Izumire li bonton: 'Ako ćemo pravo, žene uz hlače ne bi smijele nositi potpetice, a muškarci bi na zabavama morali plesati sa svakom ženom'

Od kada je svijeta i vijeka stariji su zamjerali mlađima kako se ne ponašaju onako kako se ponašalo u “njihovo vrijeme”. Isto to su njima zamjerali njihovi starci, pa starcima tih staraca još stariji starci i taj bi nas niz vratio do samih početaka, pa bi se moglo doći do zaključka kako su se svi ponašali onako “kako treba” samo u doba kad su se naši preci osovili na noge.



E, pa da bi se znalo kako su se vladali naši stari i oni još stariji izmišljeni su pravilnici lijepog ponašanja, na najfinijem, fracuskom, naravno, jeziku, nazvani “bonton”. Prvi je iskopan u Kini ispisan je na drvenim pločicama, star je dvije tisuće godina i donosi upute o lijepom ponašanju. Poput: “Ako netko u tvom društvu beskrajno mnogo govori, ne pokazuj dosadu, ali najavi prijezir. Drugi put ga se okani s bilo kakvim izgovorom”. Vidi se mudrost i pamet starih Kineza. Ili ova: “Kad jedeš, jedi tako da slijepci oko tebe ne znaju da jedeš. Ako želiš jesti bučno, pođi u planinu i ne vraćaj se među ljude”. Reklo bi se, pisali su šćeto-neto, pa kome krivo kome pravo.



