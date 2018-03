Video koji će vas potpuno raznježiti: pogledajte kako ovaj simpatični starčić štiti svog ljubimca od kiše

Na Facebook stranici "The Dodo" namijenjenoj svim ljubiteljima životinja podijeljen je video koji je do sada pregledan gotovo milijun puta.



Glavni junak ove snimke je jedan Filipinac koji je uhvaćen u trenutku dok je svog psa pokušao zaštiti od kiše.



Na svog je ljubimca stavio improviziranu kabanicu i šeširić iako je on sam bio gotovo pa nezaštićen. Ipak, čini se da mu to nije ni najmanje smetalo, a njegova gesta oduševila je korisnike Facebooka. Snimka je dobila više 60 tisuća lajkova, a podijeljena je 10 tisuća puta.



- Kad bi barem svi ljudi tretirali svoje ljubimce poput ovog dragog čovjeka. Vidi se da su njih dvoje uistinu najbolji prijatelji - napisala je jedna korisnica.