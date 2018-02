Ella Dvornik kćeri otvorila Instagram profil: tromjesečna Balie Dee već ima 12.000 pratitelja i zakon tu ništa ne može

Bilo bi zaista licemjerno čuditi se činjenici da se moderni ljudi, čiji se život dobrim dijelom vrednuje i odvija kroz društvene mreže, neće suzdržavati od iznošenja svake vrste intime široj javnosti, uključujući i vlastitu novorođenčad. Upravo to događa se i hrvatskom društvu. Slavne bebe s tek nekoliko mjeseci života imaju Instagram profile, neke od njih više od 12 tisuća pratitelja, navodno dobro zarađuju samo jednom fotografijom, pa se javnost s pravom pita gdje treba podvući granicu i prizvati zdrav razum?



Ima nešto valjda u maloj djeci, posebice bebama, pa su njihovi profili diljem svijeta praćeni, fotografije lako kupe lajkove i komentare koji se itekako daju unovčiti, a i roditeljima jamče i bolju vidljivost u internetskim prostranstvima. Jasno je kako će ono što pojede ili odjene dijete slavne Beyonce, vojvotkinje Kate ili Davida Beckhama postati svjetski hit, a tim tragom, samo ipak na manjem tržištu, idu i hrvatske zvijezde.



Nemoguće je, priznajmo naglas, ne znati što i kako jedu, dišu i nose mališani Nevene Rendeli, Jelene Veljače, Petre Kurtele, čak ako im i ne pratite Instagram profile. Mališani su im već toliko slavni da im znamo imena u svako doba dana, a onda i majke objave fotke iz kreveta, gole omotane u bijele plahte s blizankama na dojkama, ili kako se kao od majke rođene kupaju s djecom, ili pak obavještavaju pratitelje da šest mjeseci svoga zlata slave na pool partiju (zabava na bazenu).



Obiteljski fotoalbum i svetost odnosa roditelj - dijete sada je izloženo svima, roditelji su u javnosti već odavno dali do znanja kako su samo moderni i promišljeni, a djeca, pogotovo ona koja još ni sjediti ne mogu, ostavljena su na milost i nemilost društva koje ionako sve komentira i o svemu sve zna. Jednom objavljena fotografija postaje vlasništvo društvene mreže, a samo na stranicama Slobodne Dalmacije o tome smo pisali u više navrata.



Nelija Rudolfi, predsjednica Društva psihologa u Splitu, upozorava kako živimo u novim vremenima u kojima zapravo još uvijek ne znamo posljedice svega što činimo, posebice na društvenim mrežama. Ponavlja kako još uvijek nema istraživanja na koje bismo se pozvali ili donosili zaključke, pa ne možemo sa sigurnošću znati kako i u kojim sve aspektima objava dječjih fotografija na društvenim mrežama može djelovati. Preostaje, tvrdi, tek pozivati roditelje na odgovornost.



– U virtualnom životu, u ovom slučaju, roditelj odlučuje za sebe i dijete. Napominjem kako su oni odrasli u nekom drugom vremenu, naše golišave fotografije su na sigurnom, u obiteljskim fotoalbumima... Ne preostaje nam ništa drugo doli ozbiljno apelirati na roditelje – zaključuje psihologinja.



Korak dalje otišla je Ella Dvornik, poznata influencerica i mlada majka. Ne samo da ona i njezin zaručnik Charles konstantno objavljuju fotografije svoje djevojčice Balie Dee, već su joj osnovali i vlastiti profil, otvoren pod njezinim imenom, iako dijete mlađe od 13 godina profil ne bi smjelo imati.



Ne čudi ni što djevojčicu prati više od 12 tisuća pratitelja. Objavljeno je četrdesetak fotografija, i iako Ella navodi kako je to učinila samo iz zabave, zaista je teško ne posumnjati, pogotovo s obzirom na njezino zanimanje i način zarade, kako je samo proširila unosan posao. Ellu, naime, prati, 276 tisuća pratitelja, a reklamira sve, od kišobrana i cipela, do naslonjača za dojilje.



Čim je malena Balie iz privatne poliklinike, iz koje je usputno rečeno mlada majka objavila na desetke fotografija, došla doma, saznali smo kako preferira određenu nosiljku za spavanje. Iako je imala samo deset dana.



- Gdje je, dakle, granica? - pitaju se i strani mediji, budući da slavne primjere rado oponašaju i "obični" roditelji. Društvene mreže pune su profila majki i očeva koji na račun roditeljstva žele dobiti svojih pet minuta slave. Mogućnost je to, očito, koju je sve teže propustiti.



Gotovo nema zvijezde koja, čak ako je i skrivala svoju djecu, u nekom trenutku njihovo postojanje nije dobro naplatila.