Ne biste pomislili, ali čitajući stare “bonton” priručnike uočit ćete kako neke stvari ostaju iste još od ovih kineskih pločica, a neke se mijenjaju vrlo brzo, s novim generacijama. Koje, da se vratimo na onu priču s početka, ako pitate starije, uopće ne poznaju pravila uljuđenog ponašanja! Jedna od najpopularnijih knjiga na našim prostorima jest “Ilustrirani bonton”, autora Branka Ivkovića, šteta je da se o autoru malo podataka može pronaći, sigurno je bio veliki galantomo, što bi rekli stari Dalmatinci, kad je znao toliko stvari – od postavljanja žlica i stolnjaka do ponašanja u hotelu, na plesu i u avionu.Ivkovićev bonton ilustrirao je čuveni karikaturist Ismet Voljevica, a počevši od 1963. pa do 1969. doživio je čak pet izdanja, a svako u nakladi po 15 tisuća primjeraka, što je 75 tisuća u samo šest godina, a s obzirom na to da se ova zanimljiva knjiga i danas prodaje u online-antikvarijatima našli smo da je tiskana i 1974. godine.Očito je da su naši ljudi bili željni uputa za dobro ponašanje, a kako je poslije završilo... Jedan od primjeraka je i u kućnoj biblioteci našeg urednika Ive Bonkovića, koji nam ga je prema pravilima bontona ljubazno ustupio kako bismo prenijeli dijelove – ne samo one koji su preživjeli do danas – nego neka pravila koja su do prije pedesetak godina bila sastavni dio života finih dama i gospode, a danas su teška egzotika.Ivčevićev “Bonton” počinje od osnove i poglavlja “Tijelo i odijelo”, a autor navodi kako je ovaj dio posvećen “osposobljavanju svog vanjskog izgleda za primjenu pravila iz ove knjige”. Startamo s jutarnjim buđenjem i zaključkom kako je najljepše ustati iz postelje, dobro se istegnuti i od srca zijevnuti.– Stavljate li ruku pred usta kad zijevate? Čovjek lijepa ponašanja ne smije uopće drukčije da se vlada kad zijeva – on mora automatski staviti ruku pred usta bez obzira na to što je sam samcat u sobi! To mu mora prijeći u krv – upozorava stari bonton.Naravno, slijedi čistoća. A ovdje stoji kako “za održavanje čistoće ruku nije dovoljno da ih perete jedanput ili dvaput dnevno, nego je minimum bar prije svakog obroka! Četkice za nokte (kako to izgleda? op. autora ovog članka) moraju biti sastavni dio pribora za njegu ruku, jer jedino se četkicom može ukloniti prljavština između nokata.Rok trajanja košulje ne može se odrediti. One u boji možete, naravno, nositi dulje jer se teže prljaju, dok bi bijele trebalo mijenjati svaki dan.– Bijele košulje pristaju uz svako odijelo, svjetloplave i svjetlosive uz plava i siva odijela, svjetlozelene i žuto-bijele uz smeđa i zelenkasta odijela.– Uz svako odijelo s uzorcima pristaje samo jednobojna košulja.– Uz jednobojno odijelo pristaju samo košulje s diskretnim prugama.Kako Balzac kaže, kravate su kontrapunkt odijevanja, a svakog dana susrećemo pogrešne kombinacije košulja – kravata. Stoga:– kravate s uzorcima nose se samo uz jednobojna odijela i jednobojne košulje– jednobojne kravate uz košulje s uzorcima– smeđe kravate uz košulju zelene ili krem boje– tamnoplave kravate uz košulje s plavim, sivim ili crvenim prugama– crvene kravate uz sive i krem košulje ili košulje s crvenim i sivim prugama– zelene kravate uz svjetlozelene, petrolej ili krem košulje– crne, sive i “srebrne” kravate prvenstveno uz bijele košulje i tamna odijela.Za odlazak na tržnicu ili u kupovinu ne traži se nikakva posebna elegancija: uz krumpir, mrkvu, kupus u vrećici nikako se ne traži šešir s velom ili svečani kaput. Žene vitka stasa mogu prijepodnevne kupovine u blizini kuće obaviti i u hlačama. U tom slučaju neće nositi cipele s visokom petom, već cipele bez pete, natikače ili sandale.Na izletu, u vrtu, na ljetovanju hlače su prikladan odjevni predmet za svaku ženu. Za ostale prilike hlače nisu predviđene. Poluduge hlače modnim kodeksom nisu predviđene ni u kojoj prilici, a kratke hlače mogu se oblačiti samo za sport.– Razgovarajte tiho, bez glasnog smijanja ili pjevanja i zviždanja– Hodajte desnom stranom pločnika– Skije nosite okomito– Na ulici se ne jede, a propis se može prekršiti sladoledom, pečenim kestenima i bombonima, nikako s voćem– Desna strana u društvu je počasna: prepustite je ženama ili starijem muškarcu, osim u skandinavskim zemljama– Ako dva muškarca idu s jednom ženom ona dobiva počasno mjesto u sredini, s lijeve strane joj je mlađi, a s desne stariji muškarac– Počasno mjesto između dviju žena muškarcu je osigurano samo do trenutka dok ne padne kiša, a u tom slučaju u sredinu dolazi starija žena a kavalir ima zadatak da obje prekrije kišobranom zdesna čak i ako sam kisne.– Muškarac prilikom pozdravljanja skida šešir do visine ramena, a pripremit će ga na pozdrav tri koraka od “objekta” pozdravljanja, pripazite da vam pritom ruka ne zaklanja lice– Kapa ili francuska kapa se ne skida, dovoljan je lagani naklon i ljubazni pozdrav– Žene odvraćaju na pozdrav lakim pokretom glave– Namještenicama kojima ste pretpostavljeni prvi ćete uputiti pozdrav, bez obzira na status u poduzeću.– U svaki lokal muškarac ulazi prvi, a u unutrašnjosti lokala on će se kretati ispred žene– Izbor stola u lokalu zadaća je muškarca– Pri skidanju ili oblačenju kaputa ženi može pomagati jedino muškarac koji je s njom u društvu– Žena u lokalu ne skida šešir– Muškarac neće sjesti dok ne sjedne žena i izvlačenjem stolca pomaže joj da lakše sjedne– Pri izboru jela žena ima prednost; ona bira prva i čeka da izabere i njezin pratilac– S konobarom razgovara muškarac koji prenosi narudžbe, isto je i s pićem– Plaćanje je u osnovi dužnost muškarca, a tek kasnije se može podijeliti račun sa ženom– Pri izlasku žena ide naprijed, a muškarac za njom, čuvajući odstupnicu.– Prilikom nazivanja odmah se predstavite, prvo recite svoje ime a zatim s kim želite govoriti.Nenajavljeni gost– Nemojte se mrštiti, dočekajte ga ljubazno kao da se ništa nije dogodilo.Pozvani gosti dolaze– Domaćin i domaćica ne dočekuju goste u papučama i kućnoj haljini– Ako gosti donesu dar, odmah ga odmotajte uz odmjerenu zahvalnost– Čelo stola pripada domaćici i domaćinu, a to su sjedala u sredini stola, jedno nasuprot drugom; pored domaćice sjedaju najstariji ili najugledniji gosti, a kraj domaćina njihove žene; desno i lijevo od njih s jedne i druge strane, prema dobi i ugledu dobivaju mjesto ostali gosti, po mogućnosti naizmjenično muškarci i žene, dok se pri kraju stola smještaju najmlađi– Bračnim parovima ili bliskim rođacima ne određuju se susjedna mjesta, oni su inače češće zajedno i radovat će se ako nađu promjenu u društvu.– Zabranjeno je doticati ribu nožem, osim marinirane ribe– Drobljenje kruha u juhu nije dopušteno– Juha se za razliku od ostalih jela nudi i uzima samo jedanput, nema “repetiranja”– Kosti se iz usta odstranjuju vilicom, a ne prstima, samo u beznadnim slučajevima može se poslužiti prstima– Meso se reže zalogaj po zalogaj– Pribor za jelo nakon upotrebe ne stavlja se na stol nego u tanjur– Servijeta se postavlja na krilo ili zadjene za raver, ne vezuje se oko vrata– Prije nego prinesete čašu obavezno obrišite usta– Laktove ne stavljajte za stol ni iznad stola, priljubite ih uz tijelo– Sokove od jela s tanjura ne kupite kruhom– Kod čačkanja zubi, usta zaštitite rukomSve pripreme u kuhinji treba obaviti pravovremeno i dovršiti na vrijeme kako bi domaćici preostalo dovoljno vremena da se do dolaska gostiju malo odmori, presvuče, uredi frizuru i nokte, dotjera se. Bar sat-dva prije dolaska gostiju pripreme u kuhinji moraju biti završene. Uputno je da se domaćica pobrine i za pomoć pri posluživanju. Mjesto domaćice je kraj gostiju i njezino stalno izlaženje u kuhinju narušava atmosferu i raspoloženje društva.Na svim kućnim plesnim priredbama dužnost muškarca je da pleše bar jedan ples sa svim prisutnim ženama, bez obzira na njihove godine i izgled. Prednost pred svima ostalima ima jedino domaćica.