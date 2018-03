Evo zašto hrvatska dijaspora u Americi poziva na opći bojkot Prljavog kazališta i njihovog nastupa u New Yorku

"Pozivam hrvatsku mladost da bojkotira ovaj koncert financiran iz Srbije i Beograda! Show pride ne podržavajte bratstvo/jedinstvo u NY... be proud be Croatian... no cajke in NY. Ne dozvolite da vam djeca idu na ovaj koncert! Upozorite ih... opstali smo bez njih prije i sada ćemo... nećemo nikakvo bratstvo i jedinstvo ovdje", pozvala je na Facebooku Milka Pavlak Žepina, Hrvatica iz New Yorka, svoje sunarodnjake s američkom adresom na ignoriranje nadolazećeg koncerta Prljavog kazališta 29. travnja u New Yorku (noćni klub The Cutting Room), a sve zbog toga što su organizatori iz tamošnje agencije Pure Live Music - Srbi.

Na njezinu je zamolbu za širenje informacije uslijedio niz komentara istomišljenika, koji su se obrušili na članove Prljavog kazališta jer su organizaciju svoje proljetne sjevernoameričke turneje po SAD-u i Kanadi prepustili u ruke organizatorima iz Pure Live Music-a čime su se, prema njihovu mišljenju, kao jedan od glazbenih simbola hrvatskog identiteta u proteklome ratu "prodali za Judine škude" i "izdali domovinu".



"Umrla je Zadnja Ruža Hrvatska! Prodali se za šaku judinih škudi onima koji su nas klali, ubijali, silovali i razarali i za taj ratni zločin nikad ne odgovarali! A bila nam je druga Himna za vrijeme Domovinskog rata! Dosta nam je te balkanizacije! Mi imamo naše Hrvatske kompanije koje organiziraju koncerte Hrvatskih glazbenika", "Pokušavam informirati moje prijatelje, čini mi se da smo suprug i ja manjina, nikoga nije briga", "Oh, hvala! Not going", "Ne idem", samo su neki od komentara objave Hrvatice s njujorškom adresom čiji je jedan Facebook prijatelj napisao kako "ova ista agencija vodi Lepu Brenu po američkoj turneji, samo tjedan dana prije najavljenog koncerta PK-a. A ovo je bila Lepa Brena prije nekoliko mjeseci u Beču. Pametnome dosta", te garnirao svoj post fotografijom pozornice na koncertu u glavnom gradu Austrije s ogromnom zastavom bivše Jugoslavije, koja dominira iza Breninih leđa.

Pokušaj promoviranja bratstva i jedinstva

Milka Pavlak Žepina hrvatska je iseljenica, koja je nedavno inicirala online peticiju protiv imenovanja HNS-ovca Borisa Blažekovića za generalnog konzula Republike Hrvatske u New Yorku. Rodom Ličanka, Žepina je u New York s majkom stigla kao dijete koncem 60-ih godina prošloga stoljeća pridruživši ocu Stipi, koji je pobjegao iz ondašnjeg komunizma desetak godina ranije. U njujorškoj je iseljeničkoj zajednici poznata po svom političkom aktivizmu, pa njezin aktualni poziv na bojkot američkih koncerata Prljavog kazališta s druge strane Atlantika za mnoge i nije bio iznenađenje.

"PK dolazi u New York, a organizatori su im Srbi i srpska vlada. To je u zadnje vrijeme još jedan srpski pokušaj da u Americi promoviraju bratstvo i jedinstvo, žele uništit i ovdje našu mladež kao što su u Europi. Imaju neki Balcan cafe gdje se svi sastaju, a jugo zastava im je na zidu... strašno...", pojasnila je Žepina neupućenim Facebook prijateljima o čemu je riječ, jer neki isprva nisu vidjeli gdje je problem, pa je tako jedna prijateljica aktivisticu naivno upitala:"Milka, daj nam objasni, zar Prljavo kazalište sudjeluje u nekom Jugo koncertu? Mame naše pod naslovom Prljavo kazalište, a tamo će biti yu cajke ili kako".



Ono što je zasmetalo gospođi Milki Pavlak Žepini i njezinim istomišljenicima jest činjenica da je Prljavo kazalište za svog koncertnog promotora u Americi izabralo agenciju Pure Live Music koja im je nedavno već organizirala uspješnu turneju po Australiji, pa nije bilo razloga ne ponoviti suradnju i na američkom tlu. Je li upoznat s pozivom na bojkot i kako ga komentira pokušali smo upitati Jasenka Houru, vođu Prljavog kazališta i autora njegovih uspješnica, no Jajo nam se ispričao gužvom zbog priprema velikog slavljeničkog koncerta benda u Kranjčevićevoj 31. svibnja, poručivši kako "juri na sastanak u ZAMP, pa se možemo čuti navečer". Tihomir Fileš Filko, bubnjar i menadžer Prljavog kazališta, bio je kratak...

