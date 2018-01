Zavirite u najveću Big Brother kuću do sad u kojoj će stanovati stanari devete sezone Big Brothera, a koja kreće s emitiranjem sutra od 20 sati na RTL-u.



Kuća od 1150 kvadrata opremljena je najmodernijim 4k kamerama kojih ima 50 i snimaju svaki kutak ove najekskluzivnije kuće do sada. Jedino gdje stanari imaju malo privatnosti je kupaonica i pušionica.



Iako se u tajnosti do samog kraja drži broj stanara koji će ući u kuću, profili kandidata su raznoliki i dolaze iz svih dijelova Lijepe naše, a profesije variraju od inženjera do grobara.



Onaj tko ostane posljednji u kući, u zagrebačkoj Dubravi, doma odlazi s glavnom nagradom od pola milijuna kuna. Budite uz Big Brother, sutra na RTL-u, od 20 sati.