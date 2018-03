Upoznajte Sokola, prvog hrvatskog Hulk Hogana: Ne vole ga u Njemačkoj, a otkrio nam je što je stvarnost, a što gluma u akrobatskom hrvanju

Najplaćeniji glumac u Hollywoodu Dwayne Johnson karijeru je počeo kao hrvač (wrestler) pod imenom The Rock. Prije njega svjetsku popularnost u istom ringu stekao je legendarni Hulk Hogan, čija je filmska karijera bila kudikamo slabija.

Njihovim stopama sada je krenuo i jedan Hrvat, Zadranin Kris Jokić (27), prvi i zasad jedini profesionalni wrestler u Hrvatskoj, ali i u zemljama regije.

Profesionalno hrvanje ili pro wrestling u SAD-u je showbiznis, u Kanadi tradicija, u Japanu sport, u Meksiku religija, a u Hrvatskoj je tek u povojima. Da izađe iz povoja i napravi svoje prve korake, uvelike se trudi naš sugovornik Kris, veliki zaljubljenik i pionir ovoga akrobatskog sporta o kojemu se kod nas u osnovi jako malo zna, što ga nije spriječilo da postane i jedini profesionalni hrvač na području Blakana.

- Dwayne Johnson i Hulk Hogan su ovaj sport proslavili diljem svijeta. To je zapravo vrsta akrobatskog hrvanja kojim se Hogan bavio 80-ih godina, a The Rock krajem 90-ih i početkom ovoga stoljeća. Hrvati za taj sport imaju, moglo bi se slobodno reći, neispravan naziv. Zovu ih "kečeri“, a oni to nisu - govori Kris, koji je u svijetu pro wrestlinga poznatiji pod pseudonimom The Falcon (Sokol). Izabrao je ime koje simbolizira vizionare i sanjare, jer je sokol ptica koja uvijek dostiže visine o kojima drugi sanjaju.

Kris se pro wrestlingom počeo baviti s 14 godina. U sportu je, kaže, oduvijek. Do ulaska u ring igrao je nogomet, a nakon toga odluka je pala na neobičnu vrstu sporta koja prije toga u Hrvatskoj uopće nije bila prakticirana.

- Uvijek sam se bolje izražavao svojim tijelom nego riječima. Za mene je pro wrestling najiskrenija umjetnost za koju znam - govori Kris, koji je svoj prvi ring s madracima izradio kad mu je bilo 14, a sa 17 je napravio drugi ispred vlastite kuće. Kako bi nam najlakše objasnio disciplinu kojom se bavi, usporedio ju je s kazalištem i filmom.

- Ono što je komedija i drama za kazalište, to je pro wrestling za akcijske filmove. Sve je inscenirano – govori Kris.



Kako mislite iscenirano?



- Unaprijed se sve zna! To su koreografirane tučnjave! Zamislite da su organizatori jednog pro wrestling natjecanja redatelji, režiseri i scenaristi jednog filma koji određuju temu, ali i trajanje mečeva. Hrvači igraju ulogu glumaca, a publika su ljudi koji gledaju filmove i koji daju kritiku kakav je taj film - objašnjava Kris, dodajući kako u njegovim borbama upravo publika ima glavnu riječ o tome tko je pobjednik.

- Gledatelji te mogu baciti na dno, ali i vinuti u zvijezde. Sada imam potpisan ugovor s dvije hrvačke organizacije u Europi, u Njemačkoj i Mađarskoj, i njima moram uvijek biti dostupan za meč. U Mađarskoj sam prije dva tjedna osvojio pojas za najboljeg izvođača u organizaciji koji je svojevrstan Oscar u pro wrestlingu jer sam imao zabavne i atraktivne poteze. Tamo sam zvijezda - hvali se Kris, dodajući kako je drugi stranac u povijesti mađarske organizacije kojemu je oko pasa stavljen pojas težak 4,5 kilograma. U Njemačkoj još uvijek nije dobio taj "push efekt“ od publike.

- U Njemačkoj je druga priča, tamo sam uvijek neki negativac i publici se još uvijek nisam totalno svidio. Zabavan sam im, ali me baš ne doživljavaju, šali se.

Kako mislite negativac?

- Meč je kao i akcijski film, uvijek imate pozitivnu osobu koja želi spasiti svijet i jednog negativca koji sve želi uništiti.



I vi unaprijed znate tko će u tom meču pobijediti?



- Da! Organizatori unaprijed odrede kome će taj dan meč pripasti i tko ide kući pjevajući.



Pa zašto se onda natječete kad je sve "lažno“?



- Pa zašto ti gledaš filmove kad znaš da ništa nije stvarno?!



Postoji li išta realno u pro wrestlingu?

