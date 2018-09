Ljeto u kinima od Amerike do Hrvatske: Superjunacima i dinosaurima svanulo, 'Ratovima zvijezda' i komedijama smrknulo

Na američkom i svjetskom box-officeu još uvijek najbolje kure franšizni blockbusterski naslovi i oni koji bi to možda mogli postati, superjunački spektakli i animirani filmovi, a ako su spoj jednog i drugog, kud ćeš bolje. Hrvatska publika tradicionalno nema posve jednak ukus kao svjetska. Kod nas je 'Godzilla' bila gledanija od 'Armagedona' kao nigdje na svijetu, baš kao što je sad 'Hotel Transilvanija 3' gledaniji od 'Izbavitelja 2'. Ne samo na primjeru 'Mamme Mie 2', hrvatski box-office potvrđuje da žene vole odlaziti u kino. 'Oceanovih 8' načinile su većim hitom od 'Nemoguće misije 6' i ugurale 'Špijuna koji me napucao' u top-ten

Kalendarsko ljeto završava za nekoliko dana, no ljetna sezona u američkim kinima je službeno gotova. Kad se podvuče crta, ovogodišnja ljetna kinosezona, koja za analitičare tradicionalno starta od prvog petka u svibnju i traje do početka rujna, ostvarila je 15 posto veći promet u odnosu na prošlogodišnju, najgoru u proteklih 12 godina. Štoviše, dok se posljednje brojke zbrajaju, ljeto 2018. ispada već peta naj-sezona svih vremena, iza 2013., 2016., 2015. i 2011. godine.

Utržak u američkim kinima iznosi preko 4.3 milijarde dolara, a ako se uzme u obzir i produžena ljetna kinosezona računajući konac travnja kad sve češće počinje filmsko ljeto, odnosno otvaranje blockbustera "Avengers: Infinity War", dolazimo do brojke od 4.8 milijardi. Veći dio tržišnog kolača pripada kompaniji Disney, više od milijardu dolara, preciznije 1.47.

Disney se propisno nakesao – studio stoji iza megahita "Osvetnici: Rat beskonačnosti", teškog preko dvije milijarde dolara u svijetu, ali i animiranog blockbustera "Izbavitelji 2". Potonji je s preko 600 milijuna dolara u američkim kinima postao najkomercijalniji crtić ikad na matičnom kinotržištu, tj. drugi najkomercijalniji u svjetskim kinima sa zaradom od 1.18 milijardi dolara, iza (također Disneyjeva) "Snježnog kraljevstva".

Golemi profit spomenuta dva naslova, te dobra prođa "Ant-Mana i Wasp", omogućavaju Disneyju da lakše prebrodi razočaravajuće brojke filma "Solo: Priča iz Ratova zvijezda", daleko najslabije unutar serijala. "Solo" je najveći podbačaj ljeta, veći i od "Skyscrapera" s Dwayneom "The Rock" Johnsonom, što je u krajnjoj suprotnosti (koncu) 2017., kad su "Posljednji jedi" i "Jumanji: Dobrodošli u džunglu" vladali kinoblagajnama.

Moguće da je došlo do zasićenja publike zbog plasiranja "Star Wars"/Rockovih filmova u tako kratkom razmaku; Johnson je u međuvremenu, proljetos, imao i "Rampage". Uspjeh nastavaka "Jurskog svijeta" i "Mamme Mie" pozicionirao je studio Universal na drugo mjesto ljete sezone, premda su i "Pad kraljevstva" i "Here We Go Again" utržili manje od originala, ali to su i dalje odlične cifre, osobito u svijetu.

Na trećem je mjestu studio Warner Bros. s dva uzastopna hita u kolovozu. "The Meg" i "Crazy Rich Asians" se još uvijek nalaze na vrhu box-officea, prvi kao kulminacija žeđi za filmom o morskom psu nakon "The Shallows" i "47 Meters Down", potonji kao anti-blockbustersko "counterprogramming" iznenađenje ljeta. Fino je prošao i Warnerov "Ocean's 8", u američkim kinima nadmašivši prethodna dva filma s Georgeom Clooneyjem i ekipom.

Četvrta je kompanija Sony, zahvaljujući "Hotelu Transilvaniji 3", dosad najvećem animiranom hitu studija i u Americi i u svijetu, dok je preko 100 milijuna u američkim kinima digao i akcić "Pravednik 2". Top-pet zaključuje 20th Century Fox i to na račun "Deadpoola 2", budući da su "Mračni umovi" podbacili, a tik iza njega je Paramount Pictures sa šestom "Nemogućom misijom" koja je postala najgledanija u hit-serijalu (najpouzdanijoj hollywoodskoj franšzi uz brižno planiranu i realiziranu Marvelovu) na matičnom i međunarodnom kinotržištu, ujedno najveći uspjeh akcijske zvijezde Toma Cruisea u američkim i svjetskim kinima.

Pogledom na američki i svjetski box-office, jasno je kako još uvijek najbolje kure franšizni blockbusterski naslovi ("Jurassic World", "Mission: Impossible"...) i oni koji bi to možda mogli postati ("Meg"), superjunački spektakli ("Avengers 3", "Deadpool 2", "Ant-Man 2"...) i animirani filmovi ("Hotel Transylvania 3"), a ako su spoj jednog i drugog, kao "The Incredibles 2", kud ćeš bolje.

Superjunacima i dinosaurima je svanulo, a "Ratovima zvijezda" smrknulo, kao i komedijama od kojih nijedna nije postala hit ("Nemilosrdni plišanci", "Ti loviš"...). Iako, trećim "Osvetnicima" je nedostajalo još milijuna da preskoče "starwarsovski" megahit "Sila se budi" u Americi i svijetu, unatoč prisutnosti takoreći svih Marvelovih superheroja na jednom mjestu, o detroniziranju Cameronovom "Avataru" da i ne govorimo, ako je već njegov "Titanic" dijelom ugrožen (SAD, ne svijet).

Što se Hrvatske tiče, domaća publika tradicionalno nema posve jednak ukus kao američka i svjetska. Kod nas je 1998. "Godzilla" bila gledanija od "Armagedona" kao nigdje na svijetu, baš kao što je sad "Hotel Transilvanija 3" gledaniji od "Izbavitelja 2", a prahistorijski morski pas ("Meg: Predator iz dubina") požderao prapovijesne dinosaure ("Jurski svijet: Pad kraljevstva"). Stoga, ne čudi ni visoka pozicija "Mamme Mie", posebice što se film snimao na Visu. Ne samo na primjeru "Mamme Mie 2", hrvatski box-office potvrđuje da žene vole odlaziti u kino. "Oceanovih 8" načinile su većim hitom od "Nemoguće misije 6" i ugurale "Špijuna koji me napucao" u top-ten gledanosti.