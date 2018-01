Otvorena izložba koja budi nostalgiju: jedan od najaktivnijih hrvatskih dizajnera prikazao simbole kojima se ponosi Split

Izložba "Jednina množine - simbol, znak, logo, brend" otvorena je danas u zagrebačkoj HDD galeriji i donosi pregled rada jednog od najaktivnijih hrvatskih dizajnera, Borisa Ljubičića u području dizajna zaštitnih znakova i logotipa institucija, tvrtki, manifestacija i proizvoda od 1970. do danas.



Riječ je o trećoj Ljubičićevoj samostalnoj izložbi u HDD galeriji od 2011. godine - prva, "New Look Croatia", predstavila je njegov osobni kontinuirani projekt dizajna integralnog vizualnog identiteta Republike Hrvatske, dok se druga, dvije godine kasnije,bavila vizualnim identitetom Mediteranskih igara u Splitu 1979. kao slojevitim dizajnerskim projektom.



Po riječima kustosa izložbe Marka Goluba, sve su tri izložbe inicirane od samog autora te se, uz još neke nedavne izložbe, mogu promatrati kao Ljubičićev jedinstveni projekt autohistorizacije, "u kojoj on kao autor ne traži tek svoje (itekako zasluženo, visoko) mjesto u dizajnerskoj povijesti, nego pokušava na temelju primjera vlastitih radova artikulirati određene teze o dizajnerskoj praksi kao takvoj, o njenim vrijednostima, prioritetima, metodama, o tome što za njega dizajn jest i zašto je važan".



Sam naslov izložbe ukazuje na oksimoron - jednina množine, na kojemu sam autor inzistira kada govori o važnosti i dosežnosti znaka i logoa te njihovom mjestu u širem kontekstu identiteta neke institucije, tvrtke, brenda ili proizvoda, te samog njihovog postojanja i transformacije u vremenu.



"Ljubičić upravo znak i logo vidi kao savršene dizajnerske artefakte, najkonciznije vizualne iskaze određene ideje koja povezuje i spaja sva značenja i vrijednosti iza onoga za što ili koga su dizajnirani", napomenuo je Golub.



Ocijenio je kako većinu Ljubičićeve produkcije u tom području odlikuje bogatstvo značenja i potreba autora da realiziranim radom ponekad kaže iznimno puno o temi kojom se bavi, a da pritom ne zanemari estetsku komponentu dizajna.



Ljubičić je autor, među ostalim, znaka VIII Mediteranskih igara u Splitu 1979., koji je nakon toga postao i službeni internacionalni znak te sportske manifestacije, loga Dubrovačkih ljetnih igara, Muzičkog biennala Zagreb, Eurosonga 1990., Turističkog saveza Grada Splita, Fabrike duhana Sarajevo, YASSA-e, Francka, Hrvatske radiotelevizije, Hrvatske izvještajne novinske agencije, Hrvatske turističke zajednice, Zagrebačkog velesajma te niza drugih institucija i tvrtki od reprezentativnog nacionalnog značaja gdje "inzistira na korištenju nečeg što sam naziva vizualnim kodom, a u sebi sažima koloristički kod trobojnice i grafički element kvadrata".



"Iako njegovu standardnu formu čine crveni i plavi kvadrat koji se dodiruju u jednoj točki, Ljubičićeva vlastita rješenja dopuštaju varijacije ove ideje, ostavljajući mu tako dovoljno slobode da se taj nacionalni kod dovede u dinamičnu relaciju s drugim, specifičnim značenjima", ustvrdio je Golub.



Ljubičićevi radovi objavljivani su i izlagani u nekima od najuglednijih dizajnerskih publikacija i izložbi. Njegova izložba u HDD galeriji, koja je dio galerijske programske linije "Dizajniranje povijesti – Historizacija dizajna", ostat će otvorena do 6. veljače.