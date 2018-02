Otkrili smo tko je cvjećarica, autorica urnebesnih reklama koje su postale hit na internetu: Splićanka Sofija u svojoj maloj radnji na Spinutu 'spašava brakove od 1989.' 

Koliko su brakova, ljubavnih, prijateljskih i poslovnih odnosa spasili splitski cvjećari zna samo dragi Bog, baš kao i što svaka žena zna ono što muškarci teško kuže, da joj baš ništa neće popraviti loš dan kao što će to napraviti dostava mirisnog buketa na kućnu adresu.



Cvjećarka Sofija Cikotić objašnjava kako brakove cvijećem spašava od 1989. godine, što zapravo znači da je njezina mala šarena trgovina "Ružica" jedna od najstarijih cvjećarnica u Splitu koja bez prekida egzistira u istom prostoru. Iduće godine napunit će se puna tri desetljeća poslovanja u spinutskoj Fra Boninoj ulici, što nikako nije mala stvar.

Iako je dobar dio sugrađana itekako upoznat s njezinim radom, dobrih ideja nikada dosta, pa Sofija tmurne zimske dane svojim mušterijama, ali i slučajnim prolaznicima uljepšava duhovitim reklamama i dosjetkama ispisanima šarenim kredama na crnoj ploči. Šale nerijetko postaju hit na društvenim mrežama, kao što je to bio slučaj s posljednjom.



- Imamo dva od tri cvita, uđite i vidite koja su to dva - piše ispod crteža ruže, ljiljana i lista marihuane, a ekipa na Facebooku odmah se uhvatila u nesvakidašnju marketinšku mrežu, pa se već danima raspravlja.



- Čula sam, kako ne, često završimo na društvenim mrežama, ne smeta mi, dapače... Pa što je život bez malo šale - smije nam se Sofija.



- Ma znate, ako nema kakvog duhovitog natpisa, prolaznici odmah ulaze, dobacuju, pitaju što je, gdje je zapelo... Inače, da se odmah pojasni, kolegica je crtačica. Cvjećarnica je zapravo bila remek-djelo moje majke koja je taj posao vrsno obavljala, sada sam preuzela ja i nadam se da neću ukaljati njezin dobar glas. Ostavila mi je tešku zadaću - smije nam se Sofija, a mi joj priznajemo kako joj pomalo zavidimo na filmskom radnom okruženju.



- Pa, malo jest hollywoodski, priznajem. Tmuran, kišan dan, a ja među cvijećem. Oko mene sama ljepota. Teška romantika - ne da nam vrag mira pa je pitamo uspijeva li zaista prodajom cvijeća spajati kraj s krajem. Čini nam se da je kavalira koji znaju prepoznati lijepe geste sve manje.



- Činjenica da u samom centru grada više nema ni jedne cvjećarnice, te da smo mi na Spinutu zapravo najbliži getu, dovoljno vam govori... Žao mi je, tradicija koja je građena nekoliko desetljeća propada, no ne damo se, najlakše bi bilo odustati. Nađe se pokoji stariji kavalir, a ove generacije koje su sada u četrdesetima zaista jesu zakazale. No, čini mi se da su se oni nešto mlađi malo popravili, okreću se zanimljivim trendovima. Naručuje se cvijeće, a znate kako je, sa svojim mušterijama dijelimo sve. Od godišnjica, preko rođendana, do sprovoda i vjenčanja - pojašnjava.



Bliži se Valentinovo, očekuje se rekordna prodaja ruža, a Sofija nas uvjerava da je u trendu - samo prirodno.



- Nema više krutih i uštogljenih buketa... Traže se ležerno spojene improvizacije poljskog cvijeća, neobične nijanse i kontrasti. Što opuštenije, to bolje - pokušavamo saznati i što ona preferira, negdje nam zvoni da omiljeni cvijet može reći puno o osobi.

Bez puno razmišljanja Sofija kaže kako jedva čeka prve proljetnice. Baš kao što smo i mislili, nasmijana, jednostavna i vedrog karaktera, Sofija je dobar zalog dobre budućnosti dalmatinskog cvjećarstva.