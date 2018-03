'Bravo za baku! Još kad bi neke nevjeste to i cijenile!': Danijela Dvornik otkrila kako je čuvajući unuku spremila tulum za ekipu i potakla raspravu

"Uspjela sam još napraviti večeru za ekipu koja stiže, okupala Balie, nahranila je i evo je... spava u mom naručju. Ljubav moja debeljuškasta. A i ja sam umorna... ne stignem ni kremu na lice staviti. A dan još nije gotov" - ovu je objavu sinoć sa svojim pratiteljima podijelila Danijela Dvornik, izazvavši smjesta brdo oduševljenja od strane baka koje su se u ovom opisu prepoznale, ali i mladih mama koje su za takvu blagodat zahvalne.

Ne manjka, kao što i iz života znamo, ni onih koje bi sve dale da barem jednom mjesečno imaju ovakvu pomoć, a nije im omogućena.

"Ella može biti presretna što ima mamu koja ovako malu bebu čuva.. Svaka vam čast.. Ja imam bebu pa znam kako je teško ponekad..." - napisala je jedna mama.

"I meni treba takva baka nekad. Moja mama još uvijek radi i nikako ne stigne" - potužila se druga.

"Podsjećate me na moju mamu... Imam ih dvoje, mama još uvijek radi, ali nikad joj nije teško da ih čuva.. Naprotiv, to je neka posebna i neraskidiva veza" - imala je zadovoljstvo pohvaliti se druga.

No nije sve, naravno, samo na bakama, nekad probleme stvaraju i nevjeste.

"Bravo za baku! Još kad bi neke nevjeste to i cijenile..." - željela je podvući jedna svekrva.

I nisu sve majke bile oduševljene činjenicom da baka čuva tako malu bebicu.

"Svaka vama čast, divne ste, ali ja tako malu bebu ne bi mogla ostaviti ni za sve pare ovog svijeta, razboljela bi se" - ustvrdila je komentatorica.

Iskusna Danijela joj je replicirala:

"Koliko god ti fali, trebaš se i odmoriti... biti malo s mužem nasamo...".

No tu priči nije bio kraj. Uključila se gospođa koja nikako ne razumije prebrižne mame koje ne mogu ni dana bez svog djeteta.

"Razboljela bi se jer s malom bebom možeš biti samo ti? Pa kako bi išao u bolnicu? Baki i didi? Sa školom na izlet? Bojat će se spavat bez mame? Danijela oprosti, ali ovo je naj glupost od jedne žene, u EU ulazimo, a neandertalce imamo" - javila se i gospođa iz susjedstva.

"Lijep pozdrav i da nam čim prije uđeš u EU" - stigla joj je replika.