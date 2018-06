Lenka Gospodnetić: Ako neka moja pjesma pronađe put do ranjena ženska srca, bit će mi to najveći kompliment i nagrada

Novinarka Lenka Gospodnetić kod splitske Naklade "Protuđer" objavila je prvu zbirku poezije "Jesmo li sami?".

Stihovi su pisani vezanim i slobodnih stihom, introspektivnog su tona, ljubavne, osobne i duhovne tematike, uz male, ali jake doze humora i ironije.



Knjiga sadrži i prozne zapise i aforizme, koji su gotovo haiku pjesme, snažnih, duhovitih poanti.



Dodatna draž knjige s naslovnicom u arhetipskoj slici s vjenčanicom su ilustracije koje potpisuje osam "djeveruša", učenica Osnovne škole "Pujanki": Marijana Bakota, Nikolina Buljubašić, Anja Buljević, Ana Čaljkušić, Renata Dadić, Ana Marević, Marta Marunica i Nina Treselj.



Zbirka će biti predstavljena u četvrtak 28. lipnja u 20 sati u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu. Promotori su jezikoslovac i nakladnik dr. sc. Ilija Protuđer, novinar i književnik Mladen Vuković, pjesnikinja Danica Bartulović i novinarka Katarina Marić Banje, dok je moderatorica ravnateljica Hrvatskog pomorskog muzeja Split dr. sc. Danka Radić.



Za razliku od nekih drugih pjesnika, novinski i društveno prisutna autorica neće trebati strepiti od doslovnosti navoda iz naslova, da u dvorani bude sama s promotorima.



Čitatelji vas poznaju kao ekstrovertiranu novinarku rubrike Mozaik, koja danju i noću pohađa različita društvena događanja. I kad smo očekivali sočnu kroniku splitskih ludih noći, društvenu komediju i sajam taština, dobili smo knjigu poezije. Kako to i zbog čega?



- Kad sam tek došla na rad u "Slobodnu", brzo me iz Gradske rubrike preustrojilo u redove Mozaika, koji je onomad uređivao Ilir Krasnić. S obzirom na moju formalnu naobrazbu – profesorica likovne kulture – možda bi logičniji izbor bila rubrika Kultura, no išla sam tamo gdje sam u tom trenutku bila potrebnija, i to me determiniralo za ostatak radnog vijeka u kolektivnoj memoriji čitatelja.



Zapravo se nikad nisam htjela ograničavati ni na rubriku ni na žanr, pa sam tako pisala nekoliko satiričnih kolumni uz ovu aktualnu "Svitlo s kantunala" o knjigama, komentare o društvenim fenomenima, pa i tekstove iz oblasti kulture, te uistinu mnoge, rekla bih, dirljive životne priče uz puke društvene kronike estrade i javnog života. Nikad nisam htjela biti takozvani fah-idiot.



A s obzirom na to da novinski papir poeziju, koju također pišem, trpi samo sporadično, pronašla sam drugi medij, knjigu.



Pjesme otkrivaju introvertiranu i ispovjedniju Lenku. Jesu li novinarstvo i ekstroverzija "lice za van", kako piše u knjizi, koje pripada danu, dok poezija i samouvidi pripadaju noći?



- Novinarstvo je divan posao jer zahvaljujući njemu imamo veliku milost: možemo nekome pomoći. Bez obzira na to treba li pogurati neki neveliki projekt ili riješiti tešku životnu dramu, pero novinara može biti moćan alat. Ipak, to je ono što se mora, što nam je zadano kao dužnost. To su dnevni radni zadaci, a poezija i proza za svoju dušu nešto je što ne treba nikome, za što se ne dobiva plaća, nego je iscjedak čiste ljubavi i duše. Da, to "procuri" najčešće noću, barem iz mene...



Uz dozu otvorenog i iskrenog samoispitivanja, u naslovnoj i još nekim pjesmama propituje se religioznost, pa i ateizam, na štetu potonjega. Može li se i tu povući podjela između svjetovnih dana i duhovnih noći?



