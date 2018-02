Visina (ni)je bitna: Jole na fotografijama sa suprugom Anom redovito pozira stojeći na prstima, valjda ga malo muče njezine visoke potpetice

Premda, na žalost, ima onih koji će se podsmjehnuti i posprdno komentirati kad na ulici ili negdje drugdje vide par u kojemu djevojka ili žena nadvisuje svog partnera, visina zaista nije bitna, usprkos nekim tvrdnjama da je to najveći muški kompleks.

Nije muškarac manje muževan niti žena manje ženstvena ako su u vezi s višom ženom, odnosno nižim muškarcem, usprkos društveno poželjnoj slici o idealnom paru u kojemu je muškarac za pola glave, desetak centimetara, viši od žene, taman koliko treba da je komotno zagrli, a ona nasloni glavu na njegovo rame.



Centimetri (barem kad je visina u pitanju) zaista nisu bitni, važna je fizička privlačnost, pa stoga ne treba čuditi što neke muškarce privlače više žene i obrnuto. U nekim je vezama možda bitna visina bankovnog računa, ali ona tjelesna ne. Sasvim sigurno dio niskih muškaraca pati od "napoleonskog kompleksa" koji karakteriziraju pretjerano agresivno ponašanje i nastojanje da se manjak centimetara kompenzira u drugim aspektima života.



Među slavnima i bogatima veliki je broj parova u kojima je žena viša od muškarca, jedan od naizrazitijih primjera bili su Slavica i Bernie Ecclestone, ona je visoka 188 centimetara, on samo 159, brak im je potrajao 25 godina, u razvodu je ona dobila popriličan broj milijuna, vjerojatno više od broja centimetara koji ih je razdvajao, a Bernie je našao novu, gotovo pola stoljeća mlađu suprugu koja je također viša od njega.



I Toma Cruisea, koji je visok 170 centimetara, privlače više žene, s dvjema je bio u braku, Nicole Kidman (180) i Katie Holmes (175). Nicole je dva centimetra viša i od drugog supruga, country zvijezde Keitha Urbana, a razlika je još izrazitija kad slavna glumica obuje visoke pete, što je vrlo čest slučaj. Na to malo više pazi manekenka i glumica Carla Bruni, visoka 175 centimetara, kad je u društvu supruga, bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja (166 centimetara). Carla često nosi baletanke i drugu nisku obuću, ali razlika je i dalje itekako vidljiva.



Statham niži od supruge



Slično je i kod popularne glumice Cameron Diaz (174) i njenog supruga, rockera Benjija Maddena (165 centimetara), koji su se vjenčali nakon samo sedam mjeseci veze.



Jason Statham uvijek glumi stereotipne mačo frajere koji vole brze automobile, oružje i lijepe cure, ali je itekako svjestan da njegovoj muževnosti nimalo ne škodi veza s višom ženom. Akcijska zvijezda visoka je 178 centimetara, a njegova supruga, manekenka Rose Huntington-Whiteley, prema nekim je podacima čak dva-tri centimetra niža od njega, makar se to po fotografijama na kojima ga nadvisuje nikako ne bi reklo.



I mlada zvijezda "Igre prijestolja", 21-godišnja Sophie Turner (175 centimetara) nedavno se zaručila s Joeom Jonasom koji je pet centimetara niži od nje. No, Joe očigledno preferira više cure, među njegovim bivšima su pop zvijezda Taylor Swift (178 centimetara) i manekenka Gigi Hadid (179 cm).



Među domaćim zvijezdama nema tako izraženih razlika, no oni koji malo pozornije prate estradna zbivanja tvrde kako popularni pjevač Joško Čagalj Jole na fotografijama sa suprugom Anom pozira stojeći na prstima, makar ona nije viša od njega, ali ga valjda malo muče njene visoke potpetice...