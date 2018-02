Spas za mirise s Karepovca (i ostale eventualne opasnosti) možete naći na internetu za svega 18 kuna

Radovi na Karepovcu trajat će mjesecima. Dakle, nesnosni smrad koji dolazi sve do Zagore još će se dugo osjećati. Splićani i stanovnici gradskih kotareva u blizini Karepovca na posao idu držeći rukave ili gaze preko usta, zabrinuti su za svoje zdravlje. Vlasti nas uvjeravaju da je sve u redu, navode da se na odlagalištu raspadaju bjelančevine i nema straha od trovanja.



No, strah je i dalje tu. Pa su tako neki kupili bolničke zaštitne maske u ljekarnama, ali one su od male pomoći i što se tiče smrada, ali i mogućih zagađivača. Neki snalažljiviji, pak, već preko eBaya i drugih servisa gledaju kako zaštititi sebe i svoje bližnje, napose djecu. I mi smo za vas izabrali maske koje bi trebale u prvom redu neutralizirati i zaustaviti male lebdeće čestice, a neke od njih možda čak i smrad koji tjera na povraćanje.



Poznatog stručnjaka i ekološkog aktivista Vjerana Prišića upitali smo što bi on napravio da živi u blizini splitskog odlagališta.



- Kao prvo, ovakva sanacija nije optimalna, ne zna se koji se plinovi ispuštaju u atmosferu, ne zna se što se udiše i što se događa na tom odlagalištu. Mislim da je tu previše nepoznanica i stoga je strah stanovništva opravdan. Ja da živim u blizini Karepovca, najprije bih iselio sebe i svoju obitelj, dok se ne riješi ta sanacija. Što se tiče maski, njih bi trebalo kupiti, ali bi prije toga trebalo saznati koji se plinovi ispuštaju i koje čestice lebde nad Splitom i okolicom. I onda ciljano kupiti masku za sebe, posebno za djecu - kaže Piršić.



U stručnim publikacijama stoje napomene da kod kupnje maske treba paziti na promjer lebdećih čestica koje maska propušta, jer ako kupite s preširokim porama, onda bi zrnca prašine i drugih onečišćivača ipak mogla doći do vaših pluća. Stoga, dobro se informirajte, kupite maske s dobrim filtrima koje ne propuštaju ni najsitinije čestice, jer bolje platiti koji dolar više i biti siguran.



Primjerice, Zavod za javno zdravstvo mjeri udio lebdećih čestica PM10 s udjelom metala, ali Vjeran Piršić navodi da je to nedovoljno i da bi se trebale mjeriti manje čestice, i to one od 2,5 PM.



- Dio čestica zaustavi se u nosu, ali ove manje od 2,5 PM prodiru dublje i mogu napraviti štetu. Ali pravo je pitanje zašto Zavod za javno zdravstvo ne mjeri vrijednosti jako opasnih dioksina i furana, a čija su štetnost za ljude i kancerogenost dokazane - kaže Piršić. Dakle, jednostavnom pretragom u tražilicu ukucajte "pm 2.5 mask" i izaći će vam maske koje filtriraju puno stitnije čestice od onih koje se mjere na Karepovcu.



Spomenimo da se na Karepovcu mjere vrijednosti sumporovodika, amonijaka, sumporova dioksida i dušikova dioksida i merkaptana, ali nitko ne spominje opasne dioksine i furane koji se možda ispuštaju sada ili su se ispuštali kada je požar zahvatio odlagalište.



Što se tiče cijena, maske se mogu pronaći već za 5 - 6 kuna, one malo bolje zapadaju oko 300 - 400 kuna, dok one profesionalne koštaju i po više tisuća kuna.