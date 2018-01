Sunčajte svoje vagine, kroz anus unosite kavu i klistirajte se, nosite korzet čim rodite - pročitajte nevjerojatne i potpuno sulude savjete poznatih zvijezda

Slavne osobe imaju veliki utjecaj na svoje obožavatelje, naročito kad se radi o zdravlju i prehrani, s obzirom na njihove uglavnom vrlo atraktivne figure i blistavi ten, mnogi vjeruju kako će uz pomoć njihovih savjeta postići izgled dostojan crvenih tepiha.



Međutim, stručnjaci upozoravaju kako su neki od savjeta opasni i predstavljaju opasnost od infekcija, opeklina, čak i oštećenja organa. Dr. Lauren Streicher, profesorica primaljstva i ginekologije na Sveučilištu Northwestern, kaže kako se većina njenih pacijenata iznenadi kad dozna kako zvijezde zarađuju novac promovirajući određene zdravstvene pomodne trendove.



Premda ima onih koji promoviraju zaista zdrave navike, neki se kreću u vrlo opasnim i često smiješnim vodama. Dr. Streicher je za Daily Mail Online izdvojila nekoliko zvijezda i savjeta koje bi svakako trebalo izbjegavati. Jedna od njih je glumica Gwyneth Paltrow koja je na svoju webstranicu Goop o stilu življenja nedavno postavila detoksikacijski vodič koji preporučuje korištenje sustava klistira od kave koji se ubrizgava kroz anus kako bi se očistio rektum, debelo crijevo i jetra.



Dr. Streicher kaže kako je to totalna glupost, a ubrizgavanje vruće kave u anus može izazvati opekline, a sprava kojom se to čini može oštetiti crijeva i probavni trak, doslovno ih probušiti, te poremetiti bakterijsku floru probavnih organa što može dovesti do infekcija i upala.



Khloe Kardashian ima aplikaciju punu raznih savjeta, a prošle je godine 33-godišnja reality zvijezda navela niz proizvoda za žene uz koje će njihovi "damski dijelovi biti sretni". Na toj su listi maramice uz pomoć kojih će stidnica (vulva) biti čista, a spriječit će i neugodne mirise. Dr. Streicher kaže kako nema nikakve potrebe za korištenjem maramica za stidnicu, a ukoliko postoji stalan miris, najvjerojatnije se radi o pH ravnoteži vagine, a ne higijeni, odnosno, radi se o nekom unutarnjem problemu kojeg maramice neće riješiti.



Ako imate zadah i pokušate to riješiti umivanjem lica, i dalje će vaš dah imati neugodan miris – poručuje dr. Streicher dodajući kako upotreba vaginalnih maramica može izazvati iritaciju i osip.



Glumica Shailene Woodley, jedna od zvijezda serije "Male laži", nedavno je u razgovoru za Into The Gloss izjavila kako svoju vaginu izlaže suncu kako bi spriječila gljivične infekcije jer je pročitala članak u kojem je neki herbalist kazao kako je vitamin D najbolja zaštita od gljivičnih infekcija i drugih genitalnih problema.



Premda su s vitaminom D povezane mnoge koristi za zdravlje, prevencija gljivičnih infekcija nije jedna od njih, tvrdi dr. Streicher. Ona kaže kako izlaganje vagine suncu može rezultirati nizom negativnih posljedica poput opeklina i raka kože. S obzirom da je najčešće pokrivena, vagina nema dovoljno pigmenta za zaštitu stanica kože od ultraljubičastog štetnog zračenja, pa je taj dio tijela puno osjetljiviji na opekline od sunca i mogući melanom.



Glumica Jessica Alba je nakon što je rodila dvije kćerke, a nedavno i sina, za magazin Ner-a-Porter izjavila kako je tri mjeseca danonoćno nosila dvostruki korzet kako bi tijelo što prije vratila u stanje prije trudnoća. Bilo je to znojno, brutalno iskustvo koje nije za svakoga, kaže Jessica, ali ne bilo uspješno.



Dr. Streicher, pak, kaže kako nošenje korzeta nosi ozbiljne zdravstvene rizike poput probavnih problema i boli. S time se slaže i ortoped, dr. Brad Thomas, koji kaže kako korzeti mogu izazvati ozbiljne probleme gnječenjem unutarnjih organa poput jetre i bubrega i ograničavanjem njihove funkcije. Korzet također organe gura prema gore smanjujući kapacitet pluća što otežava disanje. Dakle, treba biti vrlo pažljiv kad se odlučuje koje ćemo savjete poznatih faca poslušati.