- Bol i emocija su itekako stvarni! Kada se s visine bacite na protivnika, onda boli i vas i njega. U početku sam imao ozljedu vrata koju sam liječio godinu i pol dana, to nije bilo nimalo ugodno - govori Kris, koji je završio i hrvačku akademiju.



Započeo je "studirati“ s 23 godine kada je otišao u Italiju na akademiju za profesionalne hrvače, koja traje ovisno o fizičkoj spremi "studenata“.



Kris je bio fizički fit pa je već nakon šest mjeseci dobio poziv za prvi "dark meč“, meč inicijacije, borbu prije debitantskog meča. Ako njega prođete, borcima se otvara put za prava natjecanja. Kris je akademiju završio u Nizozemskoj jer ga je u Italiji primijetio njegov prvi mentor, Nizozemac Kenzo Richards. Nakon završetka akademije, 2013. godine uslijedio je i debitantski meč gdje se sve, kako kaže, zakotrljalo. Karijera profesionalnog wrestlera počela je uzlaznom putanjom.



Kris je ubrzo shvatio kako se pro wrestlingom ne može baviti radeći neki drugi posao, pa je prije četiri godine u Zadru otvorio svoju fitness studio „Falcon“.



- Uz natjecanja, sada sam i mentor početnicima. Interes za ovaj sport u Hrvatskoj nije velik, ali u Europi itekako jest. Trenutačno treniram početnike iz Zagreba, Rijeke, pa čak i dvoje Zadrana - govori Kris, dodajući da je njegov glavni i primarni cilj u Zadru, koji je zahvaljujući njemu postao "kolijevka“ pro wrestlinga na Balkanu, napraviti prvo profesionalno natjecanje kako bi što širu javnost upoznao sa sportom u koji se životno zaljubio. A kad smo kod zaljubljivanja…

- Ha, ha, ha… Nemam djevojku jer ne znam kako bih joj objasnio da imam više šljokičastih tajica od nje!



Što vam je životni moto?



- Biti najbolji nije mišljenje, nego stanje uma. A ja sam najbolji od prvog dana…



Ubitačni Falcon spiral

Tijekom četiri godine profesionalnog natjecanja Kris je postao prepoznatljiv po svojem specijalnom hrvačkom triku. Naime, izumio je svoj 'završni udarac', potez kojim dokrajči protivnika, a nazvao ga je 'Falcon Spiral'. O čemu je točno riječ, pokazao nam je u videu. Kris se u jednom trenutku borbe popne na zaštitne konope ringa i potom izvodi salto unatrag s piruetom, padajući direktno na prsa protivnika. Tako mu je zadao 'smrtonosni' udarac.

- Iako sve izgleda dosta grubo, svi natjecatelji su izrazito kolegijalni i uvijek pazimo da ne ozlijedimo jedni druge. Ozljede se najčešće događaju u samim početcima pro wrestling natjecanja, kada su natjecatelji još neiskusni - kaže Kris.



Srebrne tajice

Krisova garderoba na natjecanju je vrlo skromna. Na sebi ima samo srebrno-crne tajice koje na bedrima krase hrvatske crveno-bijele kockice te natpis Kris Jokić na stražnjici. Kako njegov opis posla zahtijeva i česta putovanja, Kris redovito prolazi osiguranja na aerodromima, gdje putnicima provjeravaju što nose u koferima.

- Bio sam na splitskom aerodromu, putovao sam na Maltu na natjecanje, a u koferu su naravno bile i tajice. Zaštitar je prokopao kofer te je pred cijelim aerodromom raširio moje tajice i upito me 'Što je ovo?', nisam imao snage objašnjavati mu čime se bavim pa sam reko da je to pidžama. Blijedo me je pogledao i pustio da uđem u avion - kroz smijeh nam priznaje Kris.



Kaskader u akcijskoj seriji

Pro wrestling je akrobatska sportska disciplina koja ima dosta srodnosti s kaskaderstvom. Jedna od njemačkih hrvačkih organizacija ujedno vodi i kaskadersku agenciju jer su akrobatski i borilački elementi sastavni dio pro wrestlinga.

- Imao sam kraću kaskadersku ulogu u jednoj njemačkoj akcijskoj seriji. Radnja se odvijala u kafiću gdje nastaje tučnjava, a ja sam morao preletjeti preko stola na pod. Uz to sam dobio još par udaraca, ali ništa strašno - skroman je Kris.



Hrvatska zastava i pjesma 'Kiša'

Kada izlazi u ring, Kris kao i svaki drugi borac ima svoju motivacijsku pjesmu, "himnu“ koja mu daje snage i podiže adrenalin. Kris je sa svoj zaštitni znak izabrao pjesmu 'Kiša' riječkog benda 'Manntra'. Uz tu folk-metal pjesmu, Kris do ulaska u ring uvijek nosi i hrvatsku zastavu na leđima jer želi svima pokazati odakle dolazi.