- Jedna ozbiljna životna situacija prije puno godina drastično je promijenila moje viđenje religioznosti, i tada sam uvidjela da neka teološka pitanja ne treba podcijeniti. A u trenutku kad mi je na recenziju došla u ruke knjiga "Teologija tijela" napisana po učenju Ivana Pavla Drugog, prepoznala sam se u mnogim segmentima i još više uvjerila da celibat (samoća) ne mora biti nesreća.



Ipak, često sam se pitala zašto Svevišnji zagovara, recimo, tjelesnu čistoću, kad nas je istodobno dizajnirao kao živa, hormonska bića i stavio u interakciju s drugim takvim bićima. Naravno da za to postoje logični odgovori, ali postoji i pravo na prigovore (smijeh). Uglavnom, u svakom valjda čuči anđeo i vrag, jin i jang, dan i noć, svjetovno i duhovno, kako vam drago. Ni ja nisam iznimka, Bogu hvala.



Dosta je pjesama u rimama, koje danas i nisu baš omiljene u poeziji. Otkud vezanost za vezani stih i je li riječ o čvrstoj, dugoj vezi, i vodi li ona u estradne vode?



- Estrada me uopće ne zanima, iako neku nemoralnu novčanu ponudu vjerojatno ne bih odbila (smijeh). Vezani stih je za mene melodičniji od slobodnoga, sviđa mi se taj pjesnički "old-school", iako, dakako, pjesnika donekle ograničava. Ipak, hrvatski jezik je toliko bogat da se lijepo i raskošno možemo izraziti i slobodno i "uvezano".



U pjesmama ima propalih ljubavi i nesporazuma, a humor i ironija njihov je bitan dio. Pomažu li pisanje i ironija u liječenju boli i pišu li se pjesme s vremenskim odmakom ili dok su rane još vruće?



- Željezo se uvijek kuje dok je vruće, a pjesme pišu u ognjici strasti! Dakako, to "ostrašćeno stvaranje" prolazi naknadnu reviziju, i iz moje su pjesmarice tako ispali mnogi uradci koji su mi "na drugu loptu" zvučali previše patetično, samosažaljivo ili nezrelo.



Zapravo sam jedva izabrala kritičnu masu pjesama za ovu zbirku jer sam tipovala na one koje su barem donekle tematski zaokružene i neopterećene viškom dramaturgije. Taj sam ispad ipak, u više umjetničke ciljeve, pripustila u pjesmi "Živim u tijelu", koja je dosta mračna i depresivna, ali mi se sviđa.



Zbirka sadrži i osobno otkrivajuće aforizme, ali koji su i možda najbolji dio knjige. Za aforizme također tvrde da su izvan mode, što bivša suradnica Pometa misli o tome?



- Aforizmi su komprimirane male životne mudrosti (u ovom slučaju s crnohumornim potencijalom) onoga koji ih ispisuje, a "moj datum proizvodnje" i spomenuti minuli rad u "Pometu" doista podržava radije aforizam negoli novovalne fensi-savjete za samopomoć.



Ipak, i aforizam i poezija mogu biti jaki antioksidansi i zasigurno "samopomoći" još nekome osim meni samoj. Ako su neka moja pjesma ili aforizam pronašli put do ranjena ženska srca i nekome, dakle, pomogli da poliže vlastite rane, to mi je najveći kompliment i nagrada.



I u novinskim tekstovima s potpisom Lenka Gospodnetić mogu se pročitati ne baš svakodnevne, pomalo knjiške riječi. Je li to možda bio put k nakladniku Iliji Protuđeru koji revno skrbi o drevnim slojevima hrvatskoga jezika?



- Doktora znanosti Iliju Protuđera upoznala sam u jednoj konobi, u sasvim neformalnom druženju i čovjek mi se učinio pristupačan, dobrodušan i stručan. Javila sam mu se kad sam osjetila potrebu za objavom knjige jer sam ga, eto, poznavala.



Kasnije sam jedva preživjela njegov teror oko čiste hrvatske gramatike s kojom, bez lažne skromnosti, uopće nisam u lošim odnosima (smijeh). Mogu misliti kako su kod njega, tako zahtjevnoga, prošli oni manje vični peru od mene...



Na likovnu vokaciju pjesnikinje upućuje i obilje ilustratorica u knjizi, čak osam. Je li navod iz knjige da slikarske potrebe zadovoljavate iscrtavanjem kapaka razlog što se sami niste uhvatili olovke?



