Nakon snimke krađe o kojoj bruji Hrvatska, raspisali - nagradu za kradljivicu: 'Prijavilo nam ih se nekoliko, ne jedna!'

Ljubav prema umjetnosti, konkretno prema fotografiji, jednu je mladu ženu gurnula s druge strane zakona, a zagrebački KIC u Preradovićevoj, odnosno njihovu Galeriju na katu, preselila je u naslove po medijima.



Prošlog je tjedna, naime, nadzorna kamera u galeriji u kojoj je postavljena izložba Gorana Pavletića pod nazivom "Melankolični prostori" zabilježila kako jedna posjetiteljica krade izloženu fotografiju, no ravnatelj Galerije Emil Matešić na to je reagirao potpuno neočekivano.



On je odlučio kradljivicu nagraditi! Objavivši 16 sekunda dugu snimku krađe na službenim stranicama Kulturno-informativnog centra, pozvao je kradljivicu da se javi, te da svoj evidentno dobar umjetnički ukus pokaže tako da zajedno s njim bude kustos izložbe ili projekta.



Snimak djevojke koja krade izložak sa zida



"Konačno se dogodilo. U Hrvatskoj imamo istinsku i visoko motiviranu zaljubljenicu u suvremenu umjetnost", zaključio je ravnatelj Matešić, ponosan na činjenicu da su odabrali umjetnika koji tako snažno utječe na ljude. Po načinu kako je kradljivica to obavila, fasciniran rizikom i njezinom pedantnošću, duboko dirnut njezinim motivima, "posebice danas kada smo svjedoci svakodnevnog i intenzivnog obezvređivanja suvremene umjetnosti, posebice važnosti fotografije u hrvatskoj kulturi", ravnatelj je namjerava amnestirati od kaznenog progona.

Traži se kustosica s plijenom

No, nakon njegove velikodušne ponude, događaji koji su uslijedili su i njega zatekli jer ravnatelj Matešić, očito, nije bio svjestan koliko na tržištu nezaposlenih vrijedi njegova ponuda.



– Prijavilo nam se nekoliko kradljivica, a ne jedna! – kazuje on ekskluzivno za "Slobodnu Dalmaciju".



– Nude nam novac kao naknadu za ukradenu fotografiju jer su je, navodno, izgubile, no sve su spremne za kustoski izazov koji sam ponudio. Imamo integralnu snimku, znamo kako se sam čin odvijao, samo mi znamo neke detalje koje "lažnjaci" ne mogu znati. Usporedit ćemo priče, sve provjeriti i zaključiti. Predstoji nam detektivski posao, a nagrada će biti kao što je i najavljeno, kustoski rad na jednoj izložbi i ulazak u povijest hrvatske suvremene umjetnosti.

Ravnatelj zagrebačke galerije Emil Matešić sa praznim okvirom



Mislite li da će prava kradljivica fotografije imati petlje i javiti se?

– Ne znamo za sada tko je to, pa tako ni ne znamo hoće li se javiti ona prava. Ona je naša heroina bez obzira što se ustvari radi o materijalu za krivičnu prijavu, pokazala je hrabrost, strast i spretnost Arsena Lupina da bi se domogla njezina "mračnog predmeta želje". Zaslužuje divljenje i nagradu u formi postavljanja jedne izložbe. Kada je itko u našoj suvremenoj praksi toliko riskirao da bi ukrao jedan rad suvremene umjetnosti? Nitko nikada. Nju je rad jednostavno očarao, naveo na zločin. Pavletićeva fotografija je i na otvorenju izazvala reakcije, a baš je ona jedina koja je prilikom postavljanja izložbe pala i razbila okvir. Puno je reći da je ukleta, ali nešto ima u njoj!

'Planuo je' most u Sisku

Fotka kojoj se nije moglo odoljeti - Sisak noću



Što prikazuje ukradena fotografija?

– Most u Sisku i siluetu muškarca u mrkloj moći. Klasičan primjer njegova rada, osamljena figura, ispred mosta s lukovima, nabijeno simbolikom kao da ste upali u film od jednog kadra i imate dojam da znate što je bilo prije i što će biti poslije. Strepite i uživate u tome.

Nisam do kraja sigurna da sve ovo nije dobar marketinški trik. Je li porastao interes za izložbu u KIC-u?

– Da, porastao je interes, upravo su bila tri razreda Klasične gimnazije, gledaju i komentiraju. Možda imaju prvi pravi susret sa suvremenom hrvatskom fotografijom, a to iskustvo nema cijenu. Krađa nije trik, stvarno se dogodila, mada imajmo na umu da je legendarni Ante Sorić, reformator izlagačke prakse u Hrvata, prilikom velike izložbe "Kineska kultura" u Klovićevim dvorima imao slučaj da je jedan eksponat nestao prilikom istovara izložbe. Isto je bilo raznih teorija i o tome nestanku. Brujala je tadašnja Republika Hrvatska o tome, a izložba je imala red za ulaznice do Uspinjače, 500 metara dugačak!



<!--cke_bookmark_110S--><!--cke_bookmark_110E-->



"Treba krastu umjetnost, a ne u H&M"

Čekajući da se kradljivica javi, da možda iskoristi priliku za onih Warholovih "5 minuta slave", Facebook stranica KIC-a puni se komentarima ljudi: "Koja genijalna djevojka! Tako treba, krasti umjetnost, a ne sitnice u H&M" – piše jedan, dok više njih navija "javi se" ili nagađa da "neće odoljeti takvoj kustoskoj ponudi". Velik broj odobrava potez ravnatelja Galerije na katu: "Majstorski potez", "Odgovor na krađu je kulturološki fenomen", navode, "reality TV za nas kulturnjake".