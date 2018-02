Evo kako nas vrijeđaju u popularnoj američkoj seriji: Hrvatsku prikazuju kao srednjovjekovnu zabit s krvnicima koji u tajnosti izvršavaju smrtne kazne

Borba protiv kriminala neiscrpan je izvor TV scenarija, ali samo rijetke serije uspijevaju zaintrigirati milijune diljem svijeta. Jedna od uspješnih je "Blue Bloods", kriminalistička serija o njujorškoj policiji, koja se prikazuje u večernjem terminu od ponedjeljka do petka, tako tu seriju hvale na RTL televiziji.



No, prije nekoliko dana imali smo priliku gledati nastavak serije u kojem traže osumnjičenog za ubojstvo iz Hrvatske i koji uza sve to u Ameriku dovodi djevojke koje se tamo prostituiraju. Međutim, taj Hrvat se zove ni više ni manje nego Kiril. No, to muško ime je izuzetno rijetko u Hrvatskoj. Prema podacima našeg Zavoda za statistiku, to je jedno od najrjeđih muških imena u Hrvatskoj i nose ga samo 33 osobe.



Ali, to je ime najčešće u Rusiji, Bugarskoj, Makedoniji i Grčkoj. Kiril je u tim zemljama, po učestalosti, nešto slično kao kod nas Ivan.



No, američki scenaristi serije nisu stali samo na tome. Naime, kažu da će Kirila izručiti u Hrvatsku, a u našoj zemlji, tvrdi se u seriji, novinarima je zabranjeno doći na sud i pratiti suđenje, te o tome izvještavati javnost.



Također, tvrde da će na suđenju biti "samo sudac i krvnik". Kad se kaže krvnik onda se vjerojatno misli na "osobu, izvršitelja smrtne kazne", kako stoji u rječnicima.



Kako bi shvatili kako se serija odvija, pogledajte galeriju fotografija koje smo sinoć snimili.



Dakle, prikazuju nas kao neku srednjovjekovnu zabit, s tajnim suđenjima na kojima se po kratkom postupku odmah izvršava smrtna kazna, koja također ne postoji u našoj zemlji. Jer kako drugačije protumačiti što na suđenju uz ubojicu stoji sudac i krvnik. Još samo, za cjelokupan dojam, nedostaje da izvršitelj smrtne kazne ima preko glave crnu maramu, a zločince ubija odsijecanjem glave. Baš kao u srednjem vijeku.



Ali, što to briga Amerikance, bitno je da su našu zemlju milijunima ljudi prikazali kao nekakvu rupetinu na kraju svijeta, a sebe u seriji glorificiraju kao pravdoljubive Amere koji oslobađaju svijet od zla.



Pritom, Kiril govori engleski s primjetnim ruskim naglaskom, a što opet nema veze s nama. Kiril se u seriji preziva Farkaš. To prezime u Hrvatskoj nosi 1386 osoba.



Jedino točno u seriji što su pogodili je da se u Hrvatskoj nalazi grad Zagreb.

Dobili nagradu Emmy



Evo kako na RTL-u najavljuju tu seriju:



– "Blue Bloods" prati njujoršku policiju i glavnog načelnika Franka Reaganoma (Tom Selleck), ratnog veterana, koji koristi svoje specifične taktike u rješavanju različitih slučajeva. Osim što je Frank već duže vrijeme udovac, izgubio je i sina policajca koji je poginuo na dužnosti, policajce s kojima radi smatra svojom obitelji. S njim radi detektiv Danny (Donnie Wahlberg), zamjenica državnog odvjetnika Erin (Bridget Moynahan) i najmlađi sin Jamie (Will Estes), koji je tek postao policajac.



Ova se policijska obitelj u svakoj epizodi susreće s novim izazovima i slučajevima. Otmice, pljačke i ubojstva samo su dio slučajeva s kojima se svakodnevno susreću i koje zahvaljujući svojim vještinama i znanju uspijevaju riješiti.



"Blue Bloods" s emitiranjem je započela 2010. godine na CBS-u te se prikazuje već šest sezona, dok se sedma trenutno snima. Hit-serija od samog početka emitiranja na CBS-u privukla je veliku pozornost gledatelja te je dobila brojne pohvale, kako zbog autentičnih njujorških lokacija, tako i zbog Selleckove uloge, koja je nagrađena Emmyjem.



Američki glumac Tom Selleck proslavio se ulogom privatnog detektiva Magnuma i jedan je od najpoznatijih "holivudskih brkova" – kažu na toj televiziji.