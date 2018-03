Donosimo playlistu najpoznatijih sportaša svijeta: evo uz čije se hitove nabrijavaju  Đoković i Ibrahimović

Mogli ste primijetiti kako se sportaši uoči početka natjecanja zagrijavaju sa slušalicama u ušima i tako se “nabrijavaju” uz omiljenu glazbenu listu koja im dodatno podiže samopouzdanje i poboljšava koncentraciju.



Taj dopušteni doping svaki bi profesionalni i rekreativni sportaš trebao korisititi. Potvrdilo je to i najnovije istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Texas, dokazavši da glazba olakšava intenzivno vježbanje i pomaže u ostvarenju boljih rezultata. Ovo je ujedno i prva studija koja je pokazala da glazba i dobar ritam mogu itekako unaprijediti sportske rezultate. Osim toga, potvrđeno je da pomaže i u razbijanju treme, koja je prisutna u profesionalnih sportaša, a može biti i pomoćno sredstvo kod napornog kardio treninga.



Kako prenose mediji, u istraživanje je bilo uključeno 127 ispitanika, a znanstvenici su pratili rad njihovih srca za vrijeme treninga na traci, tijekom kojega su povećavali nagib i brzinu. Na kraju istraživanja pokazalo se da su osobe koje su vježbale s glazbom odradile 8 minuta i 26 sekundi treninga, a one bez glazbe 7 minuta i 35 sekundi.



- Poslije šest minuta osjećate se kao da trčite uz planinu... čak da ste u tom trenutku bili u stanju nastaviti još 50 sekundi, to znači mnogo - za medije je pojasnio kardiolog Waseem Shami, autor studije.



Vezano uz to, pogledali smo glazbene liste sportaša koji rado otkrivaju čije ih pjesme posebno motiviraju. Novak Đoković jednom je prilikom za medije izjavio kako uživa u hitovima rumunjske pjevačice Inne, a posebno voli njezin hit “Hot”. Tenisač Andy Murray opušta se uz hip-hop zvukove, dok se genijalni Roger Federer nabrijava uz Lennyija Kravitza, AC/DC, a koncentrira pomoću klasične glazbe, primjerice Mozartove.



Rafael Nadal uživa u latino hitovima, a posebno mu je omiljena Shakira.



Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović jednom je prilikom izjavio da bez glazbe ništa ne bi mogao. On je objavio svoju listu najdražih pjesama uz koje trenira. Evo dio popisa: Erik Lundin-Gold, Jorge Quintero - 300 violin orchestra, JAY Z -Dirt off your shoulder, Xzibit -Criminal set, Bob Marley - Bad boys, Fronda - Upp, Jax Jones -You don’t know me, Eminem, 50 Cent - You don’t know, LL Cool J - Mama said knock you out, Sia - Never give up.



Playlista Lionela Messija

- Ay Vamos - J. Balvin

- The question - J. Alvarez

- Kiss you - Prince Royce

- When he starts dancing - Rombai

- You without me - Drear Mar I

- Labyrinths - Drear Mar I

- Beyond your eyes - Drear Mar I

- 24K Magic - Bruno Mars

- Safari - J. Balvin

- Picky - Joey Montana