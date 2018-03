Pogledajte kako Joline kćerke zabavljaju publiku dostojno tate. Iva i Ema pred Splićanima dokazale da su rođene za pozornicu

Iva i Ema Čagalj, kćerkice simpatičnog splitskog pjevača Jole nedavnim su nastupom oduševile publiku i dokazale da su stvarno od oca naslijedile ljubav prema glazbi i scenskom nastupu. Povodom nedavne proslave rođendana Trgovačkog centra Mall of Split održana je dječja modna revija, a male su slatkice otpjevavši nekoliko pjesama postale prave zvijezde showa. Budući da su i vrsne plesačice, uz pjesmu su upriličile i prigodnu koreografiju i dokazale kako su stvarno za scenu rođene... Publika je uživala u njihovom nastupu, a nastave li ih ovako dobro zabavljati, sigurni smo da im se smiješi karijera kao i tatina.

Ponosna je bila i zgodna majka Ana Čagalj koja je njihov vjerni fan.



- Ugledale su se na tatu i slijede njegove stope. Joško i ja ih u tome podržavamo, neka guštaju! - kazala je majka Ana.

- Jako sam sretan jer su za to sve one same zaslužne. Vrlo su talentirane i obožavaju pjevati, smišljaju koreografije. Osim toga vole i jezike - jednom je prilikom za medije izjavio tata Jole.

Ana i Jole ponosni su roditelji triju djevojčica Ive, Eme i najmlađe Tije, a mi im čuvamo palčeve da uspiju u glazbenim vodama!