Ako ne želite da vam dijete bude manipulator, slijedite ovih sedam koraka

Želite li dobro svome djetetu ključna stvar za njegov potpun i zdrav emocionalni i fizički razvoj krije se u činjenici da biste mu trebali pokloniti svoje vrijeme! Zaposleni roditelji imaju ga sve manje, pa se svakako potrudite da ono koje možete izdvojiti bude kvalitetno, a evo i ključnih sedam koraka koje ne biste smjeli propustiti....



1. Korak: grlite djecu

Grljenju često ne pridajemo dovoljno pažnje, no struka upozorava koliko je važan fizički kontakt. Ako želite zdrav razvoj djeteta preporučena dnevna doza je četiri zagrljaja za preživljavanje, osam za održavanje, a dvanaest za rast.



2. Korak: pričajte s djecom

Čak i male bebe smirit će se slušajući roditeljski glas, a i sami ćete se začuditi koliko vam vaši mališani toga mogu ispričati. Razgovarajte s njima, to nije važno samo za njihovo, već i za vaše zdravlje.



3. Korak: Igrajte se

Igranje ne znači nužno da morate sjediti s djecom na tapetu i izdvojiti sat ili dva. I to je važno, no igrati se možete tijekom vožnje, u čekaonici, trgovini, na putu do vrtića, u šetnji...



4. Korak: Čitajte djetetu

Čak ako mislite da je dijete premalo čitajte mu... Prije spavanja, iza ručka, samo nedjeljom... Tako ćete pobuditi dječju maštu i pozitivno utjecati na kognitvni razvoj.



5. Korak: Družite se u prirodi

Izleti, duge šetnje, boravak na svježem zraku... Odvedite ih na selo, plažu, čak ako i putujete vodite ih sa sobom - tako će manje gledati televiziju i imati mobitel ili tablet u rukama.



6. Korak: Čistite zajedno

Kućanski poslovi izvrstan su način za naučiti djecu odgovornosti. Čak i ako tome nisu dorasli neka vam "pomognu" ići u trgovinu, obrisati prašinu, napraviti krevet...



7. Korak: Proživljavajte stvari zajedno

Kad dijete odvedete na neko kreativno mjesto, nemojte ga ostaviti na čuvanje, budite s njim. Tako ostajete uključeni u djetetov život, što će vam se kasnije ugodno vratiti.