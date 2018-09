Nezarasli ožiljci na tijelu i duši: pogledali smo seriju 'Oštri predmeti' o kojoj se (još) govori

'Oštri predmeti' nisu horor, koliko god povremeno (atmosferom) naginju i tom žanru. Serija je nominalno triler 'whodunit' podvrste pomiješan s 'twinpeaksovskom' misterijom američkog gradića, no u njezinoj jezgri čuči nešto dramski osobnije, refleksivna karakterna studija glavnog ženskog lika s konstrukcijom psihološke slagalice. 'Flashbackovi' Camilleinih mahom traumatičnih sjećanja, vizije dalje ili bliže prošlosti i halucinacije sadašnjosti izmjenjuju se ciklički, stvarajući proganjajući mozaik za gledatelja i ostavljajući tragove i na njegovoj duši.

Nacikla lica Amy Adams, Patricije Clarkson i Elize Scanlen kao kod porculanskih lutkica na jednom od plakata HBO-ove serije "Oštri predmeti" inspirirana su posterom filma "Crni labud" s "napuknutom" Natalie Portman. Plakat za "Black Swan" je signalizirao rascjep ličnosti Portmaničine balerine. Daleko od toga da i ovdje nema krhkih mentalnih sklopova, no - kad se odgleda serija - poster za "Sharp Objects" više portretira glumice kao porculanske lutkice iz kuće lutaka iza čijih se vrata kriju mračne tajne zakopane u prošlosti.

Brazde na licu glumica djeluju i kao ožiljci koji su, u slučaju novinarke Camille Preaker (ponovno izvrsna peterostruka oskarovska nominentica Amy Adams), trajno zarezani na njezinom tijelu i duši. Lomljivost i izbrazdanost s plakata prenesena je i na razlomljenu, namreškanu, fragmentarnu naraciju serije redatelja Jean-Marca Valleea ("Dobri dileri iz Dallasa"), znanog i po HBO-ovim "Malim lažima", snimljene prema prvom romanu Gillian Flynn ("Nestala"), a osovljene oko dolaska novinarke iz St. Louisa u rodni gradić Wind Gap u Missouriju da istraži najprije nestanak, zatim i umorstvo jedne lokalne mlade djevojke koje će se ponoviti i prerasti u potencijalni slučaj serijskog ubojice.

Kad se Camille pogleda u zrcalo, u ugledalu joj se često ukaže njezina mlađa inačica, ponekad i u formi hororske "bu" scene. "Oštri predmeti" nisu horor, koliko god povremeno (atmosferom) naginju i tom žanru, no zanimljivo je da su Sophia Lillis kao mlada Camille i Lulu Wilson kao njezina mlađa sestra Marian uzete iz filmova strave - prva je otkriće kinohita "It", druga iz prednastavaka "Prizivanja duhova" i "Annabelle". Serija je nominalno triler "whodunit" podvrste pomiješan s "twinpeaksovskom" misterijom američkog gradića u koji je smještena i Flynničina "Gone Girl".

No, u jezgri serije čuči nešto dramski osobnije, refleksivna karakterna studija glavnog ženskog lika. U prvoj epizodi Camillein urednik Frank Curry (Miguel Sandoval) zapravo postavlja poetiku "Oštrih predmeta". "To neće biti eksplatacijski materijal, više za razmišljanje, o tome kako nešto poput ovoga može utjecati na grad", kaže Frank i dodaje da će ionako već dobra priča izazvati veći učinak ako bude osobnija. "Trebam činjenice i kolorit", zatražit će kasnije urednik od novinarke.

Uglavnom režijski nadahnut (scena sa polusestrama na rolama), Jean-Marc Vallee daje činjenice u vezi ubojice koji djelomično mijenja "modus operandi" (brutalne smrti žrtava, izvađeni zubi...) i boja seriju "lynchovskim" koloritom u smislu snolike estetike i atmosfere gradića punog grešnih tajni, lokalnog folklora i navike ogovaranja, tzv. "ugly gossip". "Netko u ovom gradu krije nešto", odjekne rečenica vezana za Wind Gap u kojem "žene ne ubijaju, samo tračaju" (zato je, kao, sigurno "muškarac ovo učinio") i dobivaju "etiketu" ako se ne prilagode "pravilima borbe".

Upoznajemo Camilleinu "brižnu" majku Adoru (Patricia Clarkson), buntovnu polusestru Ammu (Eliza Scanlen), šerifa Billa Vickeryja (Matt Craven)... Tu je i detektiv Richard Willis (Chris Messina) pristigao iz Kansas Cityja kao manje ekscentrični odgovor na FBI-jevca Kylea MacLachlana u "Twin Peaksu". Pa ipak, u prvom planu je Camille, odnosno njezine interakcije s okolinom kad na površinu počnu navirati obiteljske tajne i s njima povezani demoni prošlosti. Camille je lik kakav se ne viđa često u serijama – progonjena (obiteljskom) prošlošću, puna ožiljaka na tijelu od samoranjavanja, sklona piću i ispijanju vodke u bocama vode, zbog čega je bila instuticionalizirana i na "rehabu".

Znakovita je njezina dijaloška razmjena s mladom djevojkom na "rehabu" - "Postaje li bolje s obitelji kad odrasteš? Baš i ne. Što radiš? Preživiš!". Nakon što povratak u rodni grad otvori nezarasle emotivne rane, Camille će sve oštrije uzdisati i izdisati, te dobiti porive autodestruktive u vidu alkohola i samoozljeđivanja ponovno preživljavajući i proživljavaljući prošlost kad se počne družiti sa polusestrom ("jedna opasna, druga u opasnosti") koja je podsjeća na sebe i pokojnu mlađu seku.

Njezin um je slagalica koju treba složiti, pa tek onda otkriti tragove koji vode do ubojice. "Sharp Objects" je konstruiran kao psihološka slagalica (strave) čije se slaganje povremeno rasteže iz epizode u epizodu, karakteristično za većinu (novijih) serija, ali prati sa zanimanjem zahvaljujući kvalitetnim glumcima i ugođaju misterije koja spaja prošlost i sadašnjost. "Flashbackovi" Camilleinih mahom traumatičnih sjećanja, vizije dalje ili bliže prošlosti i halucinacije sadašnjosti izmjenjuju se ciklički u seriji, stvarajući dezorijentirajući, proganjajući mozaik za gledatelja koji ostavlja tragove i na njegovoj duši.

Miješaju se scene tinejdžerske Camille okružene nekim dječacima u šumi ili unutar lovačke kolibe, sprovoda njezine mlađe sestre i neke utvarne "žene u bijelom" kako nestaje među drvećem s prizorima recentnijeg samoozljeđivanja protagonistice i njezinih raskrvavljenih ožiljaka. Poglavlja serije nazvana su po ožiljcima na Camilleinu tijelu ("Vanish", "Cherry"...) koji nisu zarasli i vjerojatno nikad ni neće. Ožiljke iscrtane "oštrim predmetima", noževima, spajalicama, čitamo poput knjige na ženskom tijelu izrezbarenu od glave do pete. U seriji je sve oštro, od predmeta do uzdaha i izdaha kakve će izmamiti potresna završnica s pridodanim "post-credits" scenama.