Splitski tići lete najbolje: Naprid bili svjetski su prvaci!

Mnogi su od nas čuli da držanje psa, pogotovo maltezera, može imati terapeutski učinak na vlasnika, a vlasnici mačaka kunu se u isto; manje je uvriježeno, međutim, tako doživljavati – ptičice.



Ako pitate, na primjer, Alfreda (Fredija) Krstulovića iz Splita, na nemirne živce ništa ne djeluje blagotvornije od pjeva ptičica u kavezima. Kući uzgojeni ptići njegova su strast već desecima godina, a da u tome mišljenju nije usamljen, govori skupina pasioniranih "ptićoljubaca" okupljena u Društvu za zaštitu i uzgoj ptica "Marjan" iz Splita, osnovanom 1982. godine. Od tada do danas opstalo je tek petnaestak članova, što je ipak značajan broj uzevši u obzir da su se nedavno vratili (njih petorica iz Društva) s međunarodnog natjecanja u talijanskoj Ceseni, odakle su donijeli čak sedam medalja!



Riječ je o najvećem uspjehu u povijesti Društva "Marjan", naime od osnutka na tako važnom natjecanju nije bilo toliko priznanja, a težinu priči daje podatak da je u Ceseni "cvrkutalo" čak 32.200 ptica u konkurenciji, što je nevjerojatan podatak čak i za najstarije ptičare!



– Jednom je 1990. godine, na međunarodnom srazu u Splitu, bilo oko osam tisuća ptica, i to je bilo percipirano kao moćan broj. Možete zamisliti kako je to kad imate četiri puta više "natjecatelja" – omjere približava Alfred Fredi Krstulović, inače najtrofejniji Splićanin.



Fredi je sa svojim "jatom", dakle, u Italiji osvojio sljedeća odličja (još topla, takorekuć): zlato za kolekciju (četiri jedinke) Japan hoso bijeli (kanarinci) nazvanu "Naprid bili!", zatim zlato za španjolsku minijaturnu plavu kanarinku imena Goldie, srebro za Japan hoso zeleni, broncu za kolekciju berner žuti, te još dvije bronce za pojedinačne kanarince – Japan hoso bijeli i minhener žuti.



Još jednu medalju Društva "Marjan" iz Italije donio je član Aleksandar Arsić (inače nastanjen u Kleku), i to broncu za kanarinca Jaspa crveni mozaik. Informacije radi, recimo i to da je Hrvatska na meganatjecanju ptica iz sjeverne hemisfere planeta Zemlje – ovom recentnom u Ceseni, dakle – osvojila ukupno devetnaest medalja, od čega je šesnaest iz Dalmacije! Osim sedam splitskih, dvije bronce su otišle u Zadar, dva zlata i jedna bronca u Dubrovnik, te po jedno zlato i bronca u Šibenik. Prestale tri osvojili su ptići iz Osijeka i Zagreba, doznajemo od najaktivnijih članova Društva iz Splita, kojim zadnje dvije godine predsjeda Tino Marijanović, također pasionirani ptičar.



Petorica uzgajivača iz Splita briljirali su i na nedavno održanom državnom prvenstvu u Zadru, gdje se predstavilo dvadesetak društava iz cijele Hrvatske. I tu su Splićani također bili najbolji: lokalnu reprezetaciju činili su Milivoj Šunde, predsjednik Marijanović, spomenuti Arsić, Branko Krstulović i prezimenjak mu Alfred Fredi, inače jedan od najagilnijih ptičara, mogli bismo reći, čak i u europskim okvirima!



Podsjetimo, prije ovoga veličanstvenog uspjeha za Krstulovića i Društvo "Marjan", isti je uzgajivač iz Kineskog zida u Splitu i lani briljirao s kanarinkom Zlatkom, osvajačicom – dakako – zlatne medalje. Zlatka je lani bila mlađahna jednogodišnjakinja, što je idealna natjecateljska dob jer ptica mora biti prstenovana iste godine kad se i natječe, a prsten dobiva četvrtog dana nakon izlijeganja. Inače je kanarincima (najčešćim pticama na sličnim natjecanjima, nap. a.) životna dob u prosjeku pet do šest godina, premda se zna dogoditi da neka poživi i petnaest godina! Ipak, reproduktivna dob im je do pete godine, a kad već spominjemo razmnožavanje, recimo da je Zlatka od pobjede do danas postala višestruka majka; izlegla je desetak vrhunskih ptića, od kojih su neki ušli u šampionsku kolekciju "Naprid bili!".



Pripreme za zahtjevno natjecanje, na kojem su se ptice ocjenjivale po raznim parametrima, poput držanja u krletci, ponašanja pred komisijom, dužine i boje perja i tako dalje, tekle su po uobičajenom protokolu. To je značilo fazu prilagodbe na natjecateljski kavez, prehranu bogatiju vitaminima i kupanje šamponom za pudlice (?!) zbog, tvrde znalci, ljepše boje perja. Tuširanje vodom obogaćenom glicerinskim uljem također je uobičajena praksa, kako bi ptica bila lijepa poput porculanske, pojašnjava nam iskusni Šunde, koji nema bogat ptičji fond poput Fredija Krstulovića, no ponosan je na svojih nekoliko kaveza u kojima obitavaju najljepši ptići na državnoj razini.



A ako netko pomisli da je držanje ptica u zatočeništvu pomalo barbarska navada, ekipa iz "Marjana" ima spreman demanti.

– Riječ je o pticama generacijama udomaćenim i izleženim u kavezima, koje vani vjerojatno ne bi preživjele ni nekoliko dana. Osim toga, na najljepši način njegujemo dalmatinsku tradiciju držanja grdelina za pjev, ali bez da ih lovimo u prirodi, kao što se prije radilo. Mi ih sami uzgajamo i tako održavamo njihov boravak u prirodi nesmetanim – veselo su poručili ljubitelji ptičica iz splitskog Društva "Marjan".



Ne želi prodati Goldie

Nakon pobjede jedan je Talijan naganjao Alfreda Krstulovića da mu proda trofejnu "španjolkicu" Goldie, koja je nastavila lanjski pobjednički niz kanarinke Zlatke, ali Fredi ga je odbio.

– Za najbolju ptičicu može se dobiti petstotinjak eura, što se smatra visokom cijenom. Ja ni za toliko nisam htio prodati Goldie, kao što nisam ni Zlatku. Neka se one meni sretno vrate u Kineski zid i izlegu puno dobrih jaja – poželio je i već dijelom ostvario Krstulović, prvi "tićar" Splita.