Bilo je smijeha koliko i na Domu betona: 'Pričigin' ponovno ugostio poznate face, a dobra ekipa i male kvizaške tajne oduševili Splićane 

I druga pričiginska večer zadržala je zanimljivost, duhovitost i posjećenost prve, doduše bez transparenata.



Večer kvizaša "Svatko nosi svoj kviz" započelo je vijesti o opravdanom izostanku najzvučnijeg gosta, Joška Lokasa. No, kao i u svakoj dobroj ekipi, to se nije osjetilo. I više nego inače raspoloženi moderator ovog kvizigina, pisac Marijo Glavaš, otvorio je pipu pitanjem od nula kuna: "Koji drugi najveći grad u Hrvatskoj nakon svake veće kiše ostane bez pitke vode kao da je u Africi?"



Potom je pričao Miroslav Ambruš Kiš, "ražalovani novinar", kandidat za EU parlament 2014. godine, a sadašnji lovac u kvizu "Potjeri" koji pročešljava kandidate. On je objasnio da "Potjera" troši pitanja kao, rekli bismo, povjerenstvo za "Agrokor" milijune, 120 po svakoj od 640 emisija.



Otkrio je da Tariku Filipoviću nije lako jer prvi put vidi pitanja i odgovore, a još mora biti i duhovit. Pohvalio je znanje pokojnih Predraga Lucića i Mirka Miočića, s kojim je prijateljevao. "Potjera ima manje veze sa znanjem, a više s osobnošću. Nije katastrofa reći nešto glupo, važno je igrati se", zaključio je Kiš.



Kad je Sanader sve znao



Morana Zibar, lovkinja u "Potjeri", majka petogodišnje kćeri i voditeljica gastrotura po Zagrebu, duhovito i živopisno pričala je o počecima pub kvizova u Zagrebu, u doba dok je Ivo Sanader znao sve odgovore. Ljubavnu priču Sanje i Marka s pub kviza prekinulo je varanje njegove ekipe na kvizu što je rasturilo cijelu grupu. "U ljubavi i kvizu dopušteno je sve osim varanja. Kad ideš na kviz, ostavi osjećaje doma", poručila je ona.



Splićanin Damir Mrkonjić Mrki, doajen splitskog kviškog kluba, kušač maslinova ulja i programer koji je zaslužan da rodni grad može ostati bez pitke vode, ali ne i bez pomalo enigmatične web stranice, govorio je o svojim nastupima na kvizovima. "Uoči 'Milijunaša' ispeglaju te i toliko napudraju da brat nije prepoznao sestru. Prije se dobivao ručak, sada sendvič. 'Najslabija karika' se predugo snima pa treba razumjeti da iscrpljeni ljudi svašta izjavljuju. Kod 'Jedan protiv sto' tulumarili smo po hotelu i trajno se zbližili", vedro je objasnio Mrki otkrivši da će ga se uskoro moći vidjeti u "Šifri".



Milan Fošner, voditelj četiristo kvizova u gotovo deset godina, pisac šest knjiga i davatelj 73 doze krvi, kazao je da je kviz ponajprije zabava i bijeg od svakodnevnog debilizma. "Za mene iz Zagreba vi ste posljednja crta zdravog razuma, smijeh slobode", poručio je publici.



Mjesta još samo za smijeh



Banjalučanin Vladimir Šagadin, koji stoji iza "Laku noć, Hrvatska", "News bara" i "Šlep showa", govorio je o životu s ocem enigmatom i stotinama rječnika i leksikona. "Na početku bijaše Riječ, vodoravno ili okomito", kazao je on na kraju programa najavljujući drugog Bosanca, Branka Đurića Đuru, koji je s malo zakašnjenja stigao iz dvorane u Lori.



Za Đurine nezavršene priče, uz moderaciju Nebojše Lujanovića, publika je obavila leteće izmjene i dodatno se popunila, ostavivši mjesta tek za smijeh. A smijeha kod Đure ima otprilike koliko i u Domu mladih betona.



Pričigin se nastavlja u četvrtak u 20.30 sati u MKC-u pričama splitskih autora o našim meštrima i neuvaženim reklamacijama te u 22 sata u kavani Bellevue autorskom večeri glumice Ksenije Marinković.