- Iscrtavanje kapaka na dnevnoj bazi ozbiljan je, mada i Sizifov posao (smijeh). Bila sam na fakultetu, recimo, dobra portretistica, a najdraže crtaće tehnike bile su mi olovka i ugljen. No, otkad sam diplomirala, likovnost me zanima samo teoretski, pa sam rado prihvatila nakladnikov prijedlog da netko drugi napravi ilustracije umjesto mene, u ovom slučaju daroviti učenici OŠ "Pujanki".



Svidjela mi se njihova miroovska infantilost i entuzijazam, što je nešto "nabildalo" i broj stranica, pa kolateralno i cijenu tiskanja knjige.



U posljednje vrijeme i kao novinarka zanimljive likove počeli ste nalaziti diljem županije, pa i u Podstrani, gdje poezija ne stoji po strani? Osim toga, bez sponzora se do knjige očito ne može?



- Da, tiskanje knjige bez obzira na kvalitetu građe ima svoju univerzalnu minimalno-tehničku stranu, to jest cijenu, koju treba riješiti. Kad sam se upustila u ovaj pionirski književni pothvat, mislila sam da će mi novac biti najveći problem. Naime, svi koji su ikad objavili knjigu znaju da će konačna cijena tog "proizvoda" iznositi manje od porcije miješanog mesa u prosječnoj gostionici, no da unatoč tomu od knjige velike zarade nema. Zato nisam računala ni na kakvu dobit, nego samo na puko pokrivanje troškova.



Ugodno sam se iznenadila uvidjevši da su mnogi ljudi, koje čak i ne poznajem previše, spremni priskočiti. Među njima je i čelništvo općine Podstrana, tog mjesta za najbrži bijeg iz grada Splita u ljetnu malomišćansku bajku. Tamo sam, ispred crkvice svetog Martina, kao jedne od najljepših sličnih, odlučila i snimiti fotografije za naslovnicu knjige u suradnji s fotografom Željkom Šunjićem.



Iako su osobne fotografije sastavni dio vašeg autorskog izraza, otkud ideja za snimanje u vjenčanici?



- Fotografije su ambalaža koja provocira, skreće pozornost na sam proizvod, kolumnu, pjesmu, ili pak nešto treće. Oduvijek sam htjela tradicijsku bijelu vjenčanicu, a kad sam jedini put u životu imala legitimnu priliku to odjenuti, ipak to nisam učinila. S obzirom na činjenicu da je druga slična prilika neizvjesna, posegnula sam za umjetničkom slobodom (smijeh). Tako sam se prometnula u performericu, usamljenu i sjetnu "spožu" nalik bijeloj udovici, čistih misli i sklonoj Torcidi (smijeh).



Možda je konačni rezultat malo i kičast, ali ja sam udovoljila vlastitoj intimnoj želji na alternativan način. Na finu vjenčanicu ipak sam "prošvercala" radničku borosanu i tako priči dodala jedva vidljiv "punk touch", odmak od konvencionalnog.



U prilogu Stil Slobodne Dalmacije pišete o knjigama, pa i o poeziji. Koji su pjesnici često na kantunalu?



- Pisala sam tijekom ove dvije godine o zbirkama nekoliko lokalnih pjesnika, najčešće na zamolbu. Pjesme su podcijenjena forma, i ljudima koji ih pišu puno znači da imaju barem malu medijsku nišu u kojoj će pisati nekoliko riječi o njihovu stvaralaštvu. Sam naziv moje kolumne "Svitlo s kantunala" podržava taj pjesnički i lokalni izraz. Sviđa mi se poezija mojih generacijskih supatnika poput, recimo, Hrvoja Marka Peruzovića i nešto mlađe Lee Brezar, ali i vječni Jesenjin, s kojim su me neki čak i usporedili!



Iskusnoj spisateljici sa stotinama tekstova početnička trema nad promocijom prve zbirke vjerojatno je nepoznat i smiješan pojam?



- Iskreno, baš i ne. Mada novinar sebi ne može priuštiti luksuz da bude introvertiran, ipak sam vičnija peru nego sceni, makar i nevelikoj. Jedva čekam da prođe još i to, da preživim taj mali javni nastup i ne osramotim se.