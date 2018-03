Pred našim očima zauvijek izumire jedna vrsta: na izdahu je starac Sudan, posljednji pripadnik bijelih nosoroga. Za pomor su krivi krivolovci

Nosorog Sudan je posljednji mužjak sjevernog bijelog nosoroga. Zajedno s njim izumrijet će i njegova vrsta.



- Ustajanje mu teško pada. Sudan je posljednji mužjak sjevernog bijelog nosoroga. On je vrlo star i više se ne osjeća dobro. To je žalosno - kaže James Moinda za Deutsche Welle, navodeći da cijelu Keniju pogađa sudbina Sudana.



Sudan se trenutno nalazi u rezervatu Ol Pejeta u Keniji, a vijest da će uskoro uginuti izazvala je veliku pažnju svjetskih medija. Naime, pred očima čovjeka i televizijskih kamera će sa Sudanom izumrijeti i jedna cijela životinjska vrsta.



- Bijeli nosorog (Ceratotherium simum) s dva roga, nakon slona najveći kopneni sisavac, dug do 5 m, visok 2 m, živi još samo po travnjačkim i grmovitim savanama središnjeg Sudana, sjevernog Zaira i južne Angole. Jedna podvrsta bijeloga nosoroga i preostale četiri vrste ugrožene su - piše Hrvatska enciklopedija o toj moćnoj životinji.



Zašto izumiru? Pa najviše radi roga, čiji kilogram zna zapadati nevjerojatnih 60.000 eura, daleko više nego kilogram zlata, pišu strane agencije. Neki navode da mu cijena u vremenima oskudice rogova ide i do nekoliko stotina tisuća eura po kilogramu.



Rog nosoroga teži između 5 i 10 kilograma, pa je sasvim jasno zašto krivolovci ubijaju nosoroge. Naime, po kojekakvim vjerovanjima u Africi i Aziji rog nosoroga (njegov prah) se koristi kao lijek protiv raka, epilepsije, trovanja, a neki tvrde i da je jak afrodizijak. Kineska medicina posebno cijeni taj prah. Zapadna medicina i stručnjaci su analizirali prah i naveli da se

sastoji od keratina, strukturne bjelančevine koja se nalazi i u ljudskoj kosi i noktima, kao i u kandžama, rogovima i ljuskama životinja. Stoga su znanstvenici poručili da ljudi ako se žele liječiti keratinom onda ošišaju vlastite nokte, smelju ih u prah i to popiju, umjesto da ubijaju nedužne životinje.



- Rogovi im otpadaju u razmacima od više godina, ali ponovno izrastu. Vid im je slab, a sluh i miris vrlo su osjetljivi. Brzi su na kraćim udaljenostima, pa u trku dosegnu i brzinu od 45 km/h. Hrane se biljnom hranom. Aktivni su noću, u sumrak i zoru, a danju se ugl. odmaraju. Ženka koti po 1 mlado, koje nosi 17 do 18 mjeseci. Životni im je vijek gotovo 50 godina. Dvije afričke vrste, crni i bijeli nosorog, uglavnom borave na otvorenim prostorima, a kao i azijske vrste, uvijek traže dobar pristup vodi. Danas živi samo 5 vrsta nosoroga - piše naša enciklopedija o životinji koja izumire.

Osobna karta Sudana

- Rođen 1973. - Posljednji mužjak svoje vrste - Svi pokušaji da Sudan dobije potomstvo su propali - Jedno je vrijeme živo u češkoj u zatočeništvu, a potom je prebačen u Keniju, u svoj prirodni okoliš, gdje provodi zadnej dane svoga života