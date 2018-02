U ovoj splitskoj brijačnici osjećat će te se kao kraljevi: dok vam žena šopingira, vrhunski majstori sređuju vašu bradu i kosu, a vi ispijate njihovo craft pivo

Formulacija "novootvorena starinska brijačnica" zvuči kao oksimoron, ali istina je: u starinskom duhu, onome iz najbolje splitske i svjetske gospodske tradicije, s radom je započela (muška, dakako) brijačnica!



Odmah moramo reći da je "Ritual" (čak i ime pomalo arhaično zvuči, zar ne?) u ulici Ruđera Boškovića u Splitu zapravo više od mjesta za uljepšavanje muškaraca svih generacija. To je i mini-kavana, muzej i klub za džentlmene, one koji će dakle prije tretmana pročitati novine i popiti kavu, pivo ili neku drugu žesticu uračunatu u cijenu osnovne usluge koja – gle! - uopće nije preskupa, i u pravilu ne prelazi stoticu bez obzira je li se klijent došao obrijati, ošišati ili oboje. Ili nešto treće. Ali polako...



Dakle, za hrabar pothvat kojim arhaični obrt - muško šišanje i brijanje – spašavaju od zaborava odlučili su se partneri u poslu, inače i sami barbiri, Nedjeljko Lešina i Ante Šolić. Pothvat je utoliko veći što je njihov "Ritual" otvoren izvan gradskog središta, to jest na Splitu 3 koji, doduše, ima potencijala za "grad u gradu", ali je i daleko od udarne turističke klike na koju bi mogao računati tijekom službene turističke sezone.



Unatoč tome, salon-brijačnica radi dobro, a čim uđete u prostor od 78 metara četvornih, jasno vam je i zašto. Iz "Rituala" naprosto nećete poželjeti brzo izaći zbog fino ugođene muzike, ugodne temperature i onog nenametljivog šarma koji samo brijačnica obavijena finim mirisom pjene za brijanje može pružiti. Reklo bi se, ezoterija prožeta testosteronom; ženama, naime, ulaz nije zabranjen, ali se usluge ne pružaju. Spomenuti miris pjene i finog šampona, doduše, malčice se miješa s mirisom dobre kave ili kućnog craft-piva (proizvedenog u "osobnoj garaži"!), kojima će vas ponuditi osoblje, propisno odjeveno u prave retro kute s izvezenim logom.



Da bi sve besprijekorno funkcioniralo, Lešina i Šolić nabavili su čak dva originalna brijačka stolca stara pola stoljeća, marke "Takara" (japanske, nap.a.), iz jedne srodne i nažalost propale butige, kojima su dodali dvije suvremene replike s mogućnošću ležećeg položaja. Cijena: prava sitnica (čitaj: pet tisuća eura komad!).



- Nudimo štošta: talijansko "espresso" brijanje koje je brzo gotovo, odnosno američko koje ima potencijal pravog pravcatog rituala u trajanju od četrdesetak minuta tijekom kojih mušteriji priuštimo i facijalnu masažu te kombinirani tretman toplim i hladnim ručnicima na kojima će im koža lica jamačno biti zahvalna. Zapravo su naši tretmani općeniti blagotvorni za psihofizičko stanje, pa možemo damama preporučiti da za ugodan šoping supruga za to vrijeme ostave kod nas, i kasnije ga pokupe uređenog, mirišljavog i opuštenog – mudro vele Lešina i Šolić.



"Ritual" je inače uređen u duhu starih europskih brijačnica i pun je okamina minulog doba u vitrinama; interijer, naime, krase stare škare i "mašinice" za šišanje (ruzinave, nego kako), drevne kreme i čuvene, već odavno požutjele četkice s drvenim drškama, dok iznad šanka "namiguje" kordon "unučića", sakupljanih još šezdesetih godina prošlog stoljeća. Izlogom, pak, dominira vespa kao statusni simbol modno osviještenog muškardina, također original iz šezdesetih godina. Tu je i harmonika iz četrdesetih, i to "nakićena" raznim monetama, čime se sugerira da u prostoru brijačnice, uz čašu piva ili kavu, nije isključen ni pjevni element.



Od stečevina modernog doba naglasak je na nekim novotarijama iz samog uslužnog sektora. Dakle, rabi se najbolja preparativna kozmetika na svjetskom tržištu, nudi se čak i usluga muškog bojenja kose (brade i obrva također!), uviđavno nazvana "sjenčenje"...



- To je zato što se kosa tonira diskretno; da nitko i ne primijeti "skidamo" deset godina jer hotimično ostaje nešto sijedih vlasi – lukavo namiguje Lešina. Partner Šolić, pak, ističe "royal-pranje", to jest uslugu mineraliziranja vlasišta pranjem kose u – pjenušcu! Pa još vele:



- Ono što držimo najvažnijim je to da otvorenjem ove brijačnice želimo spasiti jedan obrt koji izumire, te da nismo nikakav salon za elitu, jer smo i sami izdanci radničkih familija. Kod nas su dobrodošli i nogometaši i poduzetnici, kao i oni koji za kruh zarađuju u trlišu. Jedini uvjet je da su pristojni – osmjehuju se ponosni vlasnici "Rituala" Ante Šolić i Nedjeljko Lešina.