U Španjolskoj od ovog sporta žive, u Splitu vladaju sasvim drugi uvjeti, no nastupi splitskih 'Dolfina' revija su umjetnosti, gracioznosti i ljepote

Nema natjecanja s kojeg se splitske sirene, članice Kluba sinkroniziranog plivanja "Dolfina", ne vrate s nekim odličjem. Prije nekoliko dana postigle su odlične rezultate na državnom prvenstvu u slobodnim rutinama održanom u Zagrebu. Potvrda je to upornosti i kvalitete ovoga kluba koji broji oko 110 aktivnih članica, a njih sedamdesetak su natjecateljice.



Svakodnevno te cure vrijedno treniraju u poljudskim bazenima. Ako ste ikad pogledali jednu od njihovih revija, složit ćete se s tvrdnjom da je ovaj sport zaista bal na vodi. Čista umjetnost, puna gracioznosti, sklada, ritmike i ljepote. Njihove koreografije izvode se uz glazbu, a plivačice u prekrasnim kostimima "pričaju" priču pokretima koje izvode s nevjerojatnom lakoćom.



Barem se promatraču tako čini, iako je riječ o prilično zahtjevnim, teškim elementima, za koje je potrebna snaga, izdržljivost, odlična plivačka tehnika, fleksibilnost te osjećaj za ritam i prostor. Uz sve to, plivačice moraju dugo zadržavati dah jer se dio elemenata izvodi s glavom ispod vode.



– Ovo je vrlo elegantan i zahtjevan sport koji objedinjuje elemente plivanja, plesa i gimnastike u jedinstvenu cjelinu, savršeno razvija sve skupine mišića, upornost, utjelovljuje timski duh. Natjecateljske skupine jako puno treniraju, svakodnevno. Na natjecanjima suci ocjenjuju tehničku vrijednost i umjetnički dojam rutina. Kod ocjene za tehničku vrijednost u obzir se uzimaju težina elemenata rutine, izvedba rutine te sinkronizacija plivačica međusobno i s glazbom. Kod umjetničkog dojma ocjenjuje se koreografija, to jest njezina raznolikost i originalnost, zatim prezentacija te interpretacija glazbe – kazuje nam Ena Bebić, jedna od trenerica "Dolfine", kluba koji je osnovan 1996. godine, a danas slovi za jednog od najvećih i najuspješnijih sinkro-klubova u Hrvatskoj.



Djevojke su se pošteno naputovale po Hrvatskoj, Europi i šire. Iza njih su brojna natjecanja, revije, brojne koreografije, a sam naziv kluba dolazi od "dolfine", jedne od sinkro-figura. Unatoč nebrojenim uspjesima, od ovog sporta ne može se živjeti, baš kako to obično i biva za naše prilike.



Naučite na kolektiv, osloniti se jedna na drugu...



Ni poljudski bazeni nisu idealno mjesto za treniranje. Opće je poznato kako su tamošnji uvjeti preskučeni za ogroman broj sportaša vodenih sportova, a u svemu tome osjeća se nedostatak i prostora za suhe treninge, posebice u zimskim uvjetima.



– Ipak, dobrobit je višestruka: plivačice njeguju sportski duh, rađaju se među njima neraskidiva prijateljstva, razvija se smisao za glazbu, za gracioznost, a ljubav prema plesu u vodi nešto je što vam uđe pod kožu i ne prestaje. U ovom sportu naučite na kolektiv, na oslanjanje jednih na druge, na organiziranost, i to vam ostaje za čitav život – kaže trenerica Ena, i sama nekadašnja plivačica.



U ovaj sport povukla ju je sestra i sada bez sinkra jednostavno ne može.



Dok vani, primjerice u Španjolskoj, plivačice žive u kampovima, imaju plaće, a klubovi se pokrivaju izdašnim sponzorima, u Hrvatskoj je druga priča. Cure i njihovi roditelji, skrbnici, te treneri pravi su umjetnici snalaženja kada je riječ o svakodnevnim odlascima na treninge, pa i vikendom, na revije, o nabavi skupih kostima, od kojih oni šljokičasti, revijalni, koštaju i po petsto kuna.



Potrošni materijal su plivačke kapice, štipalice za nos, pa i vodootporna šminka koja je nezaobilazan dekor njihovih nastupa, za koje se pripremaju i do dva sata. Ena nam otkriva tajnu njihovih postojanih frizura u bazenu – kosa se maže kistom i želatinom za kolače. Bolje od trovremenskog tafta! Ispire se lako, s vrućom vodom.



Puno radimo, puno se smijemo



– Puno radimo, ali puno se i smijemo. Među nama vlada jedna lijepa, prijateljska atmosfera. Plivačice su jako ambiciozne cure, teže perfekciji, ne samo u sportu nego i u školi, u svakodnevnom životu. Dolaze nam iz redova plivačica, balerina, gimnastičarki, a najniža dobna granica je nekih šest godina, zapravo kad dijete postane plivač. Nemamo dječaka, ali bismo voljele da nam se pridruže. Zapravo, nek nam dođu svi koji vole glazbu i plivanje! – poručuje trenerica Ena.



Sinkronizirano plivanje "zarazilo" je i dvije prijateljice Luciju Barbarić i Marjetu Babik. Obje su u klubu već osam godina, a ni sada kao (odlične, op.a.) učenice prvog razreda srednje škole ne odustaju od treninga.



– Obožavam ovaj sport! Puno putujemo, družimo se, lijepo nam je, a nakon svakog treninga jedva čekam onaj drugi – kaže nam Lucija.



Kao i Marjeta, puna je hvale za trenerice s kojima sve cure imaju prijateljski odnos, a svi skupa jako su povezani.



– Atmosfera je stvarno dobra, ekipa za pet. Često promislim kako smo odabrale odličan sport za zdravlje i društvo – dodaje Marjeta.



Niska bisera s 'državnoga' u Zagrebu



Na državnom prvenstvu u slobodnim rutinama u Zagrebu, u kategoriji seniorki osvojeno je prvo mjesto u disciplini kombinacija, u sastavu: Barbara Bašić, Leonarda Ćupić, Ivana Đerek, Dorotea Grgatović, Vanja Škomrlj, Nina Vuco i Nikolina Žižić.

U kategoriji mlađih juniorki osvojeno je treće mjesto u disciplini kombinacija, u sastavu: Petra Jurčević, Dea Jurasović, Nera Mitrović, Lucija Cvitanović, Dora Jeričević, Lara Senjanović, Marijeta Babik, Dora Stanić, Đurđica Kovačić, Kira Grgurinović te zamjene Ani Tomić Bučević i Leonarda Vatavuk; za šesto mjesto u disciplini duo zaslužne su Marijeta Babik i Dora Stanić.

Najmlađa kategorija, kadetkinje, u disciplini kombinacija osvojile su drugo mjestu u sastavu: Leona Dobrota, Dora Grubšić, Matea Gavranović, Marija Banjan, Lucia Živković, Katja Lovrić, Petra Bradašić, Maja Padovan, Lena Bonaći i Noa Peričić; u disciplini tim osvojeno je drugo mjestu u sastavu: Dora Grubšić, Matea Gavranović, Marija Banjan, Lucia Živković, Maja Padovan i Noa Peričić te četvrto mjesto u disciplini duo za koje su zaslužne Matea Gavranović i Marija Banjan.

Cure su pratile i trenirale Mia Bebić Goreta i Ena Bebić.