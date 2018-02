Klizačici usred nastupa skliznula haljina i otkrila gole grudi: Ostvarila mi se najgora noćna mora!

Francuska klizačica Gabriella Papadakis doživjela je pravu neugodu tijekom nastupa za zlato na Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji.



Dvadesetdvogodišnjakinji se, u klizačkom zanosu, pomakao kostimić i otkrio bradavicu, ali ona je unatoč tomu nastavila s nastupom. Izraz lica njenoga partnera, Guillaumea Cizerona, otkriva sve, a publika je reagirala slično, no Gabriella se nije dala.



I sreća što je ustrajala, jer su natjecanje Francuzi na kraju završili na drugome mjestu, unatoč incidentu.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu