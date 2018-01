Pavo Marinković, autor 'spornog' filma: 'Ministarstvo ljubavi' neće nikog potjerati iz Hrvatske, ali ova kulturna revolucija bi mogla

Naš se PR nije oslanjao na kontroverze, već na prostu činjenicu da publika toplo prima film, te je iskorištavao sve ono što je bilo vezano za izvrsne i medijima zanimljive glumce. Meni se ne čini, dakle, da smo mi neki kontroverzni film – izjavio nam je redatelj Pavo Marinković baš na ovom mjestu u studenom 2016., u intervjuu povodom početka kinodistribucije njegovog “Ministarstva ljubavi“. Tada su “Ministarstvo ljubavi“ napadali “opskurni portali“, zbog čega Marinković nije “stekao dojam da su ovi napadi doprijeli do široke publike“. Nešto manje od godinu i pol dana kasnije, novi, nimalo opskurni napadi doprijeli su do šire publike i uslijedili su na “Ministarstvo ljubavi“ povodom premijere filma na HTV-u, odakle je najprije skinut s programa, a potom stavljen u “porno“ termin.

Kako ste doživjeli najnovije napade?

- Bio sam iznenađen. Film je proputovao skoro cijeli svijet, završio kinodistribuciju u Hrvatskoj, bio prikazan i u konzervativnijim sredinama, i nikad, ali baš nikad se nije dogodilo da publika nije toplo primila film. Od Koreje pa do Dalmatinske Zagore. Tako da me je ovo stvarno iznenadilo, ali nije iznenadilo samo mene. I način me iznenadio, količina mržnje, uvreda i prijetnji. Optuženi ste za nešto, a ne razumijete što ste napravili krivo.

A vaše kolege iz Hrvatske i svijeta?

- Kolege iz Hrvatske promptno su reagirale, Društvo hrvatskih filmskih redatelja pružilo mi je javnu podršku kao i Udruga producenata. Udruga redatelja iz Austrije ponudila mi je pravnu pomoć, makar se ni oni prije nisu susretali s takvim slučajevima. Neki kolege iz inozemstva mislili su da sam snimio novi film koji je uzburkao duhove, nisu mogli vjerovati da se radi o filmu kojeg su imali prilike vidjeti na festivalima. Javili su mi se uistinu mnogi, čak i neki filmaši svjetskog ugleda, reakcije se svode na zaprepaštenje, nevjericu nedostatkom edukacije, neprepoznavanje dobronamjernosti i plemenitosti filma kao i zanemarivanje činjenice da je na koncu riječ o FIKCIJI.

Jeste li slutili da bi do napada moglo doći kad ste doznali da film ide na televiziju?

- Kako bih slutio? Uvjeren sam da film ne vrijeđa nikog. Tad mi nije palo na pamet da je možda u tijeku neki meni ne baš jasni igrokaz u kojem je moj film tek mali kamenčić u strategiji osvajanja političke kontrole nad umjetnosti.

Što vam je najviše smetalo u napadima? Je li istina da vas je najviše pogodilo što ste nazvani antihrvatom i Jugoslavenom, a članovi vaše obitelji su robijali u komunističkim logorima?

- To me nije najviše povrijedilo, ali je dovelo u pitanje moj odnos prema osjećaju pripadnosti. Koji čovjek uistinu želi imati išta zajedničko s ruljom koja vrijeđa, prijeti, zabranjuje? Poziva se na ideologiju i neslobodu, uzima si više i od SUBNOR-ovskih prava, određuje što se smije snimati, a što ne, te javno proziva imena naših glumaca srpskog porijekla kao krunski dokaz našeg antihrvatskog četničkog pothvata. Po meni, to je strašna difamacija Hrvatske.

Što će pristojni svijet misliti o nama? Naivno sam smatrao da oduvijek pripadamo europskom kulturnom prostoru, a sada izgleda da smo se tamo prošvercali. Nitko stručan u mome filmu nije vidio ništa uvredljivo. Scenarij je prošao velik broj stručnih komisija, i kod nas i u Europi, i ogroman broj festivalske publike u cijelom svijetu. Na stranim festivalima gotovo u pravilu smo rasprodani. Slučaj je konstruiran na način da je jedna agresivna i radikalna grupa ljudi manipulirala najranjiviji sloj našeg društva i iskoristila ga u svrhu političke agitacije. To je napad na slobodu mišljenja, na slobodnu umjetničkog izražavanja, te pokušaj osvajanja ideološkog prostora na način koji proizlazi iz duboko ukorijenjene staljinističke tradicije, ovog puta nacionalističkog predznaka.

Ono što postaje veliki problem jest zastrašivanje umjetnika što u konzekvenci može pridonijeti tome da umjetnost ponovno postane uškopljena i u službi ideologije. To se može učiniti institucionalnim političkim putem prisile, raznim ideološkim komisijama, primjerice uništavanjem HAVC-a, ali i prirodnim putem, a to je autocenzura samih umjetnika koji će ponovno postati poslušni partiji. Ohrabruje činjenica da su baš svi kolumnisti, i to različitog političkog spektra, od umjerene desnice do ljevice, stali u obranu filma te se zalažu za umjetničke slobode.

