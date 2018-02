Našla je savršeni grudnjak, a onda na kasi doživjela šok: 'Nakon ovoga, svi ćemo pripaziti na etikete!'

Znate kako kupovina grudnjaka može biti stresna. Ponekad vam nakon dvadesetak isprobanih dođe da jednostavno dignete ruke od svega, jer je svaki premalen, pretijesan ili pak 'puše' na krivim mjestima.



Namiještanje naramenica i ispipavanje košarica toliko je stresno da se većina pripadnica ljepšeg spola na kraju odluči na 'najmanje zlo'. Malo je uzak, pa što, popustit će s vremenom, a ako ima 'lufta' u košarici, to će se strateški popuniti. Savršeni model ionako ne postoji.



A zamislite ovaj scenarij: dođete u dućan i u kabini na vješalici pronađete grudnjak koji vam se svidi na prvu. Dezen je lijep, djeluje udobno, ionako kupujete odoka, pa tko uopće razumije duple veličine? 32C, 2D, pa znam valjda što mi pristaje.



I, gle čuda, savršen je! Popunjen na svim pravim mjestima, super udoban i bez namještanja, san snova. Cijena , doduše, nigdje nije naznačena, znat će oni na kasi.



A tamo, šok.



Priču je na Twitteru podijelila zgrožena korisnica nakon što joj se u trgovini Primark dogodilo upravo to. Šok, jer ne možete drugačije opisati njenu nevjericu nakon što su joj rekli da grudnjak uopće nije u njihovoj ponudi.



"Vjerojatno ga je netko od mušterija zamijenio s našim, to je već nošeni grudnjak", uzvratili su joj na kasi, nakon čega je, zgađena, svoje iskustvo prepričala korisnicima Twittera.



tried on a bra in Primark & it was nice so I went to buy it but there was no tag so the guy went to find a supervisor to get a code, comes back & goes "this isn't ours, it's a swap" so someone has literally left THEIR OWN BRA on a hanger in order to shoplift one AND I TRIED IT ON