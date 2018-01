Makaranin Aleksandar Neradin prenoćio je u Big Brother kući u zagrebačkom Jadran filmu tek jednu noć – jučer je u jutarnjim satima promptno izbačen iz nje nakon što su na RTL Televiziji saznali da se na Županijskom sudu u Rijeci protiv dojučerašnjeg stanara kuće Velikog Brata vodi sudski postupak zbog povrede članka 158. Kaznenog zakona, koji propisuje postupak kažnjavanja spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina.



Na javno dostupnom ročišniku Županijskog suda u Rijeci jasno stoji njegovo puno ime i prezime, kao i članak Kaznenog zakona po kojem mu se sudi, što na RTL Televiziji, govore u svoju obranu, nikako nisu mogli znati.



Iz kuće Big Brothera izbačen makarski grobar osumnjičen za pedofiliju: postupak protiv njega vodi se na Županijskom sudu u Rijeci​



'Glupi ko stup'



"Potpisivanjem ugovora s RTL-om svi natjecatelji, između ostaloga, garantiraju da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor.



Navedeno vrijedi i za Aleksandra Neradina, koji nije više dio projekta Big Brother 2018.", kratko su poručili s RTL Televizije. Produkcija, neslužbeno doznajemo, poprilično naivnom smatra Aleksandrovu šutnju o sudskom postupku prilikom ispunjavanja BB prijavnice i kasnijih radnji koje su prethodile njegovu ulasku u kuću. Jednostavno, komentiraju, ne mogu zamisliti da je 32-godišnji samac, koji sebe smatra iznadprosječno inteligentnom osobom, vjerovao da takva informacija neće isplivati van.



''Danas su ljudi glupi ko stup. Dok drugi u svoje slobodno vrijeme sjede po kavama ogovarajući kolege, ja sam netko tko shvaća stvari'', otkrio je prilikom ulaska u kuću Neradin, govoreći kako radi kao grobar, te se ujedno hvalio brojem žena s kojima je imao avanture za jednu noć.



"Svašta sam radio. Počeo sam raditi još dok sam bio dijete. Prodavao sam srećke za lutriju, a onda sam radio u jednom restoranu te poslije napokon ostvario želju da se zaposlim na brodu. Tu sam prošao sve što me zanimalo vezano za žene, i debele i mršave, i ružne i lipe, svakakve, i to mi je i bio cilj. Uglavnom, kad su se počele nagomilavati sve te žene, shvatio sam da se nekima ne sjećam ni imena i onda sam počeo zapisivati. Išlo je do nekih 140'', otkrio je Makaranin, obećavajući gledateljima najveću zafrkanciju u showu. No, jučerašnje jutro donijelo je otrežnjenje...



Kako stvari stoje, izbačenog Aleksandra bi jako brzo trebao zamijeniti novi stanar i tako zaokružiti početnu brojku od 18 stanara, koliko ih će se boriti za pozamašnu financijsku nagradu u iznosu od pola milijuna kuna.



'Uzeo neplaćeno'



Kao što je prezime Neradin, za koje se iz internetske platforme "Acte croatice" može pročitati da potječe uz Bosanske krajine, blaga nepoznanica u Hrvatskoj jer postoji samo u Makarskoj, i to u jednom domaćinstvu, tako je i mladi Aleksandar Neradin nepoznanica u gradu pod Biokovom.



32-godišnji Aleksandar, koji je iz "Big Brothera" izbačen nakon što se doznalo da mu se na Županijskom sudu u Rijeci sudi zbog seksualnog zlostavljanja djece inače nije grobar, već je komunalni djelatnik gradske tvrtke "Makarski komunalac". Kao komunalni djelatnik koji zbrinjava otpad, Neradin radi već godinu dana i nije stalni zaposlenik tvrtke, a otac Rasim već dugo godina radi isti posao i slovi kao izvrstan radnik.



- Aleksandar u "Komunalca" radi otprilike godinu dana i dosad nismo imali nikakvih pritužbi na njegov rad. Da mu se sudi nismo znali, a nismo ni mogli znati budući da se potvrda o nekažnjavanju izdaje sve dok se nečija krivnja ne dokaže. Za potrebe snimanja showa "Big Brother" Aleksandra pustili smo da uzme "neplaćeno". S obzirom na to da nije u stalnom radnom odnosu nije bio problem izići mu u susret - doznajemo od Čede Crljena, direktora "Makarskog komunalca".



Koju je školu išao i gdje, Crljen ne zna, isto kao ni veliki broj Makarana. Malo je ime Aleksandar Neradin poznato po gradu i malo tko je upoznat u kojim "krugovima" se kreće.



Glavna tema



Kontroverznog, sada već bivšeg kandidata RTL-ova showa rijetko kada se moglo sresti po gradu, jedno vrijeme bio je aktivan u fitness centrima i rano ujutro je znao prošetati psa. To su sva mjesta gdje su ga Makarani imali priliku povremeno vidjeti. A više od toga skoro je nemoguće bilo doznati o stanovniku grada koji broji oko 15 tisuća stanovnika.



Većina s Makarske rivijere Aleksandra je prvi put vidjela posljednjih dana na malim ekranima. Sad kad je izbačen iz reality showa, u kojem se već jedna Makarka proslavila, glavna je tema po gradu. Vraća li se mladi Aleksandar uskoro na svoje radno mjesto, Čedo Crljen nije nam znao reći sa sigurnošću.



- Tko će znati koji su njegovi daljnji planovi - dodao je direktor "Komunalca".



Velika gledanost

Usprkos skandaloznom startu, povratak "Big Brothera" na male ekrane je, sudeći po reakcijama gledatelja, bio dugoočekivan trenutak. Uz prvu subotnju emisiju uživo, prema prvim neslužbenim rezultatima, bilo je 620 tisuća gledatelja. Tako je Big Brother ostvario gledanost u ukupnoj populaciji od 15,12 posto (AMR), odnosno 33,63 posto u udjelu gledanosti, a gledatelji su i nakon emisije uživo ostali uz glavni kanal RTL-a i prvo izravno uključenje u kuću u kojoj je, nakon Aleksandrova ispadanja, ostalo troje natjecatelja iz Dalmacije.