i već tradicionalni, sedmi Auto-moto salon u organizaciji Slobodne Dalmacije i popularnog trgovačkog centra City Centra One, okupivši brojne ljubitelje automobila koji će do nedjelje, 25.ožujka, moći guštati u ovoj fešti od auta gdje se smjestilo oko 50-ak vozila. U prostorije CC-a parkirane su skupocjene premium jurilice, ali i oni pristupačniji modeli, dostupni za gotovo svačiji džep.



"Slobodnoj Dalmaciji izuzetna je čast otvoriti sedmi po redu sajam automobila. Naša novina, kao što je poznato, ima poseban novinski prostor za automobile jer automobilsku i novinsku industriju povezuje jedna važna stvar, a to je emocija prema proizvodu kojeg stavljamo na tržište.



Nema tog teksta oko kojeg se ne može provesti višesatna rasprava, kao što nema žmigavca na automobilu oko kojeg pravi ljubitelji ne mogu potrošiti vremena i vremena..." - ovim je riječima Jadran Kapor, glavni urednik Slobodne Dalmacije, posjetiteljima zaželio dobrodošlicu, a pozdravima su se pridružili i Miroslav Ivić, predsjednik uprave Slobodne Dalmacije, Pjero Rakela, manager City Centra i Ana Grgurev, savjetnica za poslovne odnose Splitske banke, članice OTP grupe.



Kako su nam potvrdili organizatori, prema procjenama CC-a, prošlogodišnjim sajmom prošetalo je oko 150 tisuća posjetitelja, a kako je krenulo, ove godine ih se očekuje još i više.



Ruku na srce, tko bi i odolio ovim prestižnim novitetima iz auto -moto industrije, koji su u prostorije šoping centra unijeli dašak glamura.



Posjetitelji će za vrijeme trajanja salona provjeriti što nude proizvođači kao što su mercedes, volvo, kia, ford, dacia, mazda, hyundai, subaru, renault, infiniti, suzuki....



Za oko nam je prvi zapeo volvo XC40, koji se okrunio titulom Europskog automobila 2018. godine. Oko ovog skupocjenog izdanja okupili su se brojni sugrađani koji su rado ulazili u "luksuzni oklop" kako bi osjetili težinu titule. Da ju zasluženo i nosi potvrdili su nam naši sugrađani, koji su čekali u redu da ga isprobaju, a neki od njih su se razmišljali i o kupnji izloženog “zmaja”.



"Ajme šta je dobar! Iden ga tren isprobat, ko zna, možda jednon bude i moj!" - optimističan je bio naš sugrađanin.



Auto je mrak, malo je reć!



Nekoliko metara pored volva, ponosno su se smjestili mercedesi, koji su mamili uzdahe među Splićankama i Splićanima. Osobito onima malo dubljeg džepa, među kojima su i potencijalni kupci nekih od prestižnih modela ovog njemačkog kralja automobila.



Raj za strastvene ljubitelje ovih luksuznih igrački sigurno je najnoviji model mercedes AMG GT S, za kojega se treba izdvojiti “sitnih”, malo manje od 2 milijuna kuna.



"U ponudi imamo sedam izloženih vozila. Među njima su perjanica AMG GT S, model od 522 konjske snage i cijene od otprilike 1 milijun i 900 tisuća kuna. Tu su i zanimljivi modeli C kupe, C, E klasu, Smart kabrio, GLC koji su veoma atraktivni" - pokazao nam je limene zvijeri Dani Papak, voditelj prodaje Prodajnog servisnog centra Mercedesa, potvrdivši nam kako već ima potencijalnih kupaca, pa čak I onih ovog najnovijeg modela.



"Da iman love do krova, odma bi kupija ovog novog mercedesa. Auto je mrak, malo je reć!" - ne skriva oduševljenje naš sugrađanin Petar, koji se našalio kako ni u tri života ne bi skupio za ovaj moćni primjerak.



Nakon što smo obišli štandove na kojima su ponosno pozirali novi modeli mazde, renaulta, forda, subarua…zaustavili smo se do hyundai kone, koja je uistinu očaravajuća.



Oko prodajnog pulta bilo je zainteresiranih kupaca koji su se raspitivali o mogućnostima plaćanja, a izlagačice su nam potvrdile kako je potencijalnih kupaca u velikom broju. Ni model i30, također Hyundai, nije nas ostavio ravnodušnim, a na prvu se doima kao stvoren za nježniji spol.

Za ljubitelje sportske elegancije koja odiše luksuzom stvorena su vozila Infiniti, a model Q30 upravo je takav.



Da je nagovorit muža...



"Ovaj je vrhunski, sad ćemo ga malo pogledati i raspitati se o cijeni. U planu nam je je kupnja novoga auta, pa zašto ovakav jedan ne bi bio taj!"- kazao nam je bračni par iz Zadra.



Posjetitelji su se okupili i oko renaultovih modela, među kojima se ističe novi model CAPTUR koji je očarao sve prisutne prolaznike. Ostali također zrače elegantnošću I izuzetnom prostranošću.



Dacia se isto može pohvaliti novim izdanjima koja su također pobrali simpatije među prisutnim prolaznicima. Osim toga, i cijena im je prihvatljiva.



Našoj sugrađanki Ani, za oko je zapela KIA, a kazala nam je kako će morati smisliti opak plan kako bi navukla supruga da joj kupi željeni model.



Kat iznad smjestio se Suzuki koji, osim automobila, u ovom izdanju Auto-moto salona nude i skutere.

I tako smo prvi, nažalost kišni dan poroljeća, ipak proveli na zabavnom mjestu, u razgledavanju prekrasnih limenih ljubimaca, a posjetiteljima želimo ugodnu zabavu u ovom automobilskom raju, čiji je ulaz do nedjelje za svih besplatan.