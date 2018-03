Otkrivamo tko je splitski svećenik kojem je Balašević posvetio pjesmu: 'U njemu nema ni trunke zla'

Mnogi su se začudili kada je negdje sredinom splitskog koncerta, održanog u Spaladium areni u petak navečer, pjesmom "Portret mog života" Đorđe Balašević čestitao 59. rođendan svom jakom dobrom prijatelju, splitskom svećeniku don Juri Strujiću.



Novosadski kantautor nazvao ga je dragim i dobrim čovjekom, u kojem nema ni trunke zla te otkrio kako je upravo don Jure od njega tražio da napiše pjesmu o vječnoj borbi između svjetla i tame. Bila je to izvrsna uvertira za "Ne lomite mi bagrenje",

pjesmu koju je 2011. na sarajevskom koncertu, na 20. obljetnicu pada Vukovara, Balašević posvetio hrvatskom gradu heroju.



Po društvenim mrežama ubrzo je krenula rasprava o tome tko je zapravo don Jure Strujić. Vjernici ga uglavnom jako dobro znaju i za njega imaju samo riječi hvale. Omiljen je bio u Spinutu, gdje je godinama bio župnik Pohođenja Blažene Djevice Marije, kao i u Sitnom Donjem gdje je vodio župu Presvetog Trojstva.



Inače, don Jure je Poljičanin, a relativno nedavno na Katoličkom bogoslovnom fakultetu splitskog Sveučilišta obranio je doktorski rad s naslovom: "Evangelizacijsko poslanje Crkve i novi oblici komunikacije". Poznat je kao druželjubljiv i skroman svećenik, no do sada se u javnosti nije znalo da prijateljuje s novosadskim kantautorom...



Crkva i novi mediji kao i evangelizacija u 21. stoljeću, njegova su specijalnost, a zahvaljujući Balaševićevim riječima, tko zna, možda se aktivnije u javnosti prihvati i ekumenskog rada...