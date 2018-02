Ova mama poklopila je sve roditeljske mitove ikad, a njena urnebesna objava obišla je svijet: Napravite je***e pileće medaljone ako želite!

Vjerojatno znate barem jedan par koji se neprestano hvali svojim roditeljskim sposobnostima, i vjerojatno vam beskrajno idu na živce.



Njihova su djeca uvijek savršeno pristojna, navodno u krevetu u 7 navečer, ne zanima ih TV, čitaju knjige i slikovnice i jedu samo voće. Čokoladu pristojno odbiju, jer između obroka ne jedu slatkiše.



Postoje li takvi uistinu, ili je sve samo mit? Jednoj je mami, nakon pustih savjeta njenih nadobudnih 'kolegica' naprosto dosadilo odgovarati na komentare, pa je sve 'mitove' odlučila pobiti jednom jedinom objavom.



Odgovorila im je svima kolektivno, a njeno ispaljivanje obišlo je svijet. Psovke smo sveli na najmanju moguću mjeru, iako su i one prilično urnebesne.



"Znate što, ekipa? Ne govorite mi što da radim! 'Nikada ne dajem svojoj djeci fast food': Od***i Paula, lažljivice jedna! Nakon razvoženja djece po školama plus 'zaboravio sam bananu na skalama, mama' i vraćanja natrag kući prije nego što se konačno pojaviš na poslu izgledajući kao nešto što je donijela voda, sigurno ćeš navečer posegnuti za smrznutim pilećim medaljonima, čipsom i grahom u konzervi, pogotovo u petak navečer, nakon radnoga tjedna.



'Moja su djeca svaku večer u krevetu prije 7': Stvarno, Susan? Stvarno?? Zato što su se moje male zvijeri penjale po zavjesama s kojih su se njihale kao mali majmunčići pauci svaku večer prošloga tjedna do 8ipo prije nego što su konačno umukle i otišle u krevet. Od***i Susan, lažljivice (...)



'Moja djeca su na tabletu samo 20 minuta na dan': Barbara, ti si jedna lažljiva kuja! Svi mi kažemo svojoj djeci da pogledaju film dok pokušavamo uvesti reda u jeb*** nered od kuće. Prije nego što se okrenemo, oni su se zakačili na YouTube video nekoga drugog derišta koje vrišti dva sata ili Xbox gdje gledaju druge slinavce kako se igraju!



'Moji ne jedu slatko između obroka, samo voće': Carole, ne se***. Prošli tjedan izašla sam iz sobe na 5 minuta i evo što se dogodilo. Jeb*** tona mlijeka. Čitava kutija keksiju. Oboje na ipadima i s osmijesima od uha do uha! Nisam poludjela pa da im ih oduzmem. Bila sam ponosna na timski rad. To su djeca, trebalo bi im biti dozvoljeno tu i tamo pojesti koji medaljon. Ok je ako su tu i tamo budni do kasno ili da provedu na ipadu duže od 20 minuta dok mi barem jednom uspijemo je***o oprati kosu bez da nam ti mali goblini ulete u WC kao par razmaženih tuljana!



Mame, dobro vam ide. Napravite je*** pileće medaljone ako želite. Koristite tablete tako da možda ponovno možete čuti vlastite misli bez dernjave. Neka se igraju igricama i zavjesama dok se ne onesvijeste, a dajte im tu i tamo i koji slatkiš, neka ga ukradu iz ormarića i budite ponosne na njih!"



<!--cke_bookmark_106S--><!--cke_bookmark_106E-->