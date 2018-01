Mirjana Rakić: Mnogi novinari kod nas jedva čekaju da dođe njihovo vrijeme, a to znači da njihova stranka dođe na vlast, pa da počnu promovirati svoju ekipu

Kad pričate s Mirjanom Rakić, čini vam se kao da pričate s vlastitom Boljom Prošlošću. Tako se barem čini onima koji su zemljom hodali u vremenu bez pametnih telefona i glupih televizijskih novinara. Ostali pak i ne znaju tko je Mirjana Rakić. Njihova bolja prošlost ne piše se velikim slovima. No, ako su kojim slučajem i zalutali do ovoga članka, ne bi bilo loše da ostanu. Možda im Mirjana Rakić pokvari večer. Možda im pozlije, možda izbljuju sva ona slova koja su progutali proteklih godina.

Mirjana Rakić ima savršenu dikciju. Njezina rečenica poštuje gramatiku, teče poput bistre rijeke i osvježava poput ljetne kiše. Misli su joj jasne, a udisaji duboki. Precizni i nepogrešivi. Za ljude bolesne od kvarnih riječi, pričati s Mirjanom Rakić isto je kao pričati s iscjeliteljem.



Otvoreno govorite o stanju u vašoj bivšoj kući, Hrvatskoj televiziji, ali i općenito o stanju u našim medijima, imate li zbog toga problema ili više niste problem nakon što ste prestali obnašati funkcije na kojima ste mnogima bili trn u oku? I pod prozore su vam, sjetimo se, s ruljom i potpredsjednikom Sabora dolazili.

- Morate znati da ja pripadam jurskom parku novinarstva. Dakle, sa mnom više nitko nema problema niti ih ja imam s drugima. Mladim ljudima, pa i onima novinarske struke, potpuno sam nepoznata, a opet, dok budem imala što reći, govorit ću. Imam 46 godina radnog staža i može se kod mene naći još pokoji savjet. Nenasilan, naravno, ako želite čuti što imam za reći, dobro, ako ne, opet dobro, no dokle god ima onih koji me pozivaju šutjeti neću.







Neću pitati nedostaje li vam HTV, ali nedostaju li vam funkcije koje ste nakon odlaska s Prisavlja obavljali? Bili ste ravnateljica Agencije za elektroničke medije i predsjednica Vijeća za elektroničke medije, zvučna i važna su to mjesta.



- Život čini svoje, a ja sam sa svojom dionicom zadovoljna. Odradila sam najveći dio života, imala sam obaveze, znala sam kad moram i što moram obaviti, a sada to ne moram, i moram priznati da mi to odgovara. Uživam u novostečenoj slobodi, radim što želim raditi, sastajem se s prijateljima, idem u kazalište, čitam, puno čitam, i družim se s ljudima.



Niste, recimo, poželjeli biti direktorica turističke zajednice nekog malog mjesta na obali Jadrana?



- Ni slučajno! Ako je moguće, rado bih bila turist kojega plaćaju da ocjenjuje turističke usluge, samo, nikako da mi to netko ponudi.



Nedavno ste rekli da vas iznenađuje kuća u kojoj ste radili. Na što ste točno mislili, iznenađuju li vas ljudi, njihovi odnosi, program...?



- S obzirom da više nisam u toj kući, ne znam kakvi su tamo odnosi, no reperkusija tih odnosa je program, a ono što me kao pretplatnika brine jest činjenica koja kaže da je taj program loš. Ne otkrivam, naravno, sada neku veliku istinu, ali koncepcija tog programa izgleda kao da ga rade ljudi koji se u tome ne snalaze. Na HTV-u je praktično svakodnevna pojava da dva dokumentarca idu jedan za drugim ili da se slične emisije preklapaju na Prvom i Drugom programu.



Kakvim vam se čine Treći i Četvrti program?



- Treći program izgubio je svoju inicijalnu ideju iz 2013. godine, a Četvrti je potpuno pogubljen. To je iskoristila konkurencija, pa je tako N1 televizija preuzela funkciju javnoga servisa koji je "četvorka" trebala obavljati.



Nema novca za bolji program, žale se stalno vaši bivši kolege.



- Ne može se opravdanje uvijek tražiti u novcu. Da oni koji upravljaju znaju raditi svoj posao, da su urednici uistinu urednici, dakle osobe koje su svojim znanjem i stručnošću došle na tu funkciju, ne bismo pričali o novcu. Kad netko osmisli "Vijesti iz kulture", kao da je to neki kužni geto od kojega treba bježati, pa ih još stavi u klizni termin blizu ponoći, to nije pitanje novca nego profesije.



Obavezna televizijska pretplata mnogima ide na živce, što bi HTV bez nje?



- HTV je veliki sustav, tamo zaista radi puno ljudi, ali nije samo gutač novca, kako ga se nerijetko u javnosti predstavlja, nego i sustav koji od pretplate, temeljem državnih ugovora, znatan iznos izdvaja za druge javne potrebe. Kritičari moraju znati da ne živi samo HTV od pretplate, nego i mnogi drugi. Ma, problem HTV-a je što ta kuća trenutačno ne proizvodi program kakav bi mogla i morala proizvoditi. A puno je još ljudi na Prisavlju koji znaju kako se takav program radi.



Gdje su, ne vidimo ih? Je li se promijenila profesija ili su se promijenili pojedinci? Ili su pojedinci promijenili profesiju?



- Standardi profesije ostali su isti, oni su nepromjenjivi, ali su se promijenili ljudi. Na upravljačke pozicije došli su oni za koje nisam sigurna da uopće znaju da postoje neki standardi, a čak ako i znaju, nije ih briga, oni rade po svome. Njih ne zanima osnovno pravilo struke koje kaže da postoji vijest i da je vijest svetinja, te da postoji komentar koji je odvojen od te vijesti i da to gledatelju mora biti u svakom trenutku jasno. Ono što se danas gledateljima nudi jest gulaš u kojemu je nemoguće pronaći meso, ali zato krumpira ima koliko hoćeš.



