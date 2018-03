'Vidi se da ga voliš primati': strani mediji šokirani psihičkim zlostavljanjem gay stanara BB kuće

Za razliku od Rossa Mathewa koji je sudjelovao u našem Celebrity Big Brotheru i pokupio brojne nagrade za omiljenog ukućanina, njegov hrvatski "gay kolega" nije baš ugodno pozdravljen, dapače, bio je izložen psihičkom zlostavljanju zbog svoje seksualne orijentacije – piše na jednom američkom portalu.

Portal Gay Star News također je prenio pogrdne nazive kojim su se obraćali mladom Osječaninu i preveli psovke kojima su se obraćali Matiji.

– Mladom kandidatu obraćali su se s "ped.....o" i "vidi se da ga voliš primati". Takva komunikacija je uistinu nedopustiva i ne možemo vjerovati da su se tako ophodili prema njemu samo jer je gay – piše na portalu koji je dao podršku Matiji Staineru. U tekstu je navedeno kako ne mogu vjerovati da se tako Hrvati odnose prema seksualnim manjinama.

Ispod teksta nizali su se brojni komentari u kojima zgroženi čitatelji ne mogu vjerovati da još postoji takav način komunikacije.

– Ne mogu vjerovati da su Hrvati ovako primitivan narod koji ne prihvaća različitosti. Jadan dečko – jedan je od komentara na tekst objavljen na portalu newnownext.

– Hrvatica sam i sramim se gdje živim – izjavila je jedna "domaća" gledateljica.

U razgovoru s voditeljicom Antonijom Blaće u studiju priznao je što ga je mučilo za vrijeme boravka u kući i da se ne može načuditi tako osuđivački nastrojenim umovima.

– Nikola mi je rekao da mrzi gayeve i non-stop me vrijeđao. Na kraju dana njegovo vrijeđanje i vrijeđanja ostalih stanara trebali su rezultirati izlaskom bez odluke gledatelja, ali što je, tu je, navikao sam na uvrede – kazao je za medije Matija.

Dok je voditeljica zaključila kako se Matija nije stigao ni predstaviti gledateljima jer je dosta vremena proveo u "tajnoj kući", on joj je uzvratio kako gledatelji pravu istinu o međusobnim odnosima u izolaciji teško mogu doznati gledajući dnevne epizode.

Osječanin se našao uvrijeđenim i zbog izjave stanara Antonija koji je komentirao kako se Matija previše tušira i dobacio mu pogrdnu šalu.

– Sinoć mi je prijetio da će srediti da me netko vani... što god. Jer se tuširam previše, dva puta dnevno – komentirao je Matija svoga bivšeg cimera. Najviše mu se pak svidio njegov reality otac Marijan, koji se, kako je kazao Osječanin, odnosio prema njemu kao prema ljudskom biću.

Kako nam je potvrdila Nikolina Banić, članica inicijative "Bićerin" za organizaciju društvenih događanja, fizički obračuni na temelju toga što je netko, popularno rečeno, gay zabilježeni su i u Splitu.

– Primjerice, kad je skupina nepoznatih počinitelja istukla lezbijke kojima se poslije izrugivalo osoblje policije i hitne pomoći. Uistinu nemam riječi za takvo ponašanje. Smatram da nije u redu vrijeđati ljude na rasnoj, vjerskoj, seksualnoj ili bilo kakvoj osnovi – smatra Nikolina.

Kontaktirali smo i članove splitske LGBT Udruge "Rišpet", koji su nam potvrdili da je takvo ponašanje uistinu tužno, a da naš državni pravni aparat po tom pitanju itekako zakazuje.

– Nisam pratila "Big Brother", ali suosjećam s tim mladićem i takvo ponašanje uistinu je tužno. To spada u govor mržnje za koji postoji članak u kaznenom zakonu. Toga se pravne službe nikako ne pridržavaju. Ne znam u kolikoj mjeri se događa da se ljudi oko mene s time susreću, no svakako da toga ima u velikoj mjeri. Kada bi se okupile sve LGBT udruge i inicijative kako bi malo senzibilizirali javnost, možda bi se nešto i pomaknulo u vezi s tim pitanjem – kazala je jedna članica splitske udruge.