Od privatnog vozača do psihologa: ovo je lista svih poslova koje u tjednu obavi jedna kućanica i majka, količina radnih sati mogla bi vas iznenaditi

Da je posao oko kuće i djece upravo to - posao, navodno znaju svi, ali još uvijek ima onih koji će boravak u kući poistovjetiti s neradom. Majčinstvo, istina, nema cijenu, ali što kada bi imalo?



Koliko bi majke zarađivale za sve poslove koje obavljaju na dnevnoj bazi, bez pogovora i s osmijehom na licu? Za sve one koji ne obraćaju pažnju na to što točno rade njihove žene, majke ili susjede, pa ih i prije ikakvoga razmatranja poistovjećuju s 'nezaposlenima', časopis Forbes objavio je zanimljivo istraživanje.



Portal Noizz.rs prenosi listu poslova koje kućanice s djecom svakodnevno obavljaju, a satnica samo potvrđuje činjenicu da sve žene 'uposlene' kod kuće rade punom parom. Od privatnog vozača do psihologa, evo i lista svih 'zanimanja' jedne majke:



- 13,2 sata provodi obavljajući posao odgajateljice u vrtiću

- 3,9 sati je generalni direktor domaćinstva

- 14,1 sat je šefica kuhinje

- 7,6 sati je uposlena kao psiholog

- 9.5 sati je operater za kompjuterom

- 7,8 sati provede kao domar

- 7,8 sati je privatni vozač

- 22 sata je spremačica

- 6,6 sati provede brinući se o rublju



Ne treba vam ništa drugo do kalkulatora i malo zdrave pameti da shvatite da se radi o punome radnome vremenu. Ako ćemo precizno, tjedno radno vrijeme kućanica iznosi 85,9 sati tjedno.



Pa, ako vas ovi podaci neće natjerati da malo više cijenite sve ono što za kuću obavljaju bliske vam žene, ne znamo što hoće. A za sve 'pomoćnike' koje je lista naljutila i osjećaju se zakinutima, slijedi objašnjenje.



Jasno je da muškarci danas sudjeluju u kućanskim poslovima, ali velika većina njih to još uvijek smatra 'svojom dobrom voljom' i 'dobrovoljnim' pomaganjem 'onima kojima je to prirodno'. Onima koje su rođene s porivom da tanjure odlože u sudoper, umjesto ostave na stolu, reklo bi se.



Tako da, sve dok ne postane uvriježena misao da su gore navedeni poslovi prirodni i urođeni svima, ne primamo pritužbe 'potlačenih' pomoćnika. Na kraju krajeva, nije stvar ni u tome da se posao obavi, već kako.