Gdje smo u pitanju medijskih sloboda danas u odnosu na vrijeme kada ste vi počeli raditi na tadašnjoj Televiziji Zagreb?



- Kad sam počela raditi, 1971. godine kao vanjski suradnik, točno se znalo gdje ide Tito, gdje Partija, i kako se o njima izvještava, a gdje ide sve ostalo. Imali smo, međutim, kvalitetne urednike koji su znali usmjeriti mlade novinare. Ne zaboravite da urednici od novinara čine dobre ili osrednje izvjestitelje. Oni ih razvijaju, štite, čuvaju im leđa. A što imamo danas...



Što?



- Danas o svemu odlučuje vlasnik. Urednički kadar u izravnoj je vezi s vlasnicima i političarima. I zato se i može dogoditi da se program mijenja čim to netko zatraži ili da se kuća ogradi od svog novinara. Novinar je danas sam, na čistini, izložen je i nema nikakvu zaštitu. Kako na televiziji, tako i u ostalim medijima.







Nekoć, u jednopartijskom sustavu, kontrola medija dolazila je iz jednog centra, s jedne adrese, a danas je takvih adresa mnoštvo, kako u takvom odnosu snaga ostati profesionalac, kako ostati slobodan i neovisan?



- To je stvar odgoja i obrazovanja. Mnogi novinari kod nas jedva čekaju da dođe njihovo vrijeme, a to znači da njihova stranka dođe na vlast, pa da počnu promovirati svoju ekipu. Spomenuli smo Tita. Prije se znalo da Tito ide na prvo mjesto, vijesti o njemu nisu se ni lektorirale nego bi bile emitirane onakve kakvima ih je TANJUG dostavio, a danas malih tita imate na sve strane. Nekoć smo jako visoko kotirali u Europskom udruženju javnih televizija, a onda smo ubrzano krenuli prema dolje, što potvrđuju i izvješća njihovih predstavnika koji su nedavno posjetili Zagreb. Razgovarali su s predsjednicom, s premijerom, s ministricom kulture, s novinarima i zaključili su da je HRT u još lošijem stanju nego lani, a njihovo lanjsko izvješće za HRT je bilo porazno.



Kako se dogodilo da hrvatskim medijskim prostorom, podjednako i javnim i privatnim, zavladaju pojedinci kojima je teško ili nemoguće objasniti razliku između Iraka i Irana?



- S jedne strane, što manje znate, predstavljate manji problem. S druge strane, što vas više opterećuju, više griješite. Pa ne može televizijski novinar sve raditi, i snimati i montirati i izvještavati, a upravo se to danas od njega traži. Nema u takvom poslu kvalitete, ne postoji mobitel novinarstvo, to može biti bilo što, ali novinarstvo nije. Jedno je na takav način dati bazičnu informaciju, a drugo napraviti ozbiljan i kvalitetan prilog.



Na što vam je sličila nedavna jurnjava za Ivicom Todorićem po londonskim ulicama?



- To je bilo komično. Tabloidno je postalo prevažno, znate ono, ja imam sliku kako Ivica Todorić bježi pred kamerom! Da, i? Tu nema novinarstva, slika je to bez tona.



Ni mediokriteti nisu što su nekoć bili, spustila se letvica, istovremeno, ljestvica mainstreama nudi svakovrsna iznenađenja, evo je i Velimir Bujanec postao mainstream.



- I neki portali postali su mainstream. Oni su, kao, žestoki, oni sve mogu reći, njima nitko nije ravan. I, što su postigli s tim svojim rekla-kazala novinarstvom? Je li se društvo promijenilo? Naravno da nije, jer taj put, platim nekoliko kazni i idem dalje, vodi samo do još većeg informacijskog kaosa. Građanima treba dati relevantnu informaciju, trebaju znati što mogu očekivati i kada, kratkoročno i dugoročno, trebaju biti informirani o stvarima koje utječu na njihove živote, a kod naših medija sve se svodi na okviriće i na cake. Sabor je najbolji primjer. Ne sjećam se, naime, kada sam posljednji put vidjela ozbiljan i kvalitetan televizijski izvještaj s neke saborske sjednice. Sve što gledatelj dobiva jest tko je komu što rekao i tko je što dobacio. Zlatno pravilo BBC-ja glasi "informirati, obrazovati i zabaviti", a u nas se sve svelo na zabavu. Na odgoj i obrazovanje smo zaboravili.



Ima li uopće smisla baviti se novinarstvom u doba "korporativnih komunikacija"?



- Naravno da ima, novinarstvo je izuzetno zanimanje, a ključno je da te nauči razlikovati bitno od nebitnoga i da imaš priliku to prenositi ljudima. Veće radosti od toga nema. Danas se to izgubilo, ali vratit će se, mora.



Kako stati na kraj govoru mržnje, odobravate li potez Aleksandra Stankovića koji je emisiju odjavio javnim apelom?



- Sve kreće od početka, od odgoja i obrazovanja. A kod nas i odgoj i obrazovanje imaju ideološki predznak. Dok je tako, bit će i mržnje. Svugdje, pa i u medijima. Ipak, čini mi se da smo došli do kraja, do dna, mora se negdje prelomiti, oni koji znaju pisati, govoriti i izražavati se moraju ponovno doći u prvi plan. Stanković je pri tome napravio ono što je morao, pa javni servis i služi tome da preko njega upozoravamo građane na anomalije u društvu, a govor mržnje u javnom diskursu svakako je jedna od ozbiljnijih.