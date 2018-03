Treća pričiginska večer "Naši meštri" u amfiteatru Doma mladih uz natprosječnu količinu smijeha donijela je i senzacionalno otkriće o uzroku smrti cara Dioklecijana.



Nju je iznio Živko Skračić, pisac i agronom, a glasi da su caru glave došli meštri.



- Dioklecijan je htio izgraditi vrtnu kućicu, ali ga je žena nagovorila na gradnju Palače koju će iznajmljivati turistima. Radile su tisuće meštara. Keramičari su, kako vidimo, dobro obavili posal, ali vodoinstalteri su fušali, vidimo i danas kako Podrumi cure. On ih je bacao lavovima, uzalud - objašnjavao je Skračić publici u kojoj nismo prepoznati ni arheologa ni konzervatora.



- Car je išao kod proročica na Kili i Bačvicama koja su mu rekle da Palaču neće dovršiti sve dok ne ubije vepra na Marjanu. No, nije ga mogao pronaći. Kad je čuo da ni nakon tri dana nije stigao vodoinstalater iz Tiluriuma, današnjeg Trilja, umro je od izljeva krvi u mozak - ispričao je Skračić u senzacionalnoj priči koju je posvetio pokojnom Goranu Zloiću Zloji.



A ko vam je ovo radija?

- Prvo pitanje meštra je: "A ko vam je ovo radija?" To se preselio u sve sfere društva, pa to pitaju i pedijatri. Ni svećenici ne priznaju reklamacije i kad se požalite da ste u godini nakon blagoslova kuće imali tešku operaciju, oni kažu: "Božja volja."



Živim za čas da nakratko sjednem s Bogom na balkonu s pogledom na svijet i upitam ga: "Dobro, a ko vam je ovo radija?", ispričao je Ivica Ivanišević, novinar i pisac, koji je dodao da Istanbulska konvencija dopušta da odnose s meštrima prepustite supruzi.



- Postoji podudarnost između pravih meštara i pravih muškaraca - svi su odreda zauzeti. S tim da se muškarce može nagovriti na ilegalne izlete, meštre ne. Na tržištu su tek osrednji i očajni primjeci. Meštri imaju razvijen vokabular pa tako kanalizaciju zovu vertikalom.



Kvarovi su redovito u petak popodne kad je muž na putu, a sin jedino zna reći: "Pa, zovi čovika!" - ispričala je novinarka Eda Vujević, koja je ustrvrdila da carstvo meštara nije Žnjan, nego Varoš, gdje djeca u zadaćama o vjesnicima proljeća ne pišu o visibabama nego o bušilicama. Čulo se i da izlazak na teren meštri naplaćuju od tristo do šesto kuna, skoro kao novinar izvjestitelj.



Dragan Markovina pričao je kako je deset godina u marini u Lumbardi bio meštar za sve osim struje. A ona se stalno kvarila, a za nju zadužena njegova dunda Ivu nigdje se nije moglo naći.



"Kad te nude, uzmi, a kad te išću, biž' ća", objasnio mu je dundo.



Vedran Limić ustvrdio je da u gradu nema smotanijeg meštra od njega, ali da je jednom počeo s pituravanjem frižidera u plavo pa nastavio dalje i sve do Dugopolja bilo bi plavo da mu nije ponestalo piture.



Program je završila Tonka Alujević, pričom kako joj je mater uštekala u struju bivšeg muža koji je srećom preživio.



"Pazi me se ako ikom budeš pričala o ovome", zapritila joj je mater.



- Na Mediteranu i Balkanu nema toga šta meštar neće pokvarit, ali srećom i popravit - zaključila je Tonka pričom o Esmi Redžepovoj i splitskom meštru zvuka.



Za duhovite priče zaslužan je i izbornik i moderator Nebojša Lujanović koji je zamolio meštre da, kao i druge branše, prihvate šalu na svoj račun. Naravno da se nakon ove večeri neće pojaviti grafiti "Meštri, ubojice", ali majstori za grijanje opet nisu došli u amfiteatar MKC-a. Sudeći po ovoj večeri ne da neće doći ni do sutra, već ni dogodine.



Hommage Luciću

Pričigin se preselio u kavanu "Bellevue" na autorsku večer Ksenije Marinković. Uz moderiranje Renata Baretića pred popunjenom kavanom gošća je pričala o dogodovštinama iz kazališnog živorta. Publika je postavljala i pitanja, a u publici se mogla vidjeti i veća grupa studenata glume.



U petak u 19.30 sati u amfiteatru Doma mladih u programu "To nema niđe na svijetu", pričaju pisci iz BiH Nenad Veličković, Damir Nikšić, Elvedin Nezirović, Marko Tomaš i Mustafa Zvizdić. Moderator je Kruno Lokotar. koji će u 22 sata u kavani hotela Bellevue u 22 sata voditi Hommage Predragu Luciću "Vijesti iz budućnosti" na kojem pričaju i Boris Dežulović i Goran Vojnović.