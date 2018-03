'To nema niđe na svijetu...': emotivni hommage Luciću kao veliko finale Pričigina

Četvrta večer dvanaestog Pričigina u petak prošla je u znaku programa "To nema niđe na svijetu", države gosta Bosne i Hercegovine, u amfiteatru MKC-a i Hommagea Predragu Luciću u kavani hotela Bellevue.



Moderator Kruno Lokotar, koji je uskočio umjesto zdravstveno spriječenoga Emira Imamovića Pirketa, uvodno je ukazao da se naslovno "To nema niđe na svijetu" može povezati s temom splitske večeri "Ko ovo more platit". Program je otvorio poznati pisac, metodičar i sveučilišni profesor Nenad Veličković, sudionik prvog Pričigina:



- Da se pohvalim, ja sam izumitelj hrvatske riječi za kardinala - dopapnik, uvodno je kazao Veličković koji je pričao o ljubavi na daljinu njegova prijatelja iz Sarajeva i 25 godina mlađe žene u New Yorku te kako joj poslati intimnu sliku uz erektilnu disfunkciju.

- To je puno bolja riječ od impotencije jer pruža nadu u oporavak i ne zvuči konačno - ispričao je Veličković pred petstotinjak ljudi koji su Pričigin pretpostavili Porinu.



Starija i od Bebeka



Pjesnik i kolumnist Marko Tomaš, voditelj ugašene kultne splitske knjižare "Utopia", ispričao je priču o tremi, poljuljanom samopouzdanju i odustajanju. Mustafa Zvizdić, pjesnik i romanopisac, lanjski gost splitske književne rezidencije, pričao je o lokalnom školskom siledžiji koji je, kao i svi slični, kada mu se pružio otpor trajno izgubio na reputaciji.



Elvedin Nezirović, pisac romana, knjige priča i nekoliko zbirki poezije, te upravitelj Glazbenog centra Pavarotti u Mostaru, ispričao je šaljivu priču o nesporazumu sa seksom i njemačkim markama između siromašne konobarice i gastarbajera. Spremljenu tužnu priču nije htio ispričati, unatoč Lokotarovu uvjeravanju da Pričigin trpi i takve teme. Nenajavljeni gost, poznati mlađi slovenski pisac bosanskih korijena, Goran Vojnović, govorio je o poslu s piramidama u Visokom, gdje su njegovu baku ukopali dublje da izgleda "starija i od Željka Bebeka". Oponašao je očev bosanski način pričanja priča bez poante i nastavka. "Takvih priča nema niđe", zaključio je on.



Kraj je pripao konceptualnom umjetniku Damiru Nikšiću čija su dva šaljiva videa, "Himna" i "Niđe na svijetu", prikazana na ekranu.



- Mi smo između Mediterana i Alpa, da prostite, civilizacijski nedojebeni. Izraz "To nema niđe na svijetu", uz različitu intonaciju, može značiti i da je nešto jako loše i jako dobro. Bosnu obilježava i izreka: "Možeš ti to bolje". Zato Bosna i ima Stranku za bolju budućnost, pa mi dođe da osnujem Stranku za još bolju budućnost. Imali smo dobru državu pa su govorili da može to i bolje. I poklasmo se - zaključio je Nikšić.



Vijesti iz budućnosti



Program se potom preselio u kavanu hotela "Bellevue" na "Vijesti iz budućnosti" - Hommage Predragu Luciću. O dobrom i važnom novinaru, piscu, uredniku i pričiginašu uz Veličkovića, Tomaša, Vojnovića i Lokotara govorio je i Boris Dežulović.



No, možda najviše je govorila vjerojatno rekordno puna kavana, u kojoj se splitska publika miješala s mostarskom i sarajevskom. U emotivnoj, veseloj atmosferi, majstori pripovjedači iznosili su doživljaje, anegdote i političku satiru, u duhu onoga što je Predrag tako dobro radio. Veliko finale - ne samo večeri, nego i samog Pričigina.



U subotu, posljednjeg dana, od jutra će u kavani Semafor raditi Burza pročitanih knjiga. U 11 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića počinje dječji program pričanja na čakavštini PriČAgin. Njega ponovno vodi dokazani moderator Ivan Tokić, a nastupaju učenici osnovnih škola, izabrani na Dječjem Pričiginovom natječaju. U 19.30 sati u kavani hotela Bellevue održat će se program nazvan "Noć prvaka". U njemu sudjeluju gosti i publika, vodi ga Kruno Lokotar, a traže se oni koji čitaju da se odmore.