Peti, šesti orkestrirani napad

- Nisam upoznat s tim pozivom na bojkot, mogu samo reći kako je ovo već peti, šesti orkestrirani napad na bend. Jednostavno, uopće to ne želim komentirati. Trenutno smo u pripremama za koncert na stadionu u Kranjčevićevoj povodom 40 godina Kazališta i to je jedino o čemu možemo razgovarati – kazao nam je Fileš ne želeći uvlačiti bend u priču o prozivci na Facebooku s potpisom pojedinih hrvatskih iseljenika, koji su njihov aktualni poslovni potez okarakterizirali kao "izdaju".



"Onaj dan 1989. kad je Prljavo kazalište održalo koncert na Trgu Republike (danas Trg Bana Jelačića, koji je okupio (po procjenama) preko 250.000 ljudi i kad je se na kraju koncerta otpjevala \'Ruža Hrvatska\', ostao mi je u sjećanju među događajima, koji je označio početak kraja bivše YU. Kad god su lupili petama bili smo uz njih – a bojim se da je se ostvarilo ono o čemu su pjevali:"O Bože čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se ionako za sebe pobrinu", napisao je jedan od komentatora Žepinine objave zaboravivši na činjenicu kako je Prljavo kazalište, puno prije aktualne suradnje sa srpskim promotorima u Americi, još 2012. pjevalo "Mojoj majci" (Ružu hrvatsku) na svom velikom samostalnom koncertu u Beogradu, pa uvrede na njihov račun zbog izbora poslovnog partnera u SAD-u i priče o gaženju vlastitog identiteta u najmanju ruku čude.

Agencija Pure Live Music trenutno u istim koncertnim prostorima u kojima će gostovati Prljavci na američkom tlu organizira i nastupe Bajage, riječ je o agenciji koja je nedavno stala iza tamošnjih nastupa splitske grupe Magazin, a u posljednjih nekoliko godina u njezinoj su režiji organizirani i koncerti Bijelog Dugmeta, Crvene jabuke, Gorana Bregovića, Dubioze kolektiv, Parnog valjka, Željka Samardžića, gostovanja glumca Branka Đurića s njegovom "Đurologijom"... Posljednja dva dana ožujka, najprije u Chicago, a potom i New York, u organizaciji iste agencije u SAD stiže Dr. Nele Karajlić s hitovima Zabranjenog pušenja, a 31. ožujka u istom čikaškom klubu, Joe’s Live Rosemont, gdje će svirati i Prljavci pjevaju Lepa Brena i njezin stariji sin Stefan Živojnović.

Ponašaju se kao da je još rat

Medijsku podršku gostovanjima spomenutih izvođača, pa tako i Prljavog kazališta, pruža tamošnja Srpska televizija USA (Serbian Television Inc) s adresom u Chicagu, koja je s prikazivanjem programa počela 2000. u tri američke države (Illinois, Indiana i Wisconsin), a danas njezin program na srpskom i engleskom jeziku može pratiti nekoliko milijuna stanovnika SAD, stoji na njezinoj internetskoj stranici srpskatelevizija.com uz napomenu kako je riječ o prvoj televiziji u svijetu koja je u to vrijeme emitirala program preko interneta.

Priča o prekooceanskoj prozivci Prljavaca brzo je zahvaljujući društvenim mrežama stigla i do Hrvatske i do ovdašnjih glazbenih menadžera, kojima nije jasno oko čega se stvara halabuka ukoliko ljudi, koji organiziraju njihove američke koncerte, profesionalno rade svoj posao.

"Što?! Ukazao se netko tko će ispoštovati cijenu izvođača i organizirati koncert kako spada. Da su hrvatski klubovi proteklih godina radili na profesionalnoj razini onda do ovoga ne bi došlo. Niz proteklih godina tamošnji su organizatori koncerata hrvatskih pjevača njegovali filozofiju "želim zaraditi 50.000 dolara", a stalno su skidali cijenu izvođačima. Kakva je bila produkcija koncerata da i ne govorim?! Puno puta je to bila neka improvizacija. Bolje da se upitaju što su uzroci svega ovoga... Mnogi od njih se ponašaju kao da je još rat, pa bi da se pjeva humanitarno ili za samo za \'pokrivanje\' putnih troškova i smještaja. Kad su oni Prljavcima na visokoj profesionalnoj i produkcijskoj razini zadnji put tamo organizirali koncert? Da ne govorim turneju? Zašto sada šize zbog vlastitih grešaka u prošlosti", ražestio se jedan ovdašnji menadžer htijući ostati anoniman u priči o koncertnom poslovanju hrvatskih izvođača preko velike bare. Ujedno nas je podsjetio na, u glazbenim krugovima, dobro znanu ćakulu kako su pojedini hrvatski organizatori s američkom adresom znali ostaviti kratkih rukava neka popularna hrvatska imena ne plativši im do kraja sve troškove poput honorara pratećim glazbenicima. I pri tom zaključio:"Pametnome dosta".