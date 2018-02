Prodali su sve što su imali i kupili brod, ali uskoro su požalili: ovaj par školski je primjer 'pegule', a evo i zašto

Koliko ste puta dosad od vaših bezbrižnijih kolega ili prijatelja čuli rečenicu: 'Triba kupit' brod'? Uvijek se nekako u društvu nađe neki avanturistički raspoložen pjesnik, kojemu je jedina želja u životu ostaviti sve brige na dosadnome kopnu i zaploviti divljim morima na svojoj jahtici, zar ne?



Može i gliser, a za one najluđe i 'kajić', ali u tom slučaju i neće dalje od kanala. Brod kao simbol nesputanosti i slobode uvijek je nekako privlačio one nemirnijeg duha, a protagonisti ove priče najviše se vole pohvaliti upravo time.



Mladi par iz Colorada, Nikki i Tanner, odlučili su se uputiti na avanturu života. Najprije su prodali sve što su imali, a potom su kupili brod. Kako je prvi korak prošao po planu, mislili su da će i dalje bezbrižno ploviti, ali pokazalo se da su se malko zeznuli u proračunima.



"Kako možemo živjeti na pravi način ako većinu dana radimo, a troškovi su jednostavno preskupi? Većina zarade odlazi nam na ulaganja u stan", rekli su za New York Post.



Kako bi srezali troškove oko mjesta stanovanja, odlučili su se preseliti na brod koji su kupili. 48 godina star brod od 8 metara postao im je tako novi dom. Prije nego što su se zaputili na avanturu, stanovali su neko vrijeme na Floridi gdje je bio usidren, a kasnije su sigurno poželjeli da je na tome i ostalo.



Iako su izjavili kako su bili 'prilično spremni' na putovanje, Nikki i Tanner isto su tako priznali i kako su 'novi u plovidbi'. To im je mogao, i trebao, biti alarm, ali kako spriječiti avanturiste u naumu?



Krenuli su, a nakon samo dva dana na moru, njihov je brod potonuo zajedno sa svime što su na njega ponijeli. A spakovali su sve, kako su kasnije priznali, sve što su posjedovali. Doživjeli su pravu 'pegulu', udarivši u pješčani nasip, koji je i ranije zadavao glavobolje i mnogo iskusnijim moreplovcima u kraju.



Video njihova potopljenog broda obišao je svijet, ali neke je sigurno i upozorio da je u avanture bolje krenuti nakon nešto temeljitijih priprema, a ne 'naglavačke'.



Iako se ne može reći da su neki sretnici, par je uspio zadržati optimizam. Osnovali su fond koji bi im trebao pomoći da ponovno pokrenu potonuli brod, a svoju su priču zaokružili poznatom izrekom "Nije u šoldima sve" ("Money isn't everything"), objašnjavajući kako barem imaju jedno drugo.

