Ovaj britanski video ljepota Hrvatske pogledalo je nevjerojatnih 21 milijun ljudi. Snimka ruši sve rekorde, pa je tako gledanija i od Sejšela, Bangkoka...

UNILAD je britanska medijska kuća čije su glavne platforme povezane s internetom i dolaze do goleme, milijunske publike.

Na jednoj od svojih Facebook stranica 'Unilad Adventure' prije sedam mjeseci postavili su video pod nazivom "Things To Do In Croatia" ili - Stvari koje možete raditi u Hrvatskoj.

Ništa čudno, i drugi mediji proteklih godina postavljaju afirmativna videa iz Hrvatske. Međutim, ovaj video je jedan od najgledanijih na njihovoj stranici koja se bavi putovanjima, a pogledalo ga je nevjerojatnih 21 milijun ljudi.

Primjerice video o Sejšelima je imao 2,8 milijuna pregleda, o Rumunjskoj 10 milijuna, o Bangkoku 550 tisuća, a o Havajima 1,2 milijuna puta. Tako da je video o Hrvatskoj jedan od njihovih najgledanijih materijala, ako ne i najgledaniji video uopće.

Stoga bi i Ministarstvo turizma trebalo UNILAD-u poslati zahvalu na promociji Hrvatske.

<!--cke_bookmark_139S--><!--cke_bookmark_139E-->