Par mjeseci uoči dolaska filma u kina udruga Žene u Domovinskom ratu vam je uputila otvoreno pismo u vezi filma. No, napadi su tada bili suzdržani. Što mislite zašto sada nisu? Dakle, film se mogao prikazati u kinima gotovo nesmetano, ali ne i na televiziji?

- Zato što publika koju oni žele vrbovati ne ide u kino, kazalište i na filmske festivale. Niti imaju prilike ići. Način na koji možete ideološki djelovati na ruralne sredine je televizija. Čak i najgledanije sapunice i sitcomi radnju smještaju izvan grada kako bi povećale gledanost. Željeli su spriječiti da takva publika dođe do sadržaja koji bi bio ideološki neprimjeren. A u “Ministarstvu ljubavi“ su prepoznali neprimjeren sadržaj, o privilegijama se govori otvoreno.

Ispod vijesti o filmu u kontekstu njegova emitiranja na HTV-u na hrvatskim je portalima bezbroj komentara i prepucavanja.

U nekima od njih ljudi su iznenađeni nakon gledanja koliko udovice nisu prikazane u lošem svjetlu…

- Naravno da nisu. Film bi bio lošiji i tada bi možda nalikovao političkom pamfletu. Da bi promijenio glavnog junaka svog filma u boljeg čovjeka bilo je bitno udovice učiniti humanima. One čine isto što bi činili i mnogi drugi na njihovom mjestu, a jasno da je glavna oštrica usmjerena prema bešćutnosti i poltronstvu birokratskog aparata. Ovo je film o samoći i potrebi za ljubavi, ali je kontekst postao opasan i neprihvatljiv.

Mislite li da su ljudi koji su protestirali protiv “Ministarstva ljubavi“ uopće pogledali film u kinima?

- Velika većina njih sigurno nije. S obzirom na razinu komunikacije u javnom prostoru, pretpostavljam da ih umjetnost ne zanima. Zanima ih vladanje ideološkim prostorom, to za sobom donosi i vlast i novac. Ali, treba im priznati da su sposobni manipulirati najranjivijim društvenim skupinama koje onda koriste za svoje interese.

Znači, nisu bili među nekih 8000 gledatelja koji jesu?

- Nisam to istraživao. S Pulskim, Zadarskim, Bračkim i još nekim festivalskim i prigodnim projekcijama broj gledatelja je po mojoj procjeni blizu 15.000 gledatelja, što nije ono što smo htjeli, ali je u hrvatskim okvirima pristojno. Prodan je i na tri strana tržišta, a igrao je i u redovnoj kinodistribuciji u Češkoj. Opet ponavljam, imao sam toliko razgovora s publikom nakon festivalskih projekcija i nikad se nije dogodilo ništa ružno. Bilo je i pitanja oko toga jesam li imao političkih problema u Hrvatskoj zbog osjetljivosti teme filma. Ponosno sam odgovarao da nisam misleći da smo uistinu demokratski zrelija država.

Mislite li da će ikad film i pogledati?

- Nadam se da hoće, ali za to treba hladna glava. A film se trenutno gleda ostrašćeno. Svrstali su se ljudi u političke blokove i gledaju ga ideološkim naočalama, tragajući za ideološkim prigovorima koji bi ih, kao, trebali poniziti. Jedini koji bi se stvarno trebao osjećati poniženo mislim da sam ja.

No, mnogi ljudi su sigurno ostali budni kasno u noć da vide film. Mislite li da je sve ovo “Ministarstvu ljubavi“ napravilo dobru reklamu?

- Sigurno da je; iako nije postojala namjera da se pomogne filmu. Ali, kad jedan ministar prijeti zabranama, kad se javno dijele ideološke lekcije, onda se ljudi zainteresiraju. Koliko mi je poznato, film se uistinu jako puno gledao, i još se gleda. Od filma su napravili važnu društvenu i kulturnu, pa čak i političku činjenicu, mene prozvali antihrvatom, a svoju zemlju osramotili. Film “Ministarstvo ljubavi“ nikog neće potjerati iz Hrvatske, ali ova kulturna revolucija bi mogla.

Da snimate opet film, biste li ga drukčije snimili? Nešto oduzeli ili možda dodali?

- Dosta je vremena prošlo od kad sam zadnji puta o tome razmišljao. Ključne, katarzične stvari u filmu vrlo su dobro napravljene te emotivno stanje nevinog i čistog gledatelja onakvo je kako sam želio postići. Film sam u međuvremenu prihvatio onakvim kakav jest i njime sam zadovoljan, a na momente i ponosan.

Spremate li neki novi film i koji? Opet komedija?

- Razvijam projekt u Austriji. Prošli smo na natječaju za razvoj Austrijskog filmskog instituta i europskog Podprograma MEDIA-e i to kao jedini austrijski projekt. Radi se o “low key“ komediji, o bosanskom književniku koji se bori za povrat svoje oduzete dozvole boravka, ali i svog pjesničkog talenta. Glavnu bi ulogu trebao igrati Senad Bašić, a u cijeloj strategiji projekta, od nalaženja producenata do uspjeha kod financijera, pomogao je i film “Ministarstvo ljubavi“. Nema veće satisfakcije nego novi angažaman kome je pomogao prijem prethodnog filma.