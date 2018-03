Upoznajte Tomislava Primorca, asistenta sa splitskog PMF-a, koji je spojio dva potpuno različita područja i postao - stand up fizičar!

Da fizika i komedija idu ruku pod ruku, svojim primjerom već neko vrijeme pokazuje 27-godišnji Tomislav Primorac, član splitskog ogranka Studija smijeha. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu asistent je na kolegijima Uvod u atomsku i molekularnu fiziku i Klasična mehanika, a večeri su mu rezervirane za – nasmijavanje publike.



"Stand up: Nove baze ožujak" naziv je događaja koji se odvija svake srijede u klubu Split Circus (Monty Python), a šale, odnosno baze, mijenjaju se svakog mjeseca.



– Fizika je nešto za što sam u šestom, sedmom razredu osnovne škole shvatio da imam mota i onda sam jednostavno po inerciji išao u tom smjeru, a strast prema stand up komediji otkrio sam tek kasnije. Ljudi pitaju kako sam povezao to dvoje, ali nemam pojma. Jedno je talent od malih nogu, a drugo je strast koja se razvila kasnije – kaže nam Tomislav te dodaje da je prvi nastup održao prije četiri godine.



Počeo u Zagrebu



– Tada nije bilo ničeg u Splitu pa sam ja na svoju ruku otišao u Zagreb. Gore je to prošlo dobro pa sam tri, četiri puta godišnje išao tamo nastupati i onda je tek krenulo u Splitu. Sad nastupa nas šest stalnih članova i njih četiri, pet koji su u tome još uvijek amaterski, ali samo je pitanje vremena kad će nam se priključiti – ističe Primorac, koji inspiraciju za nastupe pronalazi, između ostalog, u jeziku, obiteljskim odnosima, ali i televizijskom sadržaju.



– Moj humor se dosta često bazira na iščuđavanju nečemu, to je plodno tlo. Čudim se reality showovima, nekim vrstama reklama ili crtićima koji su bizarni. Nekad imaš neku kritiku, a nekad ti je nešto samo čudno. Recimo, "Banane u pidžami" kao crtić, ja nemam stvarno ništa protiv samo se malo iščuđavam kako je nekome to palo napamet – objašnjava Tomislav kroz smijeh, a nas je zanimalo iščuđavaju li se njegovi kolege fizičari zbog toga što se u slobodno vrijeme bavi stand upom i obrnuto.



– Stand up kolege primjećuju da volim puno analizirati stvari, ali mislim da je to nadišlo "fizičara" i da sada to već smatraju dijelom mog karaktera. Među fizičarima, ne znaju svi da se bavim stand upom, znaju neki mlađi kolege i dva profesora koja su rekla da je to dobro za vještine predavanja i javnog govora. Neće ti pomoć' u razumijevanju fizike, ali u prezentaciji hoće. Bio sam prošle godine na susretu Hrvatskog fizikalnog društva, bilo je dosta kolega iz Zagreba i iznenadilo me što me dvoje prepoznalo s nekih nastupa u Zagrebu – kaže nam Primorac i dodaje kako splitsku publiku u početku i nije bilo baš lagano osvojiti.



– U samom startu publika u Splitu bila je dosta tvrda jer ljudi još nisu toliko čuli za stand up, ali kad smo počeli s večerima otvorenog mikrofona, ta se publika pretvorila u nešto najbolje. Meni je najdraže bilo nastupati protekle dvije godine upravo na otvorenim mikrofonima u klubu "Ghetto", tako da mogu reći da mi je tamo bila i najdraža publika – kaže Tomislav, koji će se u ovaj klub u velikom stilu vratiti 13. travnja, kada će premijerno izvesti jednoipolsatni one man show "Ja sam ti takav".



Analizira jezik



– Na svojim nastupima puno analiziram jezik kroz koji proučavam karaktere ljudi. Nazivom "Ja sam ti takav" rugam se ljudima koji pokušavaju stvoriti sliku o sebi umjesto da sam vidiš kakvi su. To su ovi što govore "ja sam ti malo lud", "ja ti sve kažem iskreno". Osim toga, to je zgodna rečenica za prezentirati sebe. Ja sam ti takav, dođi pa vidi kakav - kaže nam Primorac, koji uz talente za fiziku i stand up, krije i onaj za glazbu, ali i strip. Ipak, oni su u posljednje vrijeme pali u drugi plan.



– Mislim da se se fizikom i stand upom bavim nauštrb nekih drugih stvari. Nemam baš neki noćni društveni život i nemam drugih hobija. Bavio sam se glazbom do prije godinu dana, ali onda sam to morao zaustaviti – iskreno će Tomislav i otkriva zbog čega će za stand up uvijek naći vremena:



– Iako neke stvari nastanu u trenutku i samo ispucaš svoju inspiraciju, a neke se dugo kuhaju, stand up je ipak takva vrsta rada koji možeš obavljati dok hodaš ulicom, dok pričaš s ljudima, samo moraš naći neko vrijeme da doma to sistematiziraš. Nije to neki ogroman rad ako si navikao svoj mozak na to. Najviše se vremena potroši na organizaciju nastupa, pripremu, tremu sat vremena prije. To najviše energije troši – poručuje Primorac.



Inspiracija i na predavanjima

– Kad sam radio kao zamjena u osnovnoj školi, analizirao sam metode kojima učenici na ispitu pokušavaju prepisati. To mi je bilo slatko jer sam imao viziju sebe kao strogog nastavnika, ali kad sam vidio njih kako prepisuju više sam se smijao nego što sam ih pokušavao zaustaviti. Najdraže mi je kad glume da razmišljaju, a zapravo samo čekaju trenutak kada mogu prepisati – smije se Tomislav.