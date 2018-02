Prvi u Europi! Bogati klijenti na terapiju će u hrvatski centar za liječenje kanabisom

Zdravstvena budućnost stigla je u Terme Sveti Martin: od početka travnja u poznatom hrvatskom wellness odmaralištu s radom će startati prvi europski Canabio centar, u kojem će se u regenerativne svrhe koristiti pripravci medicinskog kanabisa. Nije to uspjelo ni sofisticiranijim europskim zemljama, no zato jest u malom, ali poznatom turističkom mjestu u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Upravo onome u kojem će se za nepunih mjesec i pol dana ulja i raznorazni kokteli od pripravaka kanabisa kroz individualne tretmane staviti u službu zdravlja.



Pripreme za otvaranje europskog Canabio centra u punom su jeku, upravo se ekipira medicinski tim spreman za pružanje usluga znanstveno-holističkog oporavka. U Termama se okreću bogatijoj klijenteli s područja cijele Europe, Rusije i arapskih zemalja, kojoj će nuditi terapije kanabisa u trajanju od jednog do četiri tjedna. Terapije će se provoditi u kontroliranim uvjetima, tijekom kojih će se kanabis putem ulja i cockatil pripravaka pažljivo dozirati u tijelo.



– Dozirat će se na temelju individualnog stanja, koje će se prvo odrediti analizom krvi u švicarskom laboratoriju. Tako će se precizirati najbolja kombinacija prirodnih preparata za preventivno i terapeutsko djelovanje. Nakon toga goste čeka pregled specijalista, te IQcure dijagnostički skener. Naša su očekivanja velika, osim što želimo produžiti turističku sezonu, namjera nam je uhvatiti i svoj dio kolača na tržištu medicinskog turizma vrijednog, po našim analizama, 18 milijardi dolara – kaže direktor Termi Sveti Martin Branimir Blajić.



Kanabis nije slučajno odabran za bazu u njihovu novom turističkom paketu, za tretmane kojima se koriste njegova blagotvorna svojstva. Ova ljekovita i još uvijek prilično stigmatizirana biljka pokazuje svu raskoš potencijalne uporabe. Osim u medicinske svrhe, o čemu već dugo govore brojni hrvatski pacijenti oboljeli od teških bolesti, među njima i njihov najveći govornik, Riječanin Huanito Luksetić, ona je iznimno vrijedna i u prehrambenoj, energetskoj, odjevnoj i građevinskoj industriji. Štoviše, kaže direktor Blajić, upravo se konoplja drži za prvu biljku koju je čovjek ikad zasadio.



– Tijekom četiri terapijska tjedna organizam će se podvrgavati smanjenju razine kiselosti, uklanjaju metaboličkih disbalansa, a na prirodan će se način dizati energetski i imunosni status organizma. U program su uključene i šetnje, biciklizam, druge fizičke aktivnosti, te korištenje termalnih voda u bazenima Termi, koje su prema analizi jedne od najkvalitetnijih u Europi. Svaki će gost imati i psihološku potporu, a sve će to pratiti i odlična ugostiteljska ponuda kroz lokalnu gastronomiju i kreativne MIND & BODY programe – kaže Blajić.



Problema neće biti ni s nabavom sirovine, kanabis će se nabavljati u hrvatskim ljekarnama, upravo onako kako to čine i bolesnici kojima je on potreban za olakšavanje zdravstvenih tegoba. Odlične rezultate, govore brojni oboljeli, pokazuje kao dodatak u borbi s kancerogenim bolestima, multiplom sklerozom, fibromialgijom, epilepsijom, ADHD/ADD-om. U Canabio centru Termi Sveti Martin ističu i kako su istraživanja pokazala da kanabis najviše pomaže osobama s dijagnozama reumatoidnog artritisa, osteoartritisa, dijabetesa i astme...



– Pozitivni učinci tretmana vidljivi su i kroz uspješniju rehabilitaciju nakon pojedinih oblika karcinoma. Iako nema razloga sumnjati u konvencionalnu medicinu i terapije koje ona pretpostavlja, sve više zapadnih zemalja, uz strogu kontrolu uzgoja, koristi medicinski kanabis u zdravstvene svrhe. Razlog je nepobitna činjenica da pripravci od medicinskog kanabisa povoljno djeluju na cjelokupni organizam, dok su nuspojave zanemarive u usporedbi s agresivnim tretmanima konvencionalne medicine – objašnjavaju iz Termi.





U Termama za sada još ne ističu cijenu tretmana, no realna su očekivanja kako će ona biti viša od one iz uobičajene hotelske ponude. Na nju će utjecati niz stavki, od cijene preparata od kanabisa, broj korisnika, pratnja, dodatni individualni zahtjevi, tip prehrane... Uz LifeClass Terme Sveti Martin, u projektu stoje i Sigma Plus i IQCure Better Life.