Lidiji Bačić se prozirala majica i izdanjem se 'tukla' s jednom drugom Dalmatinkom: pogledajte tko je sve bio na dodjeli glazbenih nagrada

Sinoć je u prostoru Kaptol Boutique Cinema održana dodjela Godišnjih nagrada Hrvatske diskografske udruge za izvođače godine, vlasnike najprodavanijih albuma i najslušanijih pjesama, pa se okupila čitava svita domaćih poznatih faca, redom iz glazbenih "voda".

A iako je društvo bilo šaroliko, njihovi "outfiti" - nisu. Osim možda Nine Badrić, najbolje ženske izvođačice, koja je odudarala plavim balonerom i bogatom haljinom, svi su stigli odjeveni u klasično crno. Od glave do pete, no to im je bila jedina poveznica.

Lidija Bačić odlučila se za "casual" varijantu i vratila stilski svojim rock počecima. U kožnim hlačama i prozirnoj crnoj majici koja se presijavala upravo na strateškim mjestima modno se suprostavila Franki Batelić i Domenici Žuveli, koje su svoje crnine pokušale iznijeti malo finije.

Franka se odlučila za odijelo stegnuto u struku širokim remenom, a Domenica za kombinezon. Pjevačica iz Vele Luke osvojila je nagradu za novog izvođača, dok je njena mlada kolegica Mia Dimšić vlasnica najprodavanijeg albuma godine. Stilski je bila nešto izazovnija - iako je Domenica pokazala minimalno kože, Mia je zablistala u zlatnim hlačama.

I Petar Grašo stigao je u crnome, a kolega glazbenik Huljić odlučio se za karirano. A ako je suditi prema fotografijama, cijeli je događaj protekao u zabavnom tonu, iako je domaće "muzičare" hladnoća očigledno spriječila u modnim eksperimentima.