Poljudska ljepotica putuje u New York: doznajte zašto je Hajdukov stadion zaintrigirao kultnu MoMA-u

Svrha postojanja arhitekture bila je usmjerena prema dobrobiti zajednice, što je u direktnoj suprotnosti s današnjom gotovo apsolutnom dominacijom privatnog interesa, kome je podređena čak i država, kaže kustos newyorške izložbe KulićTijekom čitavog perioda socijalizma postojale su manje ili više intenzivne arhitektonske veze među republikama, najvažniji zadaci išli su na savezne natječaje, postojalo je zajedničko profesionalno udruženje i publikacije su bile distribuirane širom zemlje, prisjeća se Kulić

I dok u Splitu traje ogorčena rasprava o još jednoj interpolaciji, ovaj put o crkvi koja bi trebala niknuti na kantunu Ulice Bruna Bušića i Poljičke, a čijoj gradnji se prvo usprotivilo Društvo arhitekata, dotle se upravo ovaj splitski predio sprema pokazati kao dio velike izložbe u New Yorku, i to u Muzeju moderne umjetnosti (MoMA) te tako, uz još 400 skica, nacrta, fotografija i drugog materijala, svjedočiti o "betonskoj utopiji" socijalističke Jugoslavije.



Izložba nazvana "Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948.–1980." predstavlja upravo to - arhitekturu koja je u Jugoslaviji nastala od Titova "povijesnog ne" Staljinu pa do smrti maršala Josipa Broza, koja se zapravo podudara s razvojem postmodernističkog načina gradnje stambenih, ali i spomeničkih cjelina, od Vardara pa do Triglava.



"Riječ je o arhitekturi nastaloj tijekom razdoblja Jugoslavije, koja manifestira radikalni pluralizam, hibridnost i idealizam koji je karakterizirao samu jugoslavensku državu", stoji u najavi objavljenoj na stranicama MoMA-e. Izložba će biti otvorena 15. srpnja ove godine i trajat će čitavih šest mjeseci, a na njoj će biti predstavljena ostvarenja Bogdana Bogdanovića, Vjenceslava Richtera, Borisa Magaša, Svetlane Kane Radević, Milice Šterić, Jurja Neidhardta, Jože Plečnika, Edvarda Ravnikara, Ivana Štrausa, Zlatka Ugljena i mnogih drugih.

Stadion, Split 3 i Krstarica

Neslužbeno saznajemo - jer MoMA, koju godišnje posjeti oko tri milijuna ljudi, sve do samog otvorenja izložbe pridržava pravo da isključivo preko svoje press službe plasira informacije u medije širom svijeta! - kako će osim Splita 3 slovenskog arhitektonskog trojca kojeg su činili Vladimir Mušić, Marjan Bežan i Nives Starc - na izložbi biti prikazan i stadion u Poljudu, rad Borisa Magaša te njegov projekt Haludova na Krku, kao i zgrada splitske Krstarice, rad Frane Gotovca, koji je Splitu podario objekt sa stilskim obilježjima strukturalizma i metabolističkog pokreta, čiju je klicu na jugoslavenske prostore donio japanski arhitekt Kenzo Tange, idejni “obnovitelj” Skoplja, potresom razrušenog 1963. godine.



Izložba u MoMA-i će obuhvatiti najznačajnija betonska ostvarenja nekadašnje Jugoslavije, među kojima su rekonstruirana unutrašnjost Bijele džamije u Visokom, rad Zlatka Ugljena, rekonstrukcija Skoplja nakon potresa bazirana na dizajnu već spomenutog Kenza Tange, ljubljanski Trg Republike Edvarda Ravnikara, kao i unutrašnjost beogradskog Sava centra koji je dizajnirao Stojan Maksimović.



Izložba koju organizira glavni kustos za arhitekturu i dizajn u MoMA-i Martino Stierli, istražuje "jedinstveni raspon formi i oblika produkcije jugoslavenske arhitekture i njen distinktivan, a višestruki karakter", navodi se u najavi. Uz Stierlija, kustoski izložbu potpisuju i Vladimir Kulić, profesor arhitekture na Florida Atlantic sveučilištu te njegova suradnica Anna Kats s odjela za arhitekturu i dizajn MoMA-e.

