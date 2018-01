Ovog vikenda održani sajam vjenčanja u splitsku Arenu Spaladium privukao je mnoštvo posjetitelja, od kojih su neki i pokušavali pronaći usluge za vlastito vjenčanje. Slatka briga oko izbora vjenčanice ili cvijeća, međutim, postaje gorkasta u trenutku kalkulacije cijene; mnogi su stoga i zakolutali očima na spomen cifre koju će morati izdvojiti za neizbježne stavke poput vjenčanog buketa, svečane večere i sitnica koje obilježavaju čak i najskromnije vjenčanje.



Većina mladenaca za potrebe svojeg velikog dana u životu – odnosno njihovi roditelji – podižu i kredite, a koliko bi trebalo izdvojiti pokušali smo i mi ukalkulirati izradom grubog proračuna za skromniju vjenčanu opciju koja uključuje samo rodbinu i mladence (trideset ljudi), kao i raskošniju, za sto pedeset ljudi, koliko ih otprilike može stati u luksuzni objekt poput, recimo, Ville Dalmacije u Splitu. Napominjemo da se manje od trideset ljudi nekako u narodu i ne smatra 'pirom', pa smo po vlastitoj procjeni tipovali na kritičnu masu koja čini događaj.



Za prvu varijantu oko izračuna nam je pomogla Anita Baturina iz agencije Aneliii, koja se bazično bavi dekoracijama i cvijećem za vjenčana slavlja, no pomaže budućim supružnicima i u planiranju ostalih detalja, i to od 2012 godine.



Dakle, krenimo redom; za dekoraciju nekog ne prevelikog prostora cvijećem i tilom valja izdvojiti oko dvije tisuće kuna, te još oko sedamsto za – nećete vjerovati – ukrašavanje crkve, ukoliko je tradicionalno vjenčanje. Tu u proračun također ulazi cvijeće i tilovi na klupama za mladence, i slično. Još petstotinjak kuna buduća spoža će platiti lijepi, ali ne preotmjeni buket, dok oni na reverima uzvanika koštaju minimalno tri kune po komadu, što cvjetnu stavku 'nabildava' još stotinjak kuna (za trideset ljudi, dakle).



Pozivnice za vjenčanje stoje još po četiri kune, a zahvalnice (koje se običavaju gostima podijeliti na kraju) isto toliko, u jeftinijoj verziji. Nadalje, novo odijelo kao neizbježna stavka za mladoženju sa kravatom i košuljom stoji u prosječnoj (povoljnijoj čak) verziji oko dvije tisuće kuna, dok će mladenka teško proći za najam čestite vjenčanice s iznosom manjim od tri tisuće kuna. Nakon izdatka za haljinu, iznos koji će platiti za profesionalno šminkanje – oko 250 kuna u povoljnijoj varijanti – zvuči šaljivo.



Svečana frizura, pak, stoji još dvjestotinjak kuna, ugradnja ili reparacija noktiju još toliko, a onda slijedi iduća etapa: spiza, odnosno najam manje sale. Ukoliko je riječ o nekom ne preskupom objektu, najam je istoznačnica za jelovnik 'po glavi' (dakle, ne plaća se prostor zasebno), i to može stajati oko trideset i pet eura, to jest nekih tristopedeset kuna, što znači da pristojna svadbena večera za trideset ljudi sa pićem stoji nekim osam tisuća kuna.



Tortu valja naručiti zasebno, a ona 'udarna', koju će se i doslovce 'izudarati' (sa raskošnim krokantom) stoji najmanje tisuću i pol kuna. Narodni običaji nalažu i da se nešto prigrize prilikom kućnog okupljanja, pa ukoliko taj dio nećete preskočiti, stajat će vas oko sto kuna po osobi (sa uračunatim pićem), i... Tako odleprša još tri tisuće kuna po kući (mladenke i mladoženje, dakle). Nipošto ne smijemo zaboraviti muziku; najam solidnog gažerskog benda stoji još petnaestak tisuća kuna, koliko košta i, također važno, snimanje vjenčanja (oko sat i pol vremena dugu snimku), uz veliki 'book' s oko 350 fotografija (uz CD s istima).



A sad nešto cjenovno još puno žešće; luksuzno vjenčanje sa vrhunskom gastroponudom poput onoga kakvo može upriličiti firma Aqua Solis, odnosno restorani Vagabundo u kojima 'chefuje' prokušani gastrodizajner s Brača Vinko (Vice) Marinković. U svojoj desetogodišnjoj praksi najskuplji jelovnik kreirali su za sto pedeset eura po osobi, to jest oko tisuću kuna, što je stavku 'hrana' učinilo najskupljom, jer je bilanca iznosila oko dvadeset i dvije tisuće eura, odnosno sto šezdeset i sedam tisuća kuna!

- U tu cijenu bili su uračunati i deserti, to jest svečana svadbena torta i desetak manjih, najfinijih torti, te kolačići, suhi program i ostalo – napomenuo je ljubazni menadžer Aqua Solisa Danijel Orlić.



Valja reći da takav, vrhunski jelovnik uključuje i neke rijetke delicije poput kraljevskih rakova, kavijara, divljači, kobe-govedine, morskih plodova i drugog, uz dakako neizostavnu janjetinu, najčešće u kotletima. S obzirom da je cijena visoka, napominjemo da je riječ o pet do šest sljedova i to: koktel dobrodošlice, toplo i hladno predjelo dvije varijante glavnog jela, sljed iznenađenja i tako dalje... Catering za doma, pak, jeftiniji je i iznosi (također u najboljoj varijanti) nekih trideset eura po osobi, dakle još dvjestotinjak kuna, pa pomnožimo li to sa sto pedeset uzvanika... Uh.



Najam superluksuznog mjesta poput spomenute Ville Dalmacije stoji oko trideset tisuća kuna, a tome treba pridodati još dvadeset tisuća za najam opreme (stolova i drugog), rasvjeta još deset tisuća kuna, grijači za vanjski dio (ako je vjenčanje zimi) dodatnih šest tisuća... Od osobe koja je upravo tamo proslavila uplovljavanje u bračnu luku doznajemo da je cvijeće za ukras prostora stajalo još dvanaest tisuća kunica; teško nam je i zamisliti koliko je plaćen bend, premda postoji DJ kao jeftinija opcija. Nastup poznatih klapaša, doznajemo, koji su otpjevali nekoliko pjesama kao uvertiru u feštu stajao je petnaest tisuća (kuna), pa sad promislite koliko košta najam estradne zvijezde koja će uveseljavati goste cijele noći (stavka: 'ogromno'), ali evo recimo da je cifra pet tisuća – eura, dakako.



Odijelo, dakako, može stajati znatno više od gore navedene dvije tisuće kuna, evo 'ugrubo' ga s cipelama prevedimo u eure (dakle, petnaestak tisuća kuna), a vjenčanicu se za isti iznos može i kupiti, odnosno unajmiti. Šminka, frizura, konfete, možda neki dodatni tretman poput ugradnje filera i slično nećemo ni navoditi jer je cifra za visokobudžetno vjenčanje već otišla u nebesa... Pa, sretno, mladenci!