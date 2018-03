'Raštiku čekam na autobusnom kolodvoru, Nijemci su ludi za njom!': bivša TV zvijezda s radionicom hrvatskih jela postala hit u Stuttgartu

Prvu radionicu kuhanja tradicionalnih hrvatskih jela za Hrvate u Stuttgartu od prošlog mjeseca pokrenula je 39-godišnja Podgorka i makarska nevjesta Tanja Pejić, koja kužinavanju podučava oko 70 iseljenika svih generacija. Radionica koja se sastoji od predavanja, a potom i kuhanja, organizirana je u suradnji s Hrvatskom katoličkom zajednicom Stuttgart Zentrum pod vodstvom fra Zvonka Tolića, a koja je najbrojnija hrvatska misija u dijaspori.



Natjecateljica prve sezone RTL-ova kulinarskog showa ''Tri, dva, jedan – kuhaj'', a poslije TV i radijska voditeljica te urednica emisija "(Za)Kuhajmo zajedno s Tanjom Pejić'', snimala je gastronomske putopise i vodila emisiju ''Kuhajmo s Tanjom'', a sada Hrvate u Njemačkoj besplatno podučava pripremi svih mogućih domaćih jela i slastica, među kojima naglasak stavlja na dalmatinsku kužinu.Tako iseljenici iz Slavonije do Dubrovnika, ali i Vojvodine i BiH s adresom u Stuttgartu, Ludwigsburgu, Schwäbisch Hallu i okolici uče spremati sve što Tanja ima u malom prstu: pašticadu, njoke, domaće makarune, fritule, kroštule i sirnice.



Paralelno s početkom održavanja kulinarskih radionica, Tanja je stekla zvanje docenta za kuharske tečajeve i radionice u VHS školi Schwäbisch Hall. Kako kaže, ova je titula plod njezina dvogodišnjeg učenja i istraživanja kuharstva za vrijeme boravka u Njemačkoj.



- Za mjesec dana svoju ću grupu polaznika, na koju sam jako ponosna, naučiti kuhati pašticadu i raštiku, neiscrpnu hraniteljicu Dalmatinske zagore i Hercegovine, a koja u Njemačkoj baš i nije zastupljena na tržištu, osim kada dođe autobusima iz domovine - kaže nam Tanja.



Ideja za pokretanjem radionice pala joj je, veli, sasvim slučajno, za vrijeme nedjeljne mise, što je odmah objeručke prihvatio i voditelj Hrvatske katoličke zajednice Stuttgart fra Zvonko Tolić.



- Mlađe generacije Hrvata žele naučiti spremati sva jela na kojima su othranjeni njihovi preci, a stariji se žele prisjetiti mirisa i okusa zavičaja i tradicije, posebno Dalmacije - ističe Tanja, dodajući kako Hrvati u iseljeništvu drže do svojih običaja pa se kroz kuharske radionice njeguju i običaji za stolom, a prijateljima Nijemcima, koji su ''ludi'' za ćevapčićima, mušulama, rakijom i domaćim kolačima, promoviraju se ljepote Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske.



- Iseljenike učim mijesiti, kuhati, peći i pržiti sva moguća jela zastupljena po dijelovima Hrvatske i BiH pa smo tako već pravili burek, razne pite, vrlobrdske ili makarske makarone, istarske raviole, domaću tjesteninu i dalmatinske fritule, pred poklade krofne, a prošlog tjedna na veliko smo pekli sirnice, pince i uskrsne pogače - kaže Tanja, napominjući kako su se oko hrvatsko-njemačkog stola i špahera stekla mnoga prijateljstva.



Dobre domaće spize željni su i mladi i stari



- Za dolazak na radionicu mijenjaju se smjene na poslu samo kako bi se svi družili kuhajući i kuhali družeći se - nadodaje Tanja, zaključujući kako polaznici nisu samo žene, već domaća jela zanimaju i muškarce i djecu.



