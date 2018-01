Što je zajedničko Slavku Sobinu, Mladenu iz TBF-a i Andrei Šušnjari iz Magazina? Odlučili su kako je krajnje vrijeme poslati snažnu poruku

Splitu treba azil za napuštene životinje, mahom pse i mačke, treba mu pod hitno, i kako se u vezi s tim već dugo ništa ne događa, rješavanje problema odlučili su preuzeti podmarjanski volonteri i ljubitelji životinja.



Pa ako neće Grad, ako nikoga ne brinu patnje napuštenih četveronožaca, a gradske ulice bile bi ih pune da nema tihe volonterske vojske koja se o njima brine, onda hoće oni. Pod tim "oni" mislimo na HTV-ova novinara Šimu Kovačevića, Sunčicu Orlić iz udruge "Sehaliah" i Tončija Šundova, prvog čovjeka Kanala 5, kojima su se već na prvi poziv priključili Andrea Šušnjara iz Magazina, TBF-ovac Mladen Badovinac, Giuliano i glumac Slavko Sobin.



– I to je to, stvorila se kritična masa, oformila se ta naša gomilica koja je odlučila krenuti u stvaranje azila, edukaciju ljudi, otvaranje pitanja nepostojanja splitskog groblja za životinje. Za početak odmah krećemo s realizacijom kalendara za 2019. godinu u kojem će biti fotografije poznatih ljudi s estrade, iz sporta i politike. Naravno, u društvu njihovih kućnih ljubimaca, od kojih su mnogi udomljeni. Primjerom će poslati poruku o nužnosti brige i pažnje prema napuštenim životinjama, o potrebi otvaranja skloništa, osiguravanja doma u kojem će imati bolji život. Bolji od onog s ulice – kaže Šime Kovačević.



Šime i njegova Rea, udomljena mješanka labradora i samojeda, te 17-godišnji mačak Paško otvorili su jučer seriju photo-sessiona. U oko kamere ubacila ih je još jedna sudionica projekta, poznata fotografkinja i predsjednica Fotokluba Split Maja Prgomet. Rea je došla nakon njegova labradora Roka, uočio ju je na FB stranicama.



Dobri su ljudi, među ostalima Ilza Stanić iz azila "Aurora", kaže, dijelili obavijest o napuštenom štenetu izbačenom na ulicu. Nije dvojio, njegova je obitelj cijeli život imala kućnog ljubimca, pa je primanje Ree u dom bila sasvim očekivana odluka.



– S azilom bi ljudi imali mogućnost doći i vidjeti životinje, a ovako se to sve zasniva na objavama koje kolaju internetom, na slučajnim informacijama. Proces udomljavanja puno bi se brže provodio ako bismo imali azil, lakše bi se našli novi vlasnici koji bi im osigurali trajni dom – kažu organizatori akcije.



Frida je u život Mladena Badovinca došla prije šest godina, kao malo klupko staro tri, četiri mjeseca. Mješanac je, kaže popularni pjevač, nema pojma čega, niti ga to zanima. Zanimalo ga je samo da jednom napuštenom štenetu pruži dom. I spasi njega, ali i sebi ispuni jednu dugu, dugu želju – da konačno ima psa. Frida je Mlađin prvi pas, otkriva nam i kaže da mu je s ovim iskustvom samo jako žao što i prije nije imao psa.



– Ja sam njen čovik, a ona je moj pas. Ona je napravila nešto puno lipo za moj život, donila mi je skroz drugačiji svijet, pogled na stvari, smirenje, utjehu, radost. Možda sve ovo zvuči ka neka patetika, ali ta moja kujica jednostavno me čini zdravijim čovikom. Razumit će me svaki onaj ko ima kućnog ljubimca. Ja obožavam cijeli taj sustav, naše šetnje, igru, druženje s ostalim psima, upoznavanje novih ljudi, ljubitelja životinja, s kojima tako i ulaziš u kontakt. Smišno mi je, dođeš na Zvončac i znaš svim pasima imena. A vlasnike znaš kao čovika od onog i onog psa – kaže Mlađo.



Priključio se akciji na prvi balun jer drži kako u Splitu toliko toga nedostaje, toliko se nedovoljno brige vodi i o potrebitim ljudima, a o napuštenim životinjama još manje. Zato i jest odmah "rezervirao" svoju stranicu u kalendaru.

– Idemo, prst gore za azil, za no-kill prostor koji ovom gradu fali. Ja sam za – kaže Mladen Badovinac.



Sobinova Buba (i) Mara

Kad su u pitanju napuštene životinje, glumac Slavko Sobin ima vremena za pričicu i u trenutku priprema za skorašnji izlazak na predstavu. A ima jer životinje imaju veliko mjesto u njegovu životu odmalena, kad je njegov otac u kuću doveo psa s ulice. Pa je jednoga imao na studiju u Americi. I kad je on uginuo, udomio je Bubu, preslatku mješanku čija je životna sudbina kolala Faceom.

– Prijatelji su mi javili za nju, podsjećala ih je na mojeg bivšeg psa, i tako je došla Buba, a poslije nje i Mara. I tako ja imam Buba Maru, moje dvije radosti, veselje, ljubav, s kojima uživam šetati, igrati se, upoznavati druge ljude. Pokraj ovoliko napuštenih životinja koje trebaju dom, čekaju ljubav, kupovanje životinja mi je nešto posve strano. I zato sam odmah ušao u ovu akciju – kaže Slavko Sobin.