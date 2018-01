Splićanin Jerko Ljubetić: Slobodna Dalmacija je prije Pauletića i Rostuhara stupila na Antarktiku!

U polemici koja se prethodnih tjedana vrtjela oko imena prvog Hrvata koji je svojom nogom stupio na Južni pol, Roberta Pauletića ili Davora Rostuhara, dajemo novi pogled na stvarnost upravo pristiglim dokazom po kojem je na ledeni pokrov Antarktike, još prije 53 godine, među prvima s ovih prostora stupila upravo naša jedna i jedina Slobodna Dalmacija!



Nema zezancije, samo zbog pisanja reportaže za Slobodnu, na 20-dnevno putovanje na Antarktiku uputio se njezin tadašnji dopisnik, kasnije i kulturni urednik u Nedjeljnoj Dalmaciji, danas 84-godišnji Splićanin sutivanskog podrijetla Jerko Ljubetić.



Zahvaljujući gostoljubivosti čileanske ratne mornarice, Ljubetić je postao putnik na fregati Covadonga, koja je s tim putovanjem okončala 19. čileansku ekspediciju na Antarktik u 1964./65. godini. I vjerojatno ne bi nikada o tome pričao da se u novinama nije upravo vodila rasprava o tome tko je prvi od dva pustolova zabio zastavicu u centar ledenog juga. Pa ga je to navelo na otkrivanje.



- Je, baš me malo isprovocirala ta priča, pa sam sam sebi rekao, ma čekaj Jerko, pa ti si bio, u stvari ne ja nego naša Slobodna Dalmacija, ta prva koja je od svih naših Hrvata stupila na antarktičko tlo. Dobro, došla je moja noga, ali nije to sada uopće važno. A da je to istina, govori serija mojih reportaža pod egidom 'S donje strane zemlje' koje sam s povratkom u Split, nakon višegodišnjeg života u Čileu, pisao za moju Slobodnu Dalmaciju.



Pa kada se već piše o tom prvom, evo da i ja pokažem kako ove naše novine svog konja za trku imaju. I da je ona zapravo preko mene, prva od Hrvata rođenih u Hrvatskoj, osvojila ledene pustoši dalekih krajeva – kaže Jerko, umirovljeni prof. hrvatskog i engleskog jezika, prevoditelj desetak knjiga čileansko-hrvatskih pisaca, član Hrvatskog društva književnika i dopisni član čileanske Akademije za jezik.



Pokazao nam je svoje antarktičke reportaže koje su izlazile u nastavcima, čuva ih godinama, uvezao ih je u zbirku, a onda im pridodao još niz feljtona naknadno napisanih za razne rubrike. Prije odlaska u Čile bio je reporter Slobodne, i možda bi tu i ostao, možda bi i stvarno dobio stan kada se Slobodna iz stare preseljavala na novu lokaciju, kako mu je tadašnji glavni urednik obećavao. Ali žurilo mu se, trebalo je prehraniti obitelj. Poziv za odlaskom na profesuru u Čile nije mogao zanemariti, spakirao se, i sa ženom i tromjesečnim sinom otišao daleko. Kaže da mu nije bilo nimalo lako.



- Bilo je daleko, drukčije... Na početku s puno problema. U jednom trenutku, nakon što sam se zakačio s jednim našim iseljenikom, kasnije mi je potvrđeno neomiljenim čovjekom sa špijunskim poslom, dobio sam svu potporu našeg iseljeništva. Matica hrvatska je dolje jaka, veliki je broj naših ljudi nastanjenih u Punta Arenasu, Santiagu. Radio sam kao prof. hrvatskog jezika za iseljeničku djecu i pritom naletio na nešto zanimljivo. Otkrio sam da na obližnjoj Antarktici postoje lokacije, brda, nizine imenovane po prezimenima iz bivše Jugoslavije – veli.



Pronašao je tako Katalinić brdo, skoro pa nalik splitskom Katalinić brigu, Kopajtić vrt, greben Škarmeta… Masu pojmova koji su mu pokazali zanimljivu i dugu sponu između hrvatskog i čileanskog naroda. Najzanimljivije je bilo kada je u Santiagu upoznao Jorgea Škarmetu, pa ga podsjetio na antarktički otočić nazvan po obiteljskom mu prezimenu. Iznenadio ga je odgovor.



- Upitao sam ga zna li kako je došlo do toga, a on mi je odgovorio da je greben kršten baš prema njemu samom. Jorge je, naime, bio oficir čileanske ratne mornarice na njihovoj prvoj antarktičkoj ekspediciji. Za čast je jedan greben dobio njegovo ime. Dobro, možda su ti naši iseljenici, a bilo ih je iz svih krajeva Jugoslavije, i bili na Antarktici. Možda su tijekom vojnih ekspedicija i došli do Južnog pola, osvojili ga, ne znam.



Ali znam da je nešto prvo hrvatsko, domicilno, s boravištem u našoj zemlji, što je nogom stupilo na hladni južni otok bila Slobodna Dalmacija. Ja sam bio samo posrednik koji je dozvolu za odlazak s fregatom dobio, tako što sam se obvezao da ću naknadno za Slobodnu napisati veliku reportažu. Morao sam im pokazati i svoju tadašnju novinarsku iskaznicu Slobodne Dalmacije. Uvijek je bila sa mnom – kaže Jerko, inače i dobitnik počasne medalje "Pablo Neruda", koje mu je dodijelio čileanski predsjednik.



Tijekom 20-dnevnog boravka na Antarktici Jerko je s vojskom posjetio nekoliko vojnih baza, pričao je s ljudima, obišao je i tadašnju tvornicu ribe na jednom od bliskih otoka vulkanskog podrijetla. Tu je saznao i priču da je onu prvu ženu koja je došla u antarktički krug, inače strogo do tada rezerviran za muškarce, doslovce kidnapirao jedan Hrvat. I učinio je svojom zakonitom. Antarktičko tlo, iako ga je posjetio u ljetnom razdoblju, doživio je kao ledenu pustoš punu gromoglasnih zvukova nastalih zbog otkidanja velikih gromada leda. Približio se i pingvinima i tuljanima, ali je brzo od potonjih pobjegao, jer ga nisu nimalo domaćinski primili u blisko okružje.



- Nevjerojatno iskustvo, i tako mi je drago da sam to sebi u životu darovao. Malo ljudi ima priliku za to. S Čileom sam ostao duboko vezan, s našim iseljeništvom. Prevođenjem knjiga naših Hrvata rođenih u Čileu uveo sam pojam čilohrvatska književnost, koji je kasnije dobio službenu potvrdu. Žao mi je što ti pisci, a riječ je o divnim književnicima, nisu popularniji u našem kulturnom podneblju.



Posebice mi je žao što nedostaju financijska sredstva za tiskanje mog prijevoda knjige "Drame" preminulog Cerhia Vodanovića, čileanskog pisca supetarskih korijena. Fantastičnog književnika kojem je supruga nakon smrti, po njegovoj želji, u Brački kanal prosula pola pepela. Drugu polovinu je raznio oceanski čileanski vjetar – kaže Jerko Ljubetić.