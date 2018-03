Osobe sa sindromom Down mogu sve: Ujutro radim na četiri sata u praonici solinskog vrtića, a evo učim i kako biti konobarica!

Da se roditelji djece sa sindromom Down okupljeni oko istoimene splitske udruge nisu borili svim mogućim i nemogućim sredstvima, te "pucali" iz svih oružja, nikad njihova djeca ne bi ni približno postigla ono što danas s lakoćom obavljaju.



U povodu svjetskog dana osoba sa sindromom Down, članovi te udruge slavili su danima, a u ponedjeljak poslijepodne ugostili su ih učenici i profesori srednje trogirske strukovne škole "Blaž Jurjev Trogiranin", koji su ih primili u svoj kabinet, gdje su ih podučavali kako pripremiti tradicionalne trogirske rafiole. Cijeli kabinet mirisao je po rumu, vaniliji i cimetu, toplim kolačićima kojima jednostavno nije bilo moguće odoljeti.



- Ovo je milina. Prva liga! - oduševljeno nam komentira Ivan Tandara, koji s kolegicom Mijom Markić svježe pečene rafiole valja u šećeru.



U kuhinji je, uvjerava nas, poprilično vješt, osim što pohađa kulinarske radionice u udruzi, s majkom svakoga petka peče kolače.



- Doma radim i čupavce, ispadnu savršeno, a sad ću mami pokazati i novi recept... Rafioli su slasni. Ali imam ja iskustva, pomažem i u jednom kafiću, gdje god dođem meni je sjajno - uvjerava nas Tandara. Da su Mia i Ivan gradivo izvrsno savladali potvrđuju nam Karlo Šilović i Anamaria Vladović, učenici drugog razreda, smjer kuhari.



'Tijesto treba stisnuti!'



- Voljeli bismo ugostiti ih i češće, trebalo nam je malo da pogodimo pravi tempo, ali jednom kada smo to uspjeli, krenulo im je i rafioli su, evo gotovi. U kuhinji je sjajna atmosfera, stvaramo delicije za prste polizati - recept nam, baš poput pravih kuhara, nisu htjeli otkriti.



- Tijesto treba dobro stisnuti kako smjesa ne bi iscurila, a punimo ih orasima, bajamima, bjelanjkom, rumom, ma nema šanse da više otkrijemo - smiju se budući kuhari. Svojim zanimanjem su itekako zadovoljni, kažu da će već ovoga ljeta krenuti sa sezonskim poslovima, a i plaće su u njihovom sektoru, uvjeravaju nas, izvrsne.



- Istina je, tko želi raditi dobro će mu biti - uvjerava nas Nikica Ševo, profesor kuharstva, jedan od krivaca za druženje s osobama sa sindromom Down.



- Ma tko bi njima rekao ne? To jednostavno nije moguće, naše prijateljstvo traje već neko vrijeme, pa zašto ih ne bismo ugostili i nečemu ih podučili? Učenici su prezadovoljni - kaže nam profesor, a s njim se slaže i ravnateljica, profesorica Karmen Sinanović.



I dok je dio udruge vrijedno radio u kuhinji, dio se pridružio učenicima koji se školuju za konobare i učio raditi za šankom, a okušali su se i s tacnom.



- Što ćete popiti? - službena je Marina Kasalo, jedna od onih kojima je nemoguće odoljeti. Naručujemo čašu soka, a ona pod budnim okom svog mentora Dina, inače drugaša, smjer konobar, lijeva sok, stavlja ga na tacnu, pa pozira našem fotoreporteru.



'Takvu me Bog stvorio!'



- Ništa mi nije teško, kao što znate ujutro radim na četiri sata u praonici solinskog vrtića, a evo učim i kako biti konobarica. Mogla bih naći još jedan poslijepodnevni posao. A što ću kad sve volim, takvu me Bog stvorio! - nepokolebljiva je Marina.



- Sjajna je, kao da je rođena za ovaj posao - hvali je mentor, a ona se kao iz topa nadovezuje:



- Slažem se kolega.



Za jedan od prepunih stolova poziva nas dragi nam Luka Bučević, također u ulozi konobara, te nas stavlja pred težak izbor - palačinke ili rafiole?



Odmah primjećujemo da posao obavlja izuzetno profesionalno, no ne možemo se suzdržati i odmah spominjemo Hajduk. Svi koji ga znaju, znaju i što to znači - Luka je jedan od najvjernijih navijača splitskog kluba. "Bili" su mu u srcu i odmah kreće pjesma: "O Hajduče..." Srećom tacnu čvrsto drži, čak ga ni Hajduk ne može pokolebati.



Uz stihove posvećene omiljenom klubu, zaključujemo, i u spizi se bolje gušta. Pogled nam slučajno pada na pod i ostajemo ugodno iznenađeni, sve se šareni - baš svi učenici i profesori nose raznobojne čarape, simbol različitosti osoba sa sindromom Down.



Oduševljene su i profesorice Sandra Bura i Marija Balić.



- Nismo ostali samo na ovome, naši učenici izradili su medalje i priznanja koje će na kraju dodijeliti svim polaznicima iz udruge Sindrom Down, a i svakome od njih priredili su poklone i napisali im pisma. Izrazili su želju da razviju jedno lijepo prijateljstvo, te da vrijeme koje su danas uložili ne bude zaboravljeno - oduševljeni smo plemenitom inicijativom.Ž



Ponosna je i Angela Jozić, jedna od majki aktivnih u udruzi, koja je s pravom ponosna na svoju prekrasnu kćer Anu.



- Ma naša djeca su čudo! Inače kuhaju u radionicama koju nam svakog ponedjeljka u udruzi vode Brankica Radovanović i Marko Glavinović, naučili su raditi ukusne kifliće i palačinke. Sada će, eto, znati i kako spremiti rafiole. Kuhali su i za beskućnike, ma srce mi je prepuno. Zahvaljujem svima koji su nam pomogli i koji pomažu, a znate kako je, dodatna donacija uvijek dobro dođe. Često i plešemo, naučili su splitski ples, ako bi našli kojeg donora za splitske nošnje, pa gdje bi nam bio kraj....