Recimo, Brad Pitt i Angelina Jolie bili su najslavniji hollywoodski par, a rođenje Shiloh donijelo im je 5,3 milijuna funti. Doduše, Angelina je taj novac dala u dobrotvorne svrhe, UNICEF-u. Ipak, pitanje je kako će ta činjenica kasnije utjecati na život njihove kćeri jer pod pritiskom slave pucaju i zrele osobe.



Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu, s ovim je problemom upoznata, no zaista je zabrinjavajuće kako nije zaprimila ni jednu pritužbu o kršenju dječjih prava od strane roditelja influencera. Naš mail bio joj je prvi glas. No, tvrdi kako popriličan broj djece želi postati influencer jer je to za njih naizgled najlakši i najzanimljiviji način zarade koji im, uz novac i njima zanimljive proizvode, donosi veliki broj pratitelja i popularnost na društvenim mrežama.



- Nažalost, ni djeca, a ni odrasli, nisu osviješteni o svim rizicima bavljenja takvim aktivnostima. Djeca mogu biti izložena različitim oblicima iskorištavanja, manipulaciji te povredama prava, prvenstveno onih na privatnost i zaštitu od različitih oblika nasilja i iskorištavanja, uključujući i seksualno. Dostupni podaci upućuju na to da upravo seksualno iskorištavanje i nasilje putem interneta nad djecom poprima sve veće razmjere - upozorava Helenca, naglašavajući kako nedostaju adekvatni zakoni na temu društvenih mreža.



- Kada govorimo o roditeljima koji koristeći se slikama svoje djece sudjeluju u oglašavanju proizvoda i trgovačkih marki, riječ je o području zaštite djece koje je pravno izrazito neregulirano i neistraženo, u kojem sudionici često postupaju bez jasnih pravila i prema proizvoljnim procjenama, potaknuti željom za brzom zaradom i popularnošću.



Zasad ne postoji pravna regulativa koja bi spriječila djecu, pa ni roditelje da budu influenceri, a kojom bi se ujedno zajamčila cjelovita zaštita dječjih prava i njihova najboljeg interesa. Istovremeno društveni život na internetu za mnoge postaje daleko intenzivniji nego život u realnom svijetu pa je opravdano očekivati i mogući rast povreda prava djeteta.



Kako zaštita prava i dobrobiti djeteta u ovom području u potpunosti ovisi o roditeljskoj odgovornosti, senzibiliziranosti i spremnosti da zaštite interese svoga djeteta, preporučujemo svim roditeljima da se prije objavljivanja fotografija djeteta, osim o potencijalnoj dobiti, detaljno informiraju i o eventualnim rizicima i težini posljedica koje dijete može imati nakon objavljivanja njegovih snimki na internetu.



Osim već spomenutih rizika, to su i teškoće u djetetovu poimanju vlastite privatnosti, razvoju vrijednosti, odnosu prema novcu i radu, uspjehu i postignućima i slično - zaključuje pravobraniteljica za djecu.



Zaštita privatnosti



Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ističe kako je važno pisati i ukazivati na probleme koji nastaju na društvenim mrežama.

- U skladu s načelima Konvencije UN-a o pravima djeteta niti jedno dijete ne smije biti podvrgnuto samovoljnom ili nezakonitom miješanju u njegov privatni život, obitelj, dom ili dopisivanje, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled. Smatramo da pri svim postupcima koji utječu na dijete najvažnija mora biti dobrobit djeteta, što uključuje i postupanje i odluke koje donosi obitelj, odnosno djetetovi roditelji. U našem zakonodavstvu postoje propisi koji omogućuju da se kazneno prijavi onoga tko iznosi podatke o djetetu bez suglasnosti roditelja, ali i bez djetetove suglasnosti. Takve zakonske norme odnose se na objave kojima se djetetu nanosi šteta, uznemiruje ga se, sramoti i slično, a uglavnom se odnosi na objave u medijima, a ne na same roditelje. Pretpostavka je ako roditelj koristi društvene mreže, da će znati zaštititi najbolji interes svoga djeteta, pa tako i njegovu privatnost. Često se susrećemo sa situacijama koje potvrđuju da roditelj ne razumije tu svoju odgovornost, kada podatke i privatne slike iz života objavljuju u medijima pa tako postanu dostupni najširoj javnosti. Važno je osvijestiti roditelje da su dužni i pozvani štititi privatnost djece. U nekim situacijama kada se procijeni da roditelji svojim ponašanjima ugrožavaju dobrobit djeteta, Centar za socijalnu skrb može upozoriti roditelja kako mora štititi privatnost svojeg djeteta - upozoravaju iz Ministarstva.