Vrhunac radionica u Stutgarttu bit će na Tijelovo, kada se u misiji okupi oko 6000 Hrvata za koje Tanja već priprema recepte slastica i prezentaciju torte makarane.



A kako je zapravo Tanja nakon odličnog plasmana u RTL-ovu showu 2014. godine uopće dospjela do Stuttgarta, gdje je pokrenula svoju tvrtku za catering, ispričala nam je u kratkoj pauzi između poslovnih i obiteljskih obveza. Naime, nakon RTL-a od TV kuća dobila je više ponuda za kulinarski show pa je tako prihvatila i onu od strane TV 1 iz Sarajeva i par sezona je bila voditeljica projekta ''(Za)kuhajmo sa Tanjom Pejić''. Tu je Tanja kuhala s pjevačima, glumcima, sportašima, misicama i starletama pa je u njezinoj kuhinji i Ava Karabatić spremala kremaste punjene paprike. Potom je na Radiju Grude pokrenula jedinstvenu radioemisiju ''Kuhajmo s Tanjom''.



Međutim, kako kaže, došlo je i razdoblje zasićenja od medija i tjednih snimanja, putovanja, hotela i prevelikog stresa.

- U kolovozu 2015. godine odlučila sam uzeti putovnicu u ruke, spakirala sam kofere i prihvatila ponudu za nove edukacije, visoku klasu ili Gourmet kuhinju, što mi se tada učinilo ispravno jer sam od profesionalnih kuhara željela naučiti puno više. Nakon dva tjedna rada u kuhinji elitnog njemačkog hotela, postala sam voditeljica tri odjela slastičarstva, predjela i priloga, ali zbog izrazito stresnog tempa, odlučila sam napustiti kuhinju i posvetiti se školi učenja jezika - priča nam Tanja, koja ubrzo postaje ponosna vlasnica certifikata za njemački jezik.



Svakim sljedećim korakom Tanja sebi dokazuje kako može ostvariti sve što poželi, prvenstveno zahvaljujući dalmatinskom dišpetu i učenju.



- Kako sam u kratkom vremenu izvrsno usavršila njemački jezik, na nagovor svojih profesora počela sam predavati kuharstvo u školi i održavati kuharske tečajeve i radionice. Tako je krenulo jedno za drugim, pa sam otvorila i svoj catering specijaliziran isključivo za party i kuharske tečajeve, te radionice bazirane na mesnoj, morskoj, modernoj, tradicionalnoj i ''brzoj'' kuhinji za muškarce, a tu je i posebna kuhinja za mame i bebe te dijabetičare i, naravno, balkanska kuhinja - objašnjava Tanja Pejić.



U mladosti nisam mogla doći na red za špaher

U privatnom životu Tanji Pejić, udanoj za Makaranina Roberta koji radi u njemačkoj tvrtki "Recaro", podrška su i djeca, koja uz supruga čine savršen tim. Kako kaže, 19-godišnja kći Stela je farmaceutska tehničarka zaposlena u laboratoriju za proizvodnju lijekova, a 16-godišnjem sinu Paolu strast su automobili, što je i logično jer stanuju u regiji koja je kolijevka mercedesa i porschea.

Obitelj Pejić se prije dvije i pol godine skrasila u gradu Schwäbisch Hall, u najljepšoj i bogato ekonomski razvijenoj pokrajini Baden-Württemberg. Inače, Tanja je nakon završene trgovačke škole u Makarskoj, u Splitu završila školu za modni dizajn i usavršavala se u svemu što je kreativno u što spada i kuharstvo.

- Kuhača mi je promijenila život nakon RTL-ova showa, mada u mladosti i nisam baš imala pristup špaheru jer je tata bio vrsni šef kuhinje, a kužinu su ''rezervirale'' mama i starija sestra. Iako sam bila najmlađa u kući, pa me nitko nije ni ''tjerao'' na kuhanje, uvijek sam voljela izučavati kuharice, a pravo kuhanje na red je stiglo, naravno, udajom i, eto, na kraju se pretvorilo u umjetnost - kaže Tanja.