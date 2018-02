Željko Joksimović slavi 46. rođendan u Spaladium Areni i obećava da će cijeli grad dignuti na noge

Željko Joksimović proslavit će 20. travnja 46. rođendan sa Splićanima na velikom koncertu u Spaladium Areni. Jedan od najpopularnijih glazbenika u državama bivše Jugoslavije u najvećoj splitskoj dvorani gostuje drugi put nakon nastupa 2014. povodom Dana žena. Joksimović i njegov produkcijski tim obećavaju kako će podići cijeli Split na noge njegovim najvećim hitovima, kao i pjesmom "Milimetar" koja do sada ima preko 35 milijuna pregleda na YouTube-u.



- U Spaladiumu je prošli put bilo spektakularno. Drago mi je što se vraćam na Rivu i što ću proslaviti rođendan sa svojom divnom publikom iz Splita i cijele Dalmacije. Mislim da za jednog glazbenika nema ništa ljepše nego kad važne datume može proslaviti na ovakav način. Bit će to sjajna večer.



Pripremili smo odličan repertoar s mnogo brzih ritmova, ali i balada, pjesama koje ljudi najviše vole. Bit će i raznih lijepih iznenađenja, ali ostavimo to za koncert - raduje se pjevač susretu sa splitskom publikom. Nastup u Spaladiumu bit će mu, veli, poseban i zbog još jednog razloga...



- Uvijek dobijam mnogo divnih poklona za rođendan, ali sam odlučio ove godine ja biti taj koji daruje. Publici u Spaladiumu želim pružiti večer za pamćenje - ističe Željko Joksimović koji sa Splićanima planira zajedno izvesti pjesme kao što su "Varnice", "Telo vreteno", "Dodir leđa o leđa", "Mišel", "Ljubavi", "Zver", "Nisam te zbog lepote voleo", "Drska ženo plava", "Devojka sa polja zelenih"...



- Uistinu me raduje kad se publika dobro provodi na mojim koncertima. Interesantno je da do sada u Splitu nisam izvodio "Milimetar", a kako je to pjesma koja svaki put podigne atmosferu do usijanja, siguran sam da će isti slučaj biti i u Spaladiumu – kaže Joksimović čiji će travanjski koncert u Splitu početi u 20.30 sati.



Prodaja ulaznica na blagajni Spaladium Arene kreće u ponedjeljak, 11. veljače. Prvih deset dana cijena ulaznica će biti jeftinija i prodavat će se za 100 kn (parter), 120 kn (tribine) i 150 kn (fan pit).