Nedovršene modernizacije

Kustos izložbe "Prema betonskoj utopiji: Arhitektura Jugoslavije od 1948. do 1980." Vladimir Kulić, između ostaloga, prije četiri godine je, zajedno sa svojim zagrebačkim kolegom Marojem Mrduljašem, bio autor projekta "Nedovršene modernizacije: Između utopije i pragmatizma" iz kojeg je nastala i vrlo posjećena izložba, ali i rođena ideja o projektu za New York, koju je na sastanku prije godinu i pol dana, na kojem su bila oba kustosa, i Martino Stierli i Vladimir Kulić, pozdravio i predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić.



"Nedovršene modernizacije" bio je projekt koji je pokrenulo Udruženje hrvatskih arhitekata u suradnji sa Oris - kućom arhitekture, Muzejom za arhitekturu i dizajna iz Ljubljane, Umjetničkom galerijom Maribor, Društvom arhitekata Beograda i Koalicijom za održivi razvoj iz Skopja te je, uz voditelje projekta Maroja Mrduljaša s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Vladimira Kulića s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta Florida Atlantic u njemu sudjelovalo više od 30 istraživača s područja cijele bivše Jugoslavije.



Svi oni, pojačani većim brojem dodatnih stručnjaka, činili su okosnicu ekipe koja je obavila opsežan i težak posao selekcije najkvalitetnijih arhitektonskih cjelina, ali i pribavljanje originalnih skica i nacrta, što je bilo još teže.



Tome treba pridodati da će izložba u New Yorku, osim stambenih objekata, pokazati i veći broj spomenika - od onog na Kozari i Petrovoj gori do Bogdanovićevog spomenika u Jasenovcu, kao i njegovo Partizansko groblje u Mostaru, pa sve do spomenika poginulima na Sutjesci, rad Miodraga Živkovića. Upravo je taj spomenik s Tjentišta zauzeo naslovno mjesto u najavama MoMA-e.

Nevjerojatna prilika

- Da mi je neko prije samo dvije godine rekao da će MoMA biti zainteresirana prirediti izložbu na temu arhitekture socijalističke Jugoslavije, vjerojatno bih rekao toj osobi da me ne pravi ludim - izjavio je prije godinu dana Vladimir Kulić za Asocijaciju arhitekata u Bosni i Hercegovini.



- Utoliko je ova izložba ne samo pomalo nevjerojatna prilika, nego i velika odgovornost. Ono što jugoslavensku arhitekturu čini jugoslavenskom jesu najprije zajednički uvjeti i mehanizmi pod kojima je ona nastala, dakle, cjelokupni projekt socijalističke modernizacije društva, koji je uključivao organizaciju arhitektonske profesije, sustav financiranja izgradnje, specifične odnose s vanjskim svijetom i tako dalje.



Ispod fizičke pojavnosti građevina, koja se nedvojbeno razlikuje, postoji ta zajednička društveno-povijesna infrastruktura koja ih je proizvela i koja opstaje u njihovom genetskom kodu. Tu mislim prije svega na to da je svrha postojanja arhitekture bila usmjerena prema dobrobiti zajednice, što je u direktnoj suprotnosti s današnjom gotovo apsolutnom dominacijom privatnog interesa, kome je podređena čak i država - rekao je Kulić.

Arhitektonske veze

- Ne smije se zaboraviti ni činjenica da su tijekom čitavog perioda socijalizma postojale manje ili više intenzivne arhitektonske veze među republikama, da su najvažniji zadaci išli na savezne natječaje, da je postojalo zajedničko profesionalno udruženje i da su publikacije bile distribuirane širom zemlje, smatra Kulić.



- Skoplje je danas nemoguće zamisliti bez zgrade Opere slovenskog Biroa 71, Sarajevo bez Magaševa i Šmidihenova Muzeja revolucije, beogradski aerodrom bez Štrausova Muzeja vazduhoplovstva, Prištinu bez Mutnjakovićeve biblioteke, Kolašin bez Mušičeva Doma revolucije, Mostar bez Bogdanovićeva groblja, ili Split bez urbanizma drugog značajnog Mušiča, Brace - podcrtao je Vladimir Kulić.



I dok Split, prema mišljenju ne samo Vladimira Kulića, doista nije moguće zamisliti bez projekta Vladimira Brace Mušiča u kojem je i danas, toliko godina kasnije, cijena četvornog metra oko dvije tisuće eura, što dovoljno govori o kvaliteti stanovanja u Splitu 3, dotle pod samim Marjanom aktualna rasprava umjesto da ostane u granicama urbanizma, tužno skreće u - ideologiju.



Tko je za a tko kontra izgradnje crkve, sigurno je pitanje koje će ove godine izazivati znatno više pažnje od izložbe u New Yorku, makar na njoj bili prikazani i biseri hrvatske, pa i